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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Экскурсия в Зеленоградск и Светлогорск
Прибытие в Калининградскую область.
Трансфер до гостиницы за доп. плату.
Заселение в гостиницу(расчетный час 14:00).
13:00 Экскурсия «Курорты Восточной Пруссии» (маршрут: г. Зеленоградск – г. Светлогорск).
Зеленоградск и Светлогорск – Кранц и Раушен – самые известные и популярные курорты как Восточной Пруссии, так и Калининградской области.
И каждому из них есть чем гордиться.
Кранц – первый государственный курорт в Восточной Пруссии на берегу Балтийского моря, открытый в 1816 году, город, который больше всего любят калининградцы.
Здесь широкие пляжи, просторный променад, комфортные для прогулок улочки, ведущие к водонапорной башне начала XX века.
Светлогорск пленяет сразу – тут как будто все создано для неспешных прогулок и любования прекрасным – словно игрушечные виллы начала 20 века, извилистые дорожки, сбегающие к морю, крутизна берегового склона, городская скульптура – и все это в обрамлении великолепного зеленого наряда.
Во время экскурсии мы угостим Вас чашечкой согревающего глинтвейна.
20:00 Окончание экскурсии.
Экскурсия в Национальный парк Куршская коса
09:00 Экскурсия «Зимнее Сияние Балтики» (маршрут: НП Куршская коса).
Балтийское море прекрасно всегда!
В любую погоду и любое время года.
Именно в этом вы сможете убедиться на экскурсии «Зимнее Сияние Балтики».
Сначала вас ждет встреча с удивительным хрупким миром уникального национального парка Куршская коса и путешествие в историю взаимоотношений природы и человека.
Вы пройдете по экологической тропе «Дюна Эфа», увидите песчаные и покрытые лесом дюны, а с верхней точки маршрута налюбуетесь прекрасной седой Балтикой.
Вы посетите легендарный «Танцующий лес».
15:00 Окончание экскурсии.
Экскурсия по рождественскому Калининграду
13:30 Экскурсия «Калининград Рождественский» (маршрут: г. Калининград).
В конце декабря современный Калининград всегда превращается в Кёнигсберг, ведь на его улочках поселяется Дух Рождества!
Нарядные елочки, свечи горящие в украшенных остролистом окнах, горячий глинтвейн, ароматные трдельники, шмыгающие в переулках коты и хомлины.
Все это он — волшебный рождественский Кёнигсберг.
Во время экскурсии гости познакомятся с историей и основными достопримечательностями Калининграда-Кёнигсберга в его рождественском убранстве.
Послушают самый большой орган России под готическими сводами Кафедрального собора.
А завершат знакомство с городом в Бранденбургских воротах, дегустацией настоящего калининградского марципана.
19:30 Окончание экскурсии.
Завершение программы. Новогодняя экскурсия по замкам Вальдау и Шаакен
09:30 Экскурсия «Рождественские истории в замках Восточной Пруссии» (саршрут: пос. Низовье-пос. Некрасово).
Хотите погрузиться в атмосферу рождественской сказки и поближе познакомиться с замками Восточной Пруссии?
Желаете продегустировать германский напиток для холодной погоды вместе с брецелем
А как насчёт самому смастерить старинный замковый декор и совершить визит в павильоны «Киностудии Вальдау».
Просмотрим исторический фильм о средневековом наследии!
Всё это возможно на нашей новогодней экскурсии по замкам Вальдау и Шаакен!
Мы погружаем наших гостей в таинственную атмосферу замковой и киносъёмочной жизни.
Вы получаете возможность прогуляться по территории легендарных замков, прослушать увлекательные истории из прошлой жизни его владельцев и воочию соприкоснуться с современной жизнью этих рыцарских крепостей.
А самая интригующая часть тура – это «Киностудия Вальдау»!
Вас ожидает мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира
Также приятный сюрприз – дегустация замковой наливки от ключницы с булочной мелочью – брецелем!
Затем мы переместимся в замок тевтонского периода Шаакен, где братья-рыцари расскажут историю основания немецкого ордена, секреты боевого оружия и тайны изощренных пыток инквизиции.
Стрельба из настоящего лука и арбалета, примерка боевых доспехов, ленточки желаний на прусском дереве, покупка крафтовых сыров, марципана и шоколада – вот те (далеко не все!) бонусы этого новогоднего вояжа!
15:30 Окончание экскурсии в аэропорту «Храброво».
16:00 Окончание экскурсии на ЖД вокзале г. Калининград.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Калининграда на выбор.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Отель/размещение
|DBL/TWIN
|DBL/TWIN + EXB
|SNGL
Доп. ночь в
DBL/DBL+EXB/SNGL
|Гостиница «Академическая», 3* (завтраки за доп. плату)
|15 040
|14 180
|19 110
|1800/1600/2900
|Гостиница «Турист», 3* (с завтраками)
|19 870
|18 505
|29 265
|3300/2800/6000
|Гостиница «Золотая бухта», 3* (завтраки за доп. плату)
|16 505
|15 975
|24 625
до 30.12.23 – 2100/1900/4200
с 02.01.24 – 2750/2500/5500
|Гостиница «Мартон Палас», 4* (с завтраком)
|21 325
|19 190
|32 400
|3495/2830/6490
Расшифровка размещения:
- SNGL – одноместное;
- DBL/TWIN – двухместное;
- DBL/TWIN + EXB – двухместное + доп. место.
Варианты проживания
Гостиница «Академическая» 3
Отель «Академическая» располагается в Калининграде. Этот отель находится в 4 км от центра города. Рядом с отелем — Музей янтаря, Ботанический сад и Храм Христа Спасителя.
На территории работает бесплатный Wi-Fi. В номере вас будут ждать душ и телевизор. Любителям спорта подготовили тренажёрный зал. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная, химчистка, индивидуальная регистрация заезда и отъезда, гладильные услуги и сейф.
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» находится в Калининграде. Местоположение является преимуществом комплекса: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», сразу за отелем находится живописная прогулочная зона озера.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания. На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Гостиница «Золотая бухта» 3
Отель расположен в Калининграде. К услугам гостей домашняя кухня, классические номера, бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.
Номера и номера-студио отеля «Золотая Бухта» оформлены в ярких тонах и оснащены телевизором и холодильником. В отеле «Золотая Бухта» сервируется континентальный завтрак.
В кафе можно заказать фирменные блюда русской кухни и блюда авторской кухни.
Гостиница «Мартон Палас» 4
Отель «Гостиница Мартон Палас Калининград» находится в Калининграде. Этот отель расположен в пешей доступности от центра города.
Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.
На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание в выбранной гостинице в Калининграде
- Входные билеты по программе
- Посещение органного мини-концерта
- Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки
- Дегустация напитка + брецель
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Трансфер: ж/д - отель - от 600 руб. /легковая машина, аэропорт - отель - от 1250 руб. /легковая машина
- Завтраки в гостинице «Академическая» - 400 руб
- Завтраки в гостинице «Золотая бухта» - 500 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Важная информация
1. В день начала тура туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано место и время (местное!) сбора на экскурсии и организационное собрание.
2. Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 14:00, выселение до 12:00.
3. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
4. При заказе трансфера туристов встречают в аэропорту или ж/д вокзале с табличкой с указанием фамилии туриста.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
У меня очень много теплых чувств к замку Вальдау, к истории ее владельцев.
Путешествие мне понравилось. Особенно было приятно оказаться в такой организованной поездке в предновогодние-новогодние дни. ❤️❤️❤️
Помогли подобрать билеты на самолет. Проконсультировали по поводу гостиниц.