Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Увидеть знаменитую косу и башню Светлогорска, побывать в замке и погрузиться в историю Кёнигсберга
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
30 ноя в 08:00
4 дек в 08:00
46 900 ₽ за человека
Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
Полазать по заброшенным бункерам Балтийской косы и исследовать немецкие форты
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 10:00
30 ноя в 08:00
2 дек в 08:00
31 900 ₽ за человека
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
47 340 ₽ за человека
Новые грани Калининграда: необычные экскурсии и нетуристические маршруты
Побывать в Ржавом городе, увидеть «Танцующий лес» и помедитировать на берегу моря
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 10:00
30 ноя в 08:00
4 дек в 08:00
46 900 ₽ за человека
