Железнодорожный

Найдено 3 тура в категории «Железнодорожный» в Калининграде, цены от 31 900 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Приключения в Калининграде: сплав на байдарках и экскурсии на электросамокатах (всё включено)
На машине
На самокатах
На байдарках
На микроавтобусе
4 дня
Приключения в Калининграде: сплав на байдарках и экскурсии на электросамокатах (всё включено)
Узнать тайну острова Канта, побывать в Светлогорске, Зеленоградске и Железнодорожном
Начало: Калининград, до 12:00
22 мая в 12:00
12 июн в 12:00
31 900 за человека
Семейный тур по Балтике: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
На машине
3 дня
Семейный тур по Балтике: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
Попробовать сыр с бокалом вина, услышать, как «поют» пески, и перенестись в прошлое
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
24 фев в 08:00
25 фев в 08:00
134 700 за человека
Тур по прусским городкам Калининградской области: Правдинск, Неман и Черняховск
На автобусе
6 дней
Тур по прусским городкам Калининградской области: Правдинск, Неман и Черняховск
Увидеть замок Тевтонского ордена, полюбоваться пряничными домиками и Балтийским морем
Начало: Калининград, Ленинский пр-т, 81 (отель «Калинингра...
26 фев в 14:00
5 мар в 14:00
35 300 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Железнодорожный»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Приключения в Калининграде: сплав на байдарках и экскурсии на электросамокатах (всё включено)
  2. Семейный тур по Балтике: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
  3. Тур по прусским городкам Калининградской области: Правдинск, Неман и Черняховск
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Куршская Коса
  2. Кафедральный собор
  3. Танцующий лес
  4. Амалиенау
  5. Высота Эфа
  6. Янтарный комбинат
  7. Замок Шаакен
  8. Остров Канта
  9. Балтийское море
  10. Рыбная деревня
Сколько стоит тур в Калининграде в феврале 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Железнодорожный" можно забронировать 3 тура от 31 900 до 134 700.
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