С историком по Калининграду и области. Индивидуальный тур

Погрузиться в атмосферу прошлого, увидеть знаковые места и исследовать городки на юго-востоке
За несколько дней вы не просто познакомитесь с Калининградской областью — вы буквально прикоснётесь к её многослойной истории.

Мы пройдём по бастионам неприступной Кёнигсбергской крепости, прогуляемся по району старинных вилл, подышим
солёным балтийским ветром на вершине дюны на Куршской косе и посмотрим на изогнутые деревья в Танцующем лесу.

Вы узнаете, как добывают и обрабатывают янтарь, а в уютной атмосфере Светлогорска научитесь определять время по солнечным часам.

Ещё вас ждут рыцарские замки, готические кирхи, средневековые улочки и колокольня с видом на город времён Наполеона.

Это путешествие подарит ощущение, будто вы перелистываете ожившую хронику Восточной Пруссии под запах моря и шум прибоя.

Ближайшие даты:
13
ноя17
ноя20
ноя24
ноя8
дек11
дек15
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Гид приезжает за вами и по окончании отвозит обратно.

Проживание. Не входит в стоимость.

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Комфортабельные автомобили Nissan Juke, Kia Soul с кондиционером.

Дети. Возможно участие с детьми от 2 лет (есть детское кресло, бустер).

Программа тура по дням

1 день

Калининград: от бастионов до модерна

Начнём знакомство с Калининградом с экскурсии, которая соединяет автомобильную поездку и пешую прогулку. От замковых руин — первого укрепления Кёнигсберга — маршрут поведёт нас вдоль цепи валов и бастионов крепости первого класса, признанной неприступной самим Гитлером. Мы вместе посчитаем старинные городские ворота, исследуем один из фортов 19 века и заглянем в Музей марципана — десертного символа Восточной Пруссии.

Вы узнаете, как развивался порт, увидите суда и побываете в самом сердце Калининграда — на острове Канта. Завершим день неторопливой прогулкой по району Амалиенау, знаменитому элегантными немецкими виллами в стиле модерн.

Калининград: от бастионов до модернаКалининград: от бастионов до модернаКалининград: от бастионов до модернаКалининград: от бастионов до модерна
2 день

Куршская коса и Зеленоградск: в гостях у дюн и ветра

Сегодня отправимся к берегам Балтийского моря, чтобы вдохнуть его солёный воздух и послушать шум прибоя. Пройдём по деревянным настилам Куршской косы, поднимемся на одну из дюн, откуда открываются потрясающие пейзажи. Я расскажу вам, как удалось остановить «песчаную бурю» и почему дюны продолжают «двигаться».

По экологической тропе попадём в загадочный Танцующий лес, где сосны искривлены волнами и спиралями. При желании посетим орнитологическую станцию, где наблюдают за миграцией птиц и проводят их кольцевание. Или выберем тишину и бриз у воды.

Затем остановимся в приветливом Зеленоградске: прогуляемся по набережной, зайдём в сувенирные лавки, наберём воды из источника и попробуем сосчитать всех здешних котов.

Куршская коса и Зеленоградск: в гостях у дюн и ветраКуршская коса и Зеленоградск: в гостях у дюн и ветраКуршская коса и Зеленоградск: в гостях у дюн и ветраКуршская коса и Зеленоградск: в гостях у дюн и ветраКуршская коса и Зеленоградск: в гостях у дюн и ветра
3 день

Янтарный путь и королевский курорт

Начнём утро с поездки по живописной старонемецкой дороге, окружённой липами и каштанами. Первой остановкой станет посёлок Янтарный — место с идеальными пляжами и богатой историей промысла солнечного камня. Мы погуляем по парку, пройдём мимо кирхи, ставшей православным храмом, и, по желанию, заглянем в мастерскую, где из необработанного янтаря рождаются изящные украшения. Если позволит погода, заедем в живописную Филинскую бухту.

Финальной точкой станет Светлогорск, известный в прошлом как Раушен — курорт Восточной Пруссии. Здесь мы неспешно пройдёмся среди зелени, рассмотрим виллы, органный зал и старую водонапорную башню, а также научимся определять время по солнечным часам.

Янтарный путь и королевский курортЯнтарный путь и королевский курортЯнтарный путь и королевский курортЯнтарный путь и королевский курортЯнтарный путь и королевский курортЯнтарный путь и королевский курортЯнтарный путь и королевский курорт
4 день

К границам области и вглубь истории: по землям рыцарей

Этот день проведём, исследуя юго-восточные рубежи Калининградской области и совершая путешествие сквозь века. Начнём с деревни Ушаково, где сохранилась церковь докатолической эпохи, перешедшая в православие без смены святого покровителя.

В Гвардейске зайдём в один из немногих уцелевших замков Тевтонского ордена и поговорим об исторических контактах Пруссии и Руси. В Знаменске увидим слияние рек Преголи и Лавы и, если захотим, пообедаем домашними блюдами на семейной ферме.

Затем окажемся в Железнодорожном — городке с атмосферой настоящего Средневековья. Здесь можно сделать «открыточные» снимки в окружении фахверковых зданий. Завершим день в Правдинске: поднимемся на колокольню готического храма, с высоты которого откроется вид на окрестности, и вы послушаете увлекательный рассказ о временах Наполеона. К вечеру вернёмся в Калининград.

К границам области и вглубь истории: по землям рыцарейК границам области и вглубь истории: по землям рыцарейК границам области и вглубь истории: по землям рыцарейК границам области и вглубь истории: по землям рыцарейК границам области и вглубь истории: по землям рыцарейК границам области и вглубь истории: по землям рыцарей

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии и входные билеты на посещаемых локациях
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Калининграда и обратно
  • Проживание
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, 9:00-11:00
Завершение: Калининград, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 282 туристов
Я всегда стараюсь найти индивидуальный подход и учитывать интересы всех путешественников. Моя цель — не просто рассказать вам о достопримечательностях, но и погрузить в атмосферу места, которое мы посещаем. У
меня высшее образование по специальности «История» и квалификация преподавателя истории, что позволяет глубоко понимать исторические процессы. Кроме того, я прошла переквалификацию по специальности «Экскурсоведение», что дало необходимые знания и навыки. Со мной работает команда увлечённых профессионалов, и вместе мы проведём вас по любимым местам города и области. Наше путешествие будет интересным и запоминающимся!

