Рыбная деревня, Юбилейный мост и остров Канта

Мы побывает в этнографическом и торгово-ремесленном центре города - Рыбной деревне

Мы побывает в этнографическом и торгово-ремесленном центре города — Рыбной деревне.

Почувствуем атмосферу довоенного Кёнигсберга.

Увидим главную достопримечательность — Маяк, с которой открывается потрясающий вид на город.

Пройдем по Юбилейному мосту, пешеходному разводному мосту через реку Преголю.

Погуляем по острову Канта и осмотрим Кафедральный собор.

Увидим Музей Мирового океана и сделаем памятные фото на фоне скульптур.
Рыбная деревня, Юбилейный мост и остров Канта
Рыбная деревня, Юбилейный мост и остров Канта
Рыбная деревня, Юбилейный мост и остров Канта
Рыбная деревня, Юбилейный мост и остров Канта
Рыбная деревня, Юбилейный мост и остров Канта
Рыбная деревня, Юбилейный мост и остров Канта

Что вы увидите 🤩

  • Рыбная деревня
  • Юбилейный мост
  • Остров Канта
  • Кафедральный собор
  • Музей Мирового океана
Что вас ждет
Мы побывает в этнографическом и торгово-ремесленном центре города — Рыбной деревне. Почувствуем атмосферу довоенного Кёнигсберга. Увидим главную достопримечательность — Маяк. Это смотровая площадка, с которой открывается потрясающий вид на город. Сделаем памятные фото на фоне скульптур: птицы счастья, шкипера с обезьянкой, женщины, зазывающей в таверну.
Пройдем по Юбилейному мосту, пешеходному разводному мосту через реку Преголю. Мост построен на опорах императорского моста, разрушенного во время войны. Погуляем по острову Канта и осмотрим Кафедральный собор. Увидим Музей Мирового океана, первый в России комплексный маринистический музей, расположенный в Калининграде.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
4 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
    Место начала и завершения
    по согласованию с гидом
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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