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Квест
2 часа
Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
Погрузитесь в мир тайн Калуги вместе с квест-экскурсией для всей семьи. Узнайте секреты города и почувствуйте себя настоящими исследователями
Начало: В районе Калужского драматического театра
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 430₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Как калужские купцы за два моря ходили
Осознать роль купечества в судьбе Калуги на прогулке по старинным местам (с элементами интерактива)
30 июня в 09:00
1 июля в 10:30
2 900₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
9 часов
Арт-парк «Никола-Ленивец» + музей бумаги в мини-группе
Провести день в интерактивном музее и самом большом арт-парке Европы
Начало: В районе ж/д вокзала
Завтра в 10:30
5 июля в 10:30
6 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИннусик24 июня 2024Познакомились с Калужскими Космонавтиками в приятной компании с Юлией. Узнали много нового и интересного.
- ЕЕлизавета19 июня 2024Экскурсия очень понравилась! То, что мы любим: интересно и без обилия цифр)) Очень приятное впечатление осталось от города! Спасибо большое, Юлия, будем Вас рекомендовать👍
- ННикита11 июня 2024Наше знакомство с Калугой началось с этой экскурсии. Понравилось всем - и детям 7 и 8 лет, и взрослым. Юлия провела экскурсию увлекательно, была очень открыта к общению, тактична, внимательна ко всем участникам. Большое спасибо от нас всех!
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Интерактивные»
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