Мои заказы

Знакомимся с Калининградской областью: Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Куршская коса и Балтийск

Побывать на предприятии по обработке янтаря, посетить самый западный город России и послушать орган
В туре вы увидите главные достопримечательности Калининграда, посетите Кафедральный собор и даже насладитесь маленьким органным концертом. Сделаете красивые фотографии на фоне песчаных дюн Куршской косы, с высоты Эфа и в
читать дальше

Танцующем лесу. И, конечно, вдоволь надышитесь морским бризом. Почувствуете себя героями сказок, гуляя мимо милых домиков и особняков в Светлогорске. В Зеленоградске погладите его пушистых обитателей и насладитесь променадом. А ещё побываете в самом западном городе России — Балтийске, осмотрите крепость 17 века и узнаете, как зарождался флот во время правления Петра I. По желанию и за доплату вы сможете посетить старинную школу, заглянуть на пивоварню и продегустировать пенное.

Знакомимся с Калининградской областью: Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Куршская коса и Балтийск
Знакомимся с Калининградской областью: Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Куршская коса и Балтийск
Знакомимся с Калининградской областью: Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Куршская коса и Балтийск
Ближайшие даты:
14
ноя21
ноя28
ноя5
дек12
дек19
дек26
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Участие в туре возможно с 5 лет.

Заселение в гостиницу «Калининград» с 15:00.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Калининградом

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала Калининграда за доплату. Начнём экскурсию в 12:00-13:00 (зависит от места посадки).

Вы осмотрите старинные городские ворота и храм Христа Спасителя. Побываете на площади Победы и увидите здание Земельного суда Кёнигсберга, вокзал, дирекцию почт и Калининградский областной драматический театр. Полюбуемся кирхой памяти королевы Луизы, ставшей детским кукольным театром. Погуляем по району Амалиенау с немецкими виллами в стиле модерн.

Пройдём по главной улице советского Калининграда — Ленинскому проспекту. Увидим монумент «Россия-мать», сделаем фото на фоне реки и Музея Мирового океана.

Заглянем в Музей янтаря в крепостной башне и посетим Кафедральный собор 14 века. Здесь познакомимся с историей святыни и послушаем небольшой органный концерт. Завершим программу на сладкой ноте — в Музее марципана в Бранденбургских воротах.

Экскурсия продлится 5–6 часов.

Знакомство с КалининградомЗнакомство с КалининградомЗнакомство с КалининградомЗнакомство с Калининградом
2 день

Прогулка по Балтийску

Начало экскурсии в 10:50-11:30. Отправляемся в Балтийск — самый западный город России. Здесь вы узнаете, как зарождался флот во время правления Петра I, увидите маяк и осмотрите православную церковь, некогда бывшую кирхой. Побываем у шведской крепости 17 века, покажем вам самый большой конный памятник с императрицей Елизаветой, откуда открывается живописный вид на Балтийскую косу и корабли. Обязательно погуляем по берегу моря и надышимся бризом.

У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять и пообедать. Вы сможете посетить Музей Балтийского флота или Шведскую крепость. Обратите внимание: посещение Шведской крепости только для граждан Российской Федерации, обязательно наличие паспорта РФ. Билеты приобретаются самостоятельно.

Если нам повезёт с жаркой погодой, можно взять с собой купальники и отдохнуть на пляже. Вы можете остаться в Балтийске и вернуться обратно на рейсовом автобусе.

Длительность экскурсии 6–7 часов.

Прогулка по БалтийскуПрогулка по БалтийскуПрогулка по БалтийскуПрогулка по Балтийску
3 день

Янтарный и Светлогорск

Начало экскурсии в 9:00-9:45. Поедем в посёлок Янтарный, где добывают знаменитое на весь мир «балтийское золото». Побываем на частном предприятии: здесь обрабатывают камень и создают из него ювелирные шедевры. При желании вы сможете посетить карьер и увидеть, как добывают янтарь.

Осмотрим местную лютеранскую церковь 19 века и роскошное здание отеля «Шлосс». Через живописный парк имени Мориса Беккера выйдем к морю, а ещё посетим один из лучших пляжей России и Европы, который был удостоен престижной награды «Голубой флаг».

Переедем в Светлогорск. Мы осмотрим курортные виллы 19-20 века и увидим водонапорную башню. Полюбуемся скульптурами немецкого мастера Г. Брахерта — «Несущая воду» и «Нимфа». А ещё побываем у «Янтарь-холла», где проходят игры КВН. Затем — свободное время, чтобы самостоятельно погулять у моря и закупиться сувенирами.

Если повезёт с жаркой погодой, вы можете взять купальные принадлежности и отдохнуть на пляже. У вас будет возможность задержаться в Светлогорске и вернуться обратно на рейсовом автобусе.

Длительность экскурсии 8-9 часов.

Янтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и Светлогорск
4 день

Куршская коса, Танцующий лес и уютные улочки Зеленоградска

Начало экскурсии в 9:45-10:30. Сегодня увидим настоящее чудо природы — Куршскую косу. Всё здесь причудливое и напоминает о сказках: даже лес не обычный, а Танцующий! Как это — узнаем во время прогулки по его тропкам. Поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся песчаными дюнами, хвойными зарослями и Балтийским заливом.

Дальше поедем в Зеленоградск. Прогуляемся по курорту, некогда самому известному в Восточной Пруссии, осмотрим виллы 19-20 веков и лютеранскую кирху св. Адальберта. Обязательно выйдем на променад, чтобы увидеть море. По желанию вы сможете подняться на смотровую площадку в водонапорной башне или заглянуть в Музей курортной моды. Если захотите подольше побыть в Зеленоградске и встретить закат на море, можете остаться в городе и вернуться в Калининград самостоятельно.

Длительность экскурсии 8-9 часов.

Куршская коса, Танцующий лес и уютные улочки ЗеленоградскаКуршская коса, Танцующий лес и уютные улочки ЗеленоградскаКуршская коса, Танцующий лес и уютные улочки ЗеленоградскаКуршская коса, Танцующий лес и уютные улочки Зеленоградска
5 день

Свободный день или экскурсия Кёнигсберг-город-крепость (по желанию и за доплату)

Свободный день, выезжаем из номеров в 12:00. По желанию и за доплату можно отправиться на экскурсию. Начало в 10:00-10:45. Осмотрим фортификационные сооружения, посетим Форт № 1 «Штайн», увидим старинные ворота, бастионы, валы, рвы, оборонительную казарму «Кронпринц», башни Дона и Врангеля. Узнаем, как проходил штурм города в 1945 году, услышим о героизме наших воинов.

Продолжительность экскурсии 5-6 часов. По желанию за доплату трансфер в аэропорт.

Свободный день или экскурсия Кёнигсберг-город-крепость (по желанию и за доплату)Свободный день или экскурсия Кёнигсберг-город-крепость (по желанию и за доплату)Свободный день или экскурсия Кёнигсберг-город-крепость (по желанию и за доплату)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет19 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 4 завтрака (зависит от отеля)
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины, завтраки при проживании в отеле без включённого завтрака
  • Трансферы из аэропорта - 1400 ₽ с ж/д вокзала - 1000 ₽ (ночной трансфер по двойному тарифу)
  • Доплата за 1-местное размещение - от 7500 ₽
  • Дополнительная экскурсия в последний день - 1800-2000 ₽
  • Стоимость тура указана при 2-местном проживании 1 человека в гостинице «Робинзон». Она зависит от выбранного отеля и типа номера. Возможная доплата за повышение класса отеля - 3500-11 000 ₽. Можно выбрать тур без проживания со скидкой
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, гостиница "Турист" (ул. Невского 53, сбор в холле отеля) или "Калининград" (Ленинский пр-т, 81), 12:00
Завершение: Калининград, 17:00 (трансфер в аэропорт за доплату)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 50 туристов
Туроператор, организуем групповые туры по Калининграду и области с 2008 года. За более чем 15 лет успешной работы в сфере путешествий мы вырастили квалифицированных специалистов, у нас завязались не только
читать дальше

деловые, но и дружеские отношения с гостиницами, ресторанами, музеями и другими организациями, что позволяет гарантировать высокое качество обслуживания гостей на самых выгодных условиях. Наличие собственного транспорта является несомненным плюсом нашей компании. Ждём вас в Калининграде!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Калининграда

Похожие туры из Калининграда

Индивидуальный тур в Калининград: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск и Куршская коса
На машине
3 дня
1 отзыв
Индивидуальный тур в Калининград: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск и Куршская коса
Узнать секреты обработки янтаря, подняться на высоту Эфа и побывать в самом западном городе России
Начало: Калининград, встретим вас у места вашего проживани...
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
49 990 ₽ за всё до 3 чел.
Тур-знакомство с Калининградом и окрестностями: Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный и Балтийск
На машине
6 дней
2 отзыва
Тур-знакомство с Калининградом и окрестностями: Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный и Балтийск
Сделать янтарный браслет, полюбоваться Куршской косой и погулять по самому западному городу
Начало: Аэропорт Калининграда, 12:00
27 ноя в 08:00
4 дек в 08:00
78 900 ₽ за человека
На самом западе России. Тур по Калининградской области
На автобусе
5 дней
3 отзыва
На самом западе России. Тур по Калининградской области
Начало: Калининград
3 апр в 10:00
10 апр в 10:00
от 14 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда