Путешествие начнём с посёлка Янтарный, где узнаем всё о добыче и обработке «балтийского золота», а затем погуляем по уютным улочкам Светлогорска и послушаем шум
Описание тура
Организационные детали
Для проезда на поезде в Калининградскую область обязателен заграничный паспорт и оформление упрощённой транзитной визы. Для перелёта на самолёте загранпаспорт не понадобится.
Программа тура по дням
Экскурсия в Янтарный и Светлогорск
В 11:00 встретимся в Калининграде и отправимся в посёлок Янтарный, где с древних времён добывают «балтийское золото». Увидим янтарные шахты и посетим частную фабрику, где узнаем о свойствах камня. Осмотрим станки, на которых из него создают настоящие ювелирные шедевры. Затем побываем на пляже, который был удостоен знака качества «Голубой флаг».
Переедем в Светлогорск. Это по-настоящему сказочный городок, и мы убедимся в этом, гуляя по атмосферным улочкам и вдыхая береговой бриз, смешанный с хвойными ароматами.
В Калининград вернёмся к 17:00. Продолжительность экскурсии — 6 часов.
Знакомство с Кёнигсбергом
В 14:00 начнём обзорную экскурсию по Калининграду. Погуляем по Рыбной деревне, осмотрим Королевские, Бранденбургские и Фридландские ворота в псевдоготическом стиле. Обязательно побываем на острове Канта и увидим Кафедральный собор.
Продолжительность экскурсии — 3 часа.
Возможно поменять время старта на 10:00.
Правдинск и Гвардейск
В 13:00 поедем в Правдинск, некогда Фридланд. Здесь легко представить себя героем романа «Война и мир», прогуливаясь по атмосферным улицам и осматривая крепостную стену. Если позволит погода, мы поднимемся на колокольню старинной кирхи, чтобы полюбоваться панорамой города.
Переедем в Гвардейск, пройдёмся по центру, увидим замок Тапиау 13 века, заглянем в первый орденский замок Вальдау и посетим местный музей.
Продолжительность экскурсии — 6 часов.
Куршская коса и Зеленоградск
В 11:00 поедем на Куршскую косу. Во время прогулки расскажем, как формировалось это природное чудо, как здесь жили пруссы и курши, поговорим про их традиции и обряды, быт обычной рыбацкой деревушки и трудностях жизни на песках. Поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся Балтийским морем и погуляем по Танцующему лесу с изогнутыми стволами.
С апреля по октябрь в программу входит посещение орнитологической станции кольцевания птиц. Зимой мы посетим музей Куршской косы. В этот день советуем взять перекус с собой, также будет возможность самостоятельно пообедать — мы выделим немного свободного времени.
Дальше нас ждёт пешеходная экскурсия по Зеленоградску, некогда Кранцу. Вы увидите кирху Святого Адальберта, памятник местным котам и сможете попробовать минеральную воду из бювета. Прогулка будет короткая. Если захотите посвятить Зеленоградску больше времени, можете остаться в городе и добраться обратно в Калининград самостоятельно на электричке, автобусе или такси.
Вернёмся в Калининград в 19:00. Продолжительность экскурсии — 8 часов.
Янтарный и Балтийск
Если в 1-й день тура была поездка в Светлогорск и Янтарный, то сегодня будет свободный день. Если группе будет удобнее сделать свободным 1-й день, то сегодня отправимся в Янтарный и Балтийск. Стоимость тура не меняется.
В 11:00 поедем в Янтарный, а оттуда — в Балтийск, самый западный город России. Мы погуляем по променаду, осмотрим памятник Петру I и Елизавете Петровне. А ещё поищем янтарь на местном пляже, чаще всего его находят именно здесь!
Вернёмся в Калининград в 17:00. Продолжительность экскурсии — 6 часов.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|34 100 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки при проживании в отелях "Шерлок", "Гламур" и "Стрелецкий"
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно
- Трансфер с ж/д вокзала - 1000 ₽ из аэропорта - 2000 ₽
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Дополнительные экскурсии (по желанию)
- Стоимость тура при 1-местном проживании в отеле «Золотая Бухта»: 36 000 ₽ (с января по март) и 47 000 ₽ (с апреля по октябрь)
- Стоимость тура при 3-местном проживании в отеле «Золотая Бухта»: 27 700 ₽ (с января по март) и 29 700 ₽ (с апреля по октябрь)
- Стоимость тура для детей (с января по март): 29 000 ₽ (2-местное проживание), 27 200 ₽ (3-местное)
- Стоимость тура для детей (с апреля по октябрь): 33 600 ₽ (2-местное проживание), 29 200 ₽ (3-местное)