Что вас ждет

Мы побывает в этнографическом и торгово-ремесленном центре города — Рыбной деревне. Почувствуем атмосферу довоенного Кёнигсберга. Увидим главную достопримечательность — Маяк. Это смотровая площадка, с которой открывается потрясающий вид на город. Сделаем памятные фото на фоне скульптур: птицы счастья, шкипера с обезьянкой, женщины, зазывающей в таверну.

Пройдем по Юбилейному мосту, пешеходному разводному мосту через реку Преголю. Мост построен на опорах императорского моста, разрушенного во время войны. Погуляем по острову Канта и осмотрим Кафедральный собор. Увидим Музей Мирового океана, первый в России комплексный маринистический музей, расположенный в Калининграде.