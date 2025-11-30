Мои заказы

Бюджетные туры – туры в Калининграде

Найдено 4 тура в категории «Бюджетные туры» в Калининграде, цены от 31 900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
На машине
4 дня
4 отзыва
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Увидеть знаменитую косу и башню Светлогорска, побывать в замке и погрузиться в историю Кёнигсберга
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
30 ноя в 08:00
4 дек в 08:00
46 900 ₽ за человека
Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
На машине
3 дня
1 отзыв
Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
Полазать по заброшенным бункерам Балтийской косы и исследовать немецкие форты
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 10:00
30 ноя в 08:00
2 дек в 08:00
31 900 ₽ за человека
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
На автобусе
6 дней
20 отзывов
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
47 340 ₽ за человека
Новые грани Калининграда: необычные экскурсии и нетуристические маршруты
На машине
4 дня
1 отзыв
Новые грани Калининграда: необычные экскурсии и нетуристические маршруты
Побывать в Ржавом городе, увидеть «Танцующий лес» и помедитировать на берегу моря
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 10:00
30 ноя в 08:00
4 дек в 08:00
46 900 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Бюджетные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
  2. Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
  3. Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
  4. Новые грани Калининграда: необычные экскурсии и нетуристические маршруты
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Куршская Коса
  2. Танцующий лес
  3. Кафедральный собор
  4. Высота Эфа
  5. Остров Канта
  6. Амалиенау
  7. Балтийское море
  8. Рыбная деревня
  9. Янтарный комбинат
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в ноябре 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Бюджетные туры" можно забронировать 4 тура от 31 900 до 47 340. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур в Калининграде на 2025 год по теме «Бюджетные туры», 26 ⭐ отзывов, цены от 31900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь