Туры выходного дня в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «На выходные» в Калининграде, цены от 34 600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Попытаться разгадать загадку семи мостов и прогуляться по Светлогорскому променаду
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
11 июля в 08:00
14 июля в 08:00
37 900 за человека
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
8 отзывов
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Пожить в средневековом замке и найти янтарь на берегу Балтики
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
11 июля в 08:00
14 июля в 08:00
39 900 за человека
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
Увидеть действующий маяк, перенестись в средневековье и побывать на могиле Канта
Начало: Аэропорт Калининграда
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
34 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Констатин
    29 июня 2024
    Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
    Тур получился очень занимательным, действительно посмотрели практически всю Калининградскую область, гиды рассказывали интересные вещи, было занимательно. Реальный график в ваучере несколько
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    отличался от заявленного в описании, но неудобств это не составило. Все экскурсии следовали четко по графику в ваучере без сбоев и задержек, за что организаторам большое спасибо. Негатив был только по отелю - Marton Palace не оправдал даже не очень высоких пожеланий, жаль потраченных на него денег. Детали с фото будут в отзыве на него на Яндексе. Только поэтому минус одну звезду. В целом - сам тур рекомендую, здорово и интересно, но отель лучше выбирайте сами.

    Тур получился очень занимательным, действительно посмотрели практически всю Калининградскую область, гиды рассказывали интересные вещи, было занимательноТур получился очень занимательным, действительно посмотрели практически всю Калининградскую область, гиды рассказывали интересные вещи, было занимательноТур получился очень занимательным, действительно посмотрели практически всю Калининградскую область, гиды рассказывали интересные вещи, было занимательноТур получился очень занимательным, действительно посмотрели практически всю Калининградскую область, гиды рассказывали интересные вещи, было занимательноТур получился очень занимательным, действительно посмотрели практически всю Калининградскую область, гиды рассказывали интересные вещи, было занимательно
  • О
    Ольга
    13 июня 2024
    Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
    Путешествие получилось великолепное. Успели посмотреть даже больше, чем планировали. Спасибо организаторам за чудесный отпуск.
  • Л
    Людмила
    1 мая 2024
    Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
    Понравилось 4х дневное путешествие,сами города, история, повезло с погодой, экскурсовод Сергей, хорошие гостиницы были и сама приятная атмосфера. Конечно хотелось
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    бы больше времени самостоятельно посетить некоторые места, например музей Мирового океана, покататься на катере, да и просто побродить по городу, но это уже будет больше чем 4 дня). Все организованно отлично, от начало до конца путешествия. Если хотите отдохнуть от городской суеты нужно отправится в это путешествие). Спасибо!

  • Т
    Таисия
    28 апреля 2024
    Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
    Замечательное путешествие. Все было очень хорошо организовано, четко по времени, без накладок и задержек. Мы без спешки успевали много чего
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    посмотреть за день, и еще оставался целый свободный вечер. Очень удачно, что посмотрели основные туристические места и теперь знаем, куда еще съездить в следующий раз. Сергей - отличный гид, знает все обо всем. Очень подробно рассказывал нам и про историю края, и разные местные истории, и советовал разные места на любой вкус. Нас возили на комфортабельных минибасах, в Калининграде жили в оооочень хорошем отеле Сальве. Размещение в Светлогорске немножко подкачало, но, очевидно, на праздники сложно найти место в пределах бюджета.

  • В
    Виталий
    17 января 2024
    Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
    С большим удовольствием хочу поблагодарить Наталью за организованные экскурсии по Калининграду и городам Калининградской области, за прекрасные и достаточно ёмкие
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    экскурсии в нашем формате времени, за грамотных гидов, которые были с нами и с удовольствием делились знаниями о своём крае, его истории и природе. С первого обращения к Наталье по поводу организации экскурсий и до нашего отъезда домой, она всегда была на связи, всегда, если возникали вопросы подсказывали и советовала как поступить, она очень отзывчивая и добрая. После того, как побывали в Калининграде захотелось ещё раз сюда приехать, только теперь на более долгий срок, и с менее напряжённым графиком, чтобы можно было ещё раз насладиться красотой и природой края. Походить по древним и современным улочкам городов. Ещё раз хочу сказать огромное спасибо!!!

  • Е
    Екатерина
    17 октября 2023
    Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
    Недавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмом и гибкостью. Проживание в
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    замке - незабываемые впечатления. Светлогорск очень симпатичный, гид Ульяна влюбила нас ещё сильнее в него. В Шаакене и сыроварне Шаакендорф был задорный местный гид, мы продегустировали разные сыры под бокал вина. Организация отличная, никаких нареканий не было.

    Недавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмом
  • О
    Ольга
    2 октября 2023
    Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
    Замечательный вариант для тех, кто впервые в Калининградской области. Широкий выбор экскурсий во всех направлениях региона. За 8 дней можно
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    познакомиться с основными достопримечательностями и понять для себя, куда именно хочется вернуться "поподробнее". Всё заявленные услуги турбюро выполнило на отлично. Трансфер, проживание, экскурсии в рамках тура и дополнительные. Всë чëтко, вовремя, информативно. И цены вполне адекватные Большое спасибо!

  • С
    Светлана
    24 апреля 2023
    Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
    Все на высшем уровне. Работают профи
  • Л
    Любовь
    26 сентября 2022
    Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
    Спасибо большое за путешествие. Очень понравилось, конечно охватить всё не удалось, уже вижу себя в других экскурсиях, возможно в индивидуальных маршрутах. Реально пару, тройку дней не хватило. Гиды отработали на Ура!!! Спасибо им👍Сергей, так вообще, выложился на 200%

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На выходные»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
  2. Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
  3. Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Кафедральный собор
  5. Танцующий лес
  6. Рыбная деревня
  7. Балтийская коса
  8. Высота Эфа
  9. Остров Канта
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июле 2024
Сейчас в Калининграде в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 34 600 до 39 900. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте тур в Калининграде на 2024 год на выходные, 14 ⭐ отзывов, цены от 34600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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