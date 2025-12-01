Сегодня отправимся к берегам Балтийского моря, чтобы вдохнуть его солёный воздух и послушать шум прибоя. Пройдём по деревянным настилам Куршской косы, поднимемся на одну из дюн, откуда открываются потрясающие пейзажи. Я расскажу вам, как удалось остановить «песчаную бурю» и почему дюны продолжают «двигаться».

По экологической тропе попадём в загадочный Танцующий лес, где сосны искривлены волнами и спиралями. При желании посетим орнитологическую станцию, где наблюдают за миграцией птиц и проводят их кольцевание. Или выберем тишину и бриз у воды.

Затем остановимся в приветливом Зеленоградске: прогуляемся по набережной, зайдём в сувенирные лавки, наберём воды из источника и попробуем сосчитать всех здешних котов.