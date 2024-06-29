1 чел.
По популярности
Авторский тур
4 дня
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Попытаться разгадать загадку семи мостов и прогуляться по Светлогорскому променаду
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
11 июля в 08:00
14 июля в 08:00
37 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Пожить в средневековом замке и найти янтарь на берегу Балтики
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
11 июля в 08:00
14 июля в 08:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
Увидеть действующий маяк, перенестись в средневековье и побывать на могиле Канта
Начало: Аэропорт Калининграда
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
34 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ККонстатин29 июня 2024Тур получился очень занимательным, действительно посмотрели практически всю Калининградскую область, гиды рассказывали интересные вещи, было занимательно. Реальный график в ваучере несколько
- ООльга13 июня 2024Путешествие получилось великолепное. Успели посмотреть даже больше, чем планировали. Спасибо организаторам за чудесный отпуск.
- ЛЛюдмила1 мая 2024Понравилось 4х дневное путешествие,сами города, история, повезло с погодой, экскурсовод Сергей, хорошие гостиницы были и сама приятная атмосфера. Конечно хотелось
- ТТаисия28 апреля 2024Замечательное путешествие. Все было очень хорошо организовано, четко по времени, без накладок и задержек. Мы без спешки успевали много чего
- ВВиталий17 января 2024С большим удовольствием хочу поблагодарить Наталью за организованные экскурсии по Калининграду и городам Калининградской области, за прекрасные и достаточно ёмкие
- ЕЕкатерина17 октября 2023Недавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмом и гибкостью. Проживание в
- ООльга2 октября 2023Замечательный вариант для тех, кто впервые в Калининградской области. Широкий выбор экскурсий во всех направлениях региона. За 8 дней можно
- ССветлана24 апреля 2023Все на высшем уровне. Работают профи
- ЛЛюбовь26 сентября 2022Спасибо большое за путешествие. Очень понравилось, конечно охватить всё не удалось, уже вижу себя в других экскурсиях, возможно в индивидуальных маршрутах. Реально пару, тройку дней не хватило. Гиды отработали на Ура!!! Спасибо им👍Сергей, так вообще, выложился на 200%
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На выходные»
Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур в Калининграде в июле 2024
Сейчас в Калининграде в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 34 600 до 39 900. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте тур в Калининграде на 2024 год на выходные, 14 ⭐ отзывов, цены от 34600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь