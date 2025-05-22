4 дня
Приключения в Калининграде: сплав на байдарках и экскурсии на электросамокатах (всё включено)
Узнать тайну острова Канта, побывать в Светлогорске, Зеленоградске и Железнодорожном
Начало: Калининград, до 12:00
22 мая в 12:00
12 июн в 12:00
31 900₽ за человека
3 дня
Семейный тур по Балтике: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
Попробовать сыр с бокалом вина, услышать, как «поют» пески, и перенестись в прошлое
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
24 фев в 08:00
25 фев в 08:00
134 700₽ за человека
6 дней
Тур по прусским городкам Калининградской области: Правдинск, Неман и Черняховск
Увидеть замок Тевтонского ордена, полюбоваться пряничными домиками и Балтийским морем
Начало: Калининград, Ленинский пр-т, 81 (отель «Калинингра...
26 фев в 14:00
5 мар в 14:00
35 300₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Железнодорожный»
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