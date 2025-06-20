Мои заказы

Калининград, балтийские курорты, малые города: индивидуальный тур по главным локациям

Погулять по Амалиенау и острову Канта, изучить Светлогорск и Зеленоградск, объехать восток региона
Приглашаю вашу компанию познакомиться с настоящим и прошлым Калининградской области.

Тур начнётся в бывшем Кёнигсберге: мы погуляем по кварталам-садам с пряничными особняками, проследуем вдоль бастионов, ворот и крепостных стен, заглянем в
Музей марципана и Мастерскую хомлинов и полюбуемся готическим собором на острове Канта.

Целый день пройдёт у берегов Балтики, где вы под шум прибоя и крики чаек исследуете главные курорты — Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск.

Завершится поездка в малых городах и посёлках на востоке региона, где тоже много прусской архитектуры.

Увидим Гросс-Легиттенскую кирху с могилой племянницы Наполеона, рыцарский замок Тапиау, историческую пивоварню и другое наследие Германской империи.

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 1+

Питание. Оплачивается отдельно.

Транспорт. Skoda Oktavia с климат-контролем (1-3 человека), Volkswagen Caravelle с кондиционером (4-7 человек).

Дети. Возможно участие с детьми старше 1 года (есть детское кресло, бустер, люлька).

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Калининграду

Встречу вас у аэропорта. Если необходимо, заедем пообедать. А затем отправимся знакомиться с достопримечательностями и культурными памятниками Кёнигсберга.

Мы увидим кварталы-сады Марауненхоф, Ратсхоф и Амалиенау, порт и Музей Мирового океана. Проследуем вдоль кольца старинных бастионов, ворот и крепостных стен. Остановимся у башни Дона, в которой открыт Музей янтаря. Зайдём в Музей марципана, где можно узнать всё о сладости королей и попробовать её. Сходим и в Мастерскую хомлинов, создающую крошечных домовых, вошедших в число символов Калининграда. Пересечём древний мост и окажемся на острове, где расположены Кафедральный собор и могила Иммануила Канта.

Прогулки по Калининграду
2 день

Балтийские курорты

На весь день поедем к берегам Балтийского моря. Сперва посетим мировую столицу янтаря — Янтарный. Познакомимся с тонкостями обработки солнечного камня на производстве, пройдёмся по ботаническому парку и отдохнём на чистейшем пляже, получившем «Голубой флаг».

Переместимся в уютный Светлогорск. У концертного зала «Янтарь-Холл» спустимся на лифте к побережью и прогуляемся по променаду. Остановимся у водонапорной башни в стиле немецкого модерна и католической капеллы «Мария Морская звезда», полюбуемся старинными виллами и природным ландшафтом.

Завершим поездку в Зеленоградске. Пройдём по набережной и главной курортной улице, где сохранилась старая архитектура. Покормим уток в парке и чаек у моря. Если захотите, покатаемся на колесе обозрения, посетим музей кошек «Мурариум» или Музей курортной моды.

Балтийские курорты
3 день

Наследие Восточной Пруссии

Этот день посвятим востоку области. Заедем к Гросс-Легиттенской кирхе, рядом с которой похоронена племянница Наполеона Бонапарта. Побываем на исторической пивоварне в Полесске, где можно познакомиться с немецкими традициями пивоварения и продегустировать пенное. У Куршского залива поднимемся на старый маяк Риндерорт.

Прибудем в Гвардейск: погуляем по Старому городу и набережной реки Дейма, осмотрим рыцарский замок Тапиау. Напоследок — Черняховск, где хорошо сохранились жилые районы эпохи модерна, школы, монументальные церкви, казармы и булыжные мостовые рубежа 19-20 веков.

Вечером вернёмся к месту вашего проживания и попрощаемся.

Наследие Восточной Пруссии

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту, включая проезд к месту вашего проживания в Калининграде, Зеленоградске или Светлогорске
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Калининград и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда, по времени рейса
Завершение: Ваше место проживания в Калининграде/Зеленоградске/Светлогорске, вечер, время зависит от окончания экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 770 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Игорь, и вся моя жизнь связана с Калининградом. Ещё в детстве и юности, когда город только начинал активно застраиваться, я исследовал немецкие развалины и укрепления,
ездил на раскопки в места самых больших сражений, изучал историю со времён Тевтонского ордена и до наших дней. И сейчас свою любовь к родному краю и знания я хочу передать вам! Предлагаю вместе со мной совершить экскурс в историю и полюбоваться сохранившимися памятниками архитектуры и восхитительными пейзажами Калининградской области.

Светлана
Светлана
20 июн 2025
3 х дневный экскурсионный тур с Игорем прошел очень комфортно и позитивно. Вся информация подавалась легко, без лишних подробностей. Игорь отвечал на все наши вопросы, посетили с ним как всем известные локации, так и не туристические, доступные только с частным гидом. Однозначно рекомендую,опыт поездок большой, есть с чем сравнить.
3 х дневный экскурсионный тур с Игорем прошел очень комфортно и позитивно. Вся информация подавалась легко,

