В 11:00 встретимся в Калининграде и отправимся в посёлок Янтарный, где с древних времён добывают «балтийское золото». Увидим янтарные шахты и посетим частную фабрику, где узнаем о свойствах камня. Осмотрим станки, на которых из него создают настоящие ювелирные шедевры. Затем побываем на пляже, который был удостоен знака качества «Голубой флаг».

Переедем в Светлогорск. Это по-настоящему сказочный городок, и мы убедимся в этом, гуляя по атмосферным улочкам и вдыхая береговой бриз, смешанный с хвойными ароматами.

В Калининград вернёмся к 17:00. Продолжительность экскурсии — 6 часов.