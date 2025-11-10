Мои заказы

Всё самое главное в Калининградской области: от рыцарских замков до Куршской косы

Поискать янтарь на пляже Балтийска, увидеть Кафедральный собор и подняться на высоту Эфа
Приглашаем в автобусный тур по Калининградской области.

Путешествие начнём с посёлка Янтарный, где узнаем всё о добыче и обработке «балтийского золота», а затем погуляем по уютным улочкам Светлогорска и послушаем шум
морских волн.

Исследуем главные достопримечательности Калининграда, узнаем, почему Танцующий лес так назвали, и полюбуемся песчаными дюнами Куршской косы. А ещё побываем в Гвардейске и Правдинске и осмотрим средневековые рыцарские замки. Всего посетим 6 городов и море природных красот.

Ближайшие даты:
16
ноя23
ноя30
ноя7
дек14
дек21
дек28
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Для проезда на поезде в Калининградскую область обязателен заграничный паспорт и оформление упрощённой транзитной визы. Для перелёта на самолёте загранпаспорт не понадобится.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия в Янтарный и Светлогорск

В 11:00 встретимся в Калининграде и отправимся в посёлок Янтарный, где с древних времён добывают «балтийское золото». Увидим янтарные шахты и посетим частную фабрику, где узнаем о свойствах камня. Осмотрим станки, на которых из него создают настоящие ювелирные шедевры. Затем побываем на пляже, который был удостоен знака качества «Голубой флаг».

Переедем в Светлогорск. Это по-настоящему сказочный городок, и мы убедимся в этом, гуляя по атмосферным улочкам и вдыхая береговой бриз, смешанный с хвойными ароматами.

В Калининград вернёмся к 17:00. Продолжительность экскурсии — 6 часов.

2 день

Знакомство с Кёнигсбергом

В 14:00 начнём обзорную экскурсию по Калининграду. Погуляем по Рыбной деревне, осмотрим Королевские, Бранденбургские и Фридландские ворота в псевдоготическом стиле. Обязательно побываем на острове Канта и увидим Кафедральный собор.

Продолжительность экскурсии — 3 часа.

Возможно поменять время старта на 10:00.

3 день

Правдинск и Гвардейск

В 13:00 поедем в Правдинск, некогда Фридланд. Здесь легко представить себя героем романа «Война и мир», прогуливаясь по атмосферным улицам и осматривая крепостную стену. Если позволит погода, мы поднимемся на колокольню старинной кирхи, чтобы полюбоваться панорамой города.

Переедем в Гвардейск, пройдёмся по центру, увидим замок Тапиау 13 века, заглянем в первый орденский замок Вальдау и посетим местный музей.

Продолжительность экскурсии — 6 часов.

4 день

Куршская коса и Зеленоградск

В 11:00 поедем на Куршскую косу. Во время прогулки расскажем, как формировалось это природное чудо, как здесь жили пруссы и курши, поговорим про их традиции и обряды, быт обычной рыбацкой деревушки и трудностях жизни на песках. Поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся Балтийским морем и погуляем по Танцующему лесу с изогнутыми стволами.

С апреля по октябрь в программу входит посещение орнитологической станции кольцевания птиц. Зимой мы посетим музей Куршской косы. В этот день советуем взять перекус с собой, также будет возможность самостоятельно пообедать — мы выделим немного свободного времени.

Дальше нас ждёт пешеходная экскурсия по Зеленоградску, некогда Кранцу. Вы увидите кирху Святого Адальберта, памятник местным котам и сможете попробовать минеральную воду из бювета. Прогулка будет короткая. Если захотите посвятить Зеленоградску больше времени, можете остаться в городе и добраться обратно в Калининград самостоятельно на электричке, автобусе или такси.

Вернёмся в Калининград в 19:00. Продолжительность экскурсии — 8 часов.

5 день

Янтарный и Балтийск

Если в 1-й день тура была поездка в Светлогорск и Янтарный, то сегодня будет свободный день. Если группе будет удобнее сделать свободным 1-й день, то сегодня отправимся в Янтарный и Балтийск. Стоимость тура не меняется.

В 11:00 поедем в Янтарный, а оттуда — в Балтийск, самый западный город России. Мы погуляем по променаду, осмотрим памятник Петру I и Елизавете Петровне. А ещё поищем янтарь на местном пляже, чаще всего его находят именно здесь!

Вернёмся в Калининград в 17:00. Продолжительность экскурсии — 6 часов.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет34 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки при проживании в отелях "Шерлок", "Гламур" и "Стрелецкий"
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Трансфер с ж/д вокзала - 1000 ₽ из аэропорта - 2000 ₽
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Дополнительные экскурсии (по желанию)
  • Стоимость тура при 1-местном проживании в отеле «Золотая Бухта»: 36 000 ₽ (с января по март) и 47 000 ₽ (с апреля по октябрь)
  • Стоимость тура при 3-местном проживании в отеле «Золотая Бухта»: 27 700 ₽ (с января по март) и 29 700 ₽ (с апреля по октябрь)
  • Стоимость тура для детей (с января по март): 29 000 ₽ (2-местное проживание), 27 200 ₽ (3-местное)
  • Стоимость тура для детей (с апреля по октябрь): 33 600 ₽ (2-местное проживание), 29 200 ₽ (3-местное)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, Ленинский пр-т, 81 (отель «Калининград»), 11:00
Завершение: Центр Калининграда, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил
Данил — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 8 туристов
Меня зовут Данил, я рад предложить вам весь спектр услуг по приёму и обслуживанию индивидуальных туристов и групп в Калининграде и области. Мы работаем уже более 20 лет: проводим ежедневные экскурсии по основным достопримечательностям Янтарного края, а также необычные и эксклюзивные туры по различным направлениям и маршрутам. Наши путешествия — это интересно, весело и вкусно!
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Калининграда

