Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала Калининграда за доплату. Начнём экскурсию в 12:00-13:00 (зависит от места посадки).

Вы осмотрите старинные городские ворота и храм Христа Спасителя. Побываете на площади Победы и увидите здание Земельного суда Кёнигсберга, вокзал, дирекцию почт и Калининградский областной драматический театр. Полюбуемся кирхой памяти королевы Луизы, ставшей детским кукольным театром. Погуляем по району Амалиенау с немецкими виллами в стиле модерн.

Пройдём по главной улице советского Калининграда — Ленинскому проспекту. Увидим монумент «Россия-мать», сделаем фото на фоне реки и Музея Мирового океана.

Заглянем в Музей янтаря в крепостной башне и посетим Кафедральный собор 14 века. Здесь познакомимся с историей святыни и послушаем небольшой органный концерт. Завершим программу на сладкой ноте — в Музее марципана в Бранденбургских воротах.

Экскурсия продлится 5–6 часов.