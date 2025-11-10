Описание тура
Организационные детали
Участие в туре возможно с 5 лет.
Заселение в гостиницу «Калининград» с 15:00.
Программа тура по дням
Знакомство с Калининградом
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала Калининграда за доплату. Начнём экскурсию в 12:00-13:00 (зависит от места посадки).
Вы осмотрите старинные городские ворота и храм Христа Спасителя. Побываете на площади Победы и увидите здание Земельного суда Кёнигсберга, вокзал, дирекцию почт и Калининградский областной драматический театр. Полюбуемся кирхой памяти королевы Луизы, ставшей детским кукольным театром. Погуляем по району Амалиенау с немецкими виллами в стиле модерн.
Пройдём по главной улице советского Калининграда — Ленинскому проспекту. Увидим монумент «Россия-мать», сделаем фото на фоне реки и Музея Мирового океана.
Заглянем в Музей янтаря в крепостной башне и посетим Кафедральный собор 14 века. Здесь познакомимся с историей святыни и послушаем небольшой органный концерт. Завершим программу на сладкой ноте — в Музее марципана в Бранденбургских воротах.
Экскурсия продлится 5–6 часов.
Прогулка по Балтийску
Начало экскурсии в 10:50-11:30. Отправляемся в Балтийск — самый западный город России. Здесь вы узнаете, как зарождался флот во время правления Петра I, увидите маяк и осмотрите православную церковь, некогда бывшую кирхой. Побываем у шведской крепости 17 века, покажем вам самый большой конный памятник с императрицей Елизаветой, откуда открывается живописный вид на Балтийскую косу и корабли. Обязательно погуляем по берегу моря и надышимся бризом.
У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять и пообедать. Вы сможете посетить Музей Балтийского флота или Шведскую крепость. Обратите внимание: посещение Шведской крепости только для граждан Российской Федерации, обязательно наличие паспорта РФ. Билеты приобретаются самостоятельно.
Если нам повезёт с жаркой погодой, можно взять с собой купальники и отдохнуть на пляже. Вы можете остаться в Балтийске и вернуться обратно на рейсовом автобусе.
Длительность экскурсии 6–7 часов.
Янтарный и Светлогорск
Начало экскурсии в 9:00-9:45. Поедем в посёлок Янтарный, где добывают знаменитое на весь мир «балтийское золото». Побываем на частном предприятии: здесь обрабатывают камень и создают из него ювелирные шедевры. При желании вы сможете посетить карьер и увидеть, как добывают янтарь.
Осмотрим местную лютеранскую церковь 19 века и роскошное здание отеля «Шлосс». Через живописный парк имени Мориса Беккера выйдем к морю, а ещё посетим один из лучших пляжей России и Европы, который был удостоен престижной награды «Голубой флаг».
Переедем в Светлогорск. Мы осмотрим курортные виллы 19-20 века и увидим водонапорную башню. Полюбуемся скульптурами немецкого мастера Г. Брахерта — «Несущая воду» и «Нимфа». А ещё побываем у «Янтарь-холла», где проходят игры КВН. Затем — свободное время, чтобы самостоятельно погулять у моря и закупиться сувенирами.
Если повезёт с жаркой погодой, вы можете взять купальные принадлежности и отдохнуть на пляже. У вас будет возможность задержаться в Светлогорске и вернуться обратно на рейсовом автобусе.
Длительность экскурсии 8-9 часов.
Куршская коса, Танцующий лес и уютные улочки Зеленоградска
Начало экскурсии в 9:45-10:30. Сегодня увидим настоящее чудо природы — Куршскую косу. Всё здесь причудливое и напоминает о сказках: даже лес не обычный, а Танцующий! Как это — узнаем во время прогулки по его тропкам. Поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся песчаными дюнами, хвойными зарослями и Балтийским заливом.
Дальше поедем в Зеленоградск. Прогуляемся по курорту, некогда самому известному в Восточной Пруссии, осмотрим виллы 19-20 веков и лютеранскую кирху св. Адальберта. Обязательно выйдем на променад, чтобы увидеть море. По желанию вы сможете подняться на смотровую площадку в водонапорной башне или заглянуть в Музей курортной моды. Если захотите подольше побыть в Зеленоградске и встретить закат на море, можете остаться в городе и вернуться в Калининград самостоятельно.
Длительность экскурсии 8-9 часов.
Свободный день или экскурсия Кёнигсберг-город-крепость (по желанию и за доплату)
Свободный день, выезжаем из номеров в 12:00. По желанию и за доплату можно отправиться на экскурсию. Начало в 10:00-10:45. Осмотрим фортификационные сооружения, посетим Форт № 1 «Штайн», увидим старинные ворота, бастионы, валы, рвы, оборонительную казарму «Кронпринц», башни Дона и Врангеля. Узнаем, как проходил штурм города в 1945 году, услышим о героизме наших воинов.
Продолжительность экскурсии 5-6 часов. По желанию за доплату трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|19 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 4 завтрака (зависит от отеля)
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Входные билеты
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно
- Обеды и ужины, завтраки при проживании в отеле без включённого завтрака
- Трансферы из аэропорта - 1400 ₽ с ж/д вокзала - 1000 ₽ (ночной трансфер по двойному тарифу)
- Доплата за 1-местное размещение - от 7500 ₽
- Дополнительная экскурсия в последний день - 1800-2000 ₽
- Стоимость тура указана при 2-местном проживании 1 человека в гостинице «Робинзон». Она зависит от выбранного отеля и типа номера. Возможная доплата за повышение класса отеля - 3500-11 000 ₽. Можно выбрать тур без проживания со скидкой