Калининград: от бастионов до модерна
Начнём знакомство с Калининградом с экскурсии, которая соединяет автомобильную поездку и пешую прогулку. От замковых руин — первого укрепления Кёнигсберга — маршрут поведёт нас вдоль цепи валов и бастионов крепости первого класса, признанной неприступной самим Гитлером. Мы вместе посчитаем старинные городские ворота, исследуем один из фортов 19 века и заглянем в Музей марципана — десертного символа Восточной Пруссии.
Вы узнаете, как развивался порт, увидите суда и побываете в самом сердце Калининграда — на острове Канта. Завершим день неторопливой прогулкой по району Амалиенау, знаменитому элегантными немецкими виллами в стиле модерн.
Куршская коса и Зеленоградск: в гостях у дюн и ветра
Сегодня отправимся к берегам Балтийского моря, чтобы вдохнуть его солёный воздух и послушать шум прибоя. Пройдём по деревянным настилам Куршской косы, поднимемся на одну из дюн, откуда открываются потрясающие пейзажи. Я расскажу вам, как удалось остановить «песчаную бурю» и почему дюны продолжают «двигаться».
По экологической тропе попадём в загадочный Танцующий лес, где сосны искривлены волнами и спиралями. При желании посетим орнитологическую станцию, где наблюдают за миграцией птиц и проводят их кольцевание. Или выберем тишину и бриз у воды.
Затем остановимся в приветливом Зеленоградске: прогуляемся по набережной, зайдём в сувенирные лавки, наберём воды из источника и попробуем сосчитать всех здешних котов.
Янтарный путь и королевский курорт
Начнём утро с поездки по живописной старонемецкой дороге, окружённой липами и каштанами. Первой остановкой станет посёлок Янтарный — место с идеальными пляжами и богатой историей промысла солнечного камня. Мы погуляем по парку, пройдём мимо кирхи, ставшей православным храмом, и, по желанию, заглянем в мастерскую, где из необработанного янтаря рождаются изящные украшения. Если позволит погода, заедем в живописную Филинскую бухту.
Финальной точкой станет Светлогорск, известный в прошлом как Раушен — курорт Восточной Пруссии. Здесь мы неспешно пройдёмся среди зелени, рассмотрим виллы, органный зал и старую водонапорную башню, а также научимся определять время по солнечным часам.
К границам области и вглубь истории: по землям рыцарей
Этот день проведём, исследуя юго-восточные рубежи Калининградской области и совершая путешествие сквозь века. Начнём с деревни Ушаково, где сохранилась церковь докатолической эпохи, перешедшая в православие без смены святого покровителя.
В Гвардейске зайдём в один из немногих уцелевших замков Тевтонского ордена и поговорим об исторических контактах Пруссии и Руси. В Знаменске увидим слияние рек Преголи и Лавы и, если захотим, пообедаем домашними блюдами на семейной ферме.
Затем окажемся в Железнодорожном — городке с атмосферой настоящего Средневековья. Здесь можно сделать «открыточные» снимки в окружении фахверковых зданий. Завершим день в Правдинске: поднимемся на колокольню готического храма, с высоты которого откроется вид на окрестности, и вы послушаете увлекательный рассказ о временах Наполеона. К вечеру вернёмся в Калининград.
