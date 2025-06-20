Транспорт. Skoda Oktavia с климат-контролем (1-3 человека), Volkswagen Caravelle с кондиционером (4-7 человек).
Дети. Возможно участие с детьми старше 1 года (есть детское кресло, бустер, люлька).
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
1 день
Прогулки по Калининграду
Встречу вас у аэропорта. Если необходимо, заедем пообедать. А затем отправимся знакомиться с достопримечательностями и культурными памятниками Кёнигсберга.
Мы увидим кварталы-сады Марауненхоф, Ратсхоф и Амалиенау, порт и Музей Мирового океана. Проследуем вдоль кольца старинных бастионов, ворот и крепостных стен. Остановимся у башни Дона, в которой открыт Музей янтаря. Зайдём в Музей марципана, где можно узнать всё о сладости королей и попробовать её. Сходим и в Мастерскую хомлинов, создающую крошечных домовых, вошедших в число символов Калининграда. Пересечём древний мост и окажемся на острове, где расположены Кафедральный собор и могила Иммануила Канта.
2 день
Балтийские курорты
На весь день поедем к берегам Балтийского моря. Сперва посетим мировую столицу янтаря — Янтарный. Познакомимся с тонкостями обработки солнечного камня на производстве, пройдёмся по ботаническому парку и отдохнём на чистейшем пляже, получившем «Голубой флаг».
Переместимся в уютный Светлогорск. У концертного зала «Янтарь-Холл» спустимся на лифте к побережью и прогуляемся по променаду. Остановимся у водонапорной башни в стиле немецкого модерна и католической капеллы «Мария Морская звезда», полюбуемся старинными виллами и природным ландшафтом.
Завершим поездку в Зеленоградске. Пройдём по набережной и главной курортной улице, где сохранилась старая архитектура. Покормим уток в парке и чаек у моря. Если захотите, покатаемся на колесе обозрения, посетим музей кошек «Мурариум» или Музей курортной моды.
3 день
Наследие Восточной Пруссии
Этот день посвятим востоку области. Заедем к Гросс-Легиттенской кирхе, рядом с которой похоронена племянница Наполеона Бонапарта. Побываем на исторической пивоварне в Полесске, где можно познакомиться с немецкими традициями пивоварения и продегустировать пенное. У Куршского залива поднимемся на старый маяк Риндерорт.
Прибудем в Гвардейск: погуляем по Старому городу и набережной реки Дейма, осмотрим рыцарский замок Тапиау. Напоследок — Черняховск, где хорошо сохранились жилые районы эпохи модерна, школы, монументальные церкви, казармы и булыжные мостовые рубежа 19-20 веков.
Вечером вернёмся к месту вашего проживания и попрощаемся.
Все трансферы по маршруту, включая проезд к месту вашего проживания в Калининграде, Зеленоградске или Светлогорске
Трансферы от/до аэропорта
Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Калининград и обратно в ваш город
Проживание
Питание
Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда, по времени рейса
Завершение: Ваше место проживания в Калининграде/Зеленоградске/Светлогорске, вечер, время зависит от окончания экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Игорь — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 770 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Игорь, и вся моя жизнь связана с Калининградом. Ещё в детстве и юности, когда город только начинал активно застраиваться, я исследовал немецкие развалины и укрепления, читать дальше
ездил на раскопки в места самых больших сражений, изучал историю со времён Тевтонского ордена и до наших дней. И сейчас свою любовь к родному краю и знания я хочу передать вам! Предлагаю вместе со мной совершить экскурс в историю и полюбоваться сохранившимися памятниками архитектуры и восхитительными пейзажами Калининградской области.
Светлана
20 июн 2025
3 х дневный экскурсионный тур с Игорем прошел очень комфортно и позитивно. Вся информация подавалась легко, без лишних подробностей. Игорь отвечал на все наши вопросы, посетили с ним как всем известные локации, так и не туристические, доступные только с частным гидом. Однозначно рекомендую,опыт поездок большой, есть с чем сравнить.