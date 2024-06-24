Интерактивные экскурсии в Калуге

Найдено 3 экскурсии в категории «Интерактивные» в Калуге, цены от 2 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
2 часа
11 отзывов
Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
Погрузитесь в мир тайн Калуги вместе с квест-экскурсией для всей семьи. Узнайте секреты города и почувствуйте себя настоящими исследователями
Начало: В районе Калужского драматического театра
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 430 за всё до 6 чел.
Как калужские купцы за два моря ходили
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Как калужские купцы за два моря ходили
Осознать роль купечества в судьбе Калуги на прогулке по старинным местам (с элементами интерактива)
30 июня в 09:00
1 июля в 10:30
2 900 за всё до 10 чел.
Арт-парк «Никола-Ленивец» + музей бумаги в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
Арт-парк «Никола-Ленивец» + музей бумаги в мини-группе
Провести день в интерактивном музее и самом большом арт-парке Европы
Начало: В районе ж/д вокзала
Завтра в 10:30
5 июля в 10:30
6 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Интерактивные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
  2. Как калужские купцы за два моря ходили
  3. Арт-парк «Никола-Ленивец» + музей бумаги в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гостиный Двор
  2. Каменный Мост
  3. Музей космонавтики
  4. Самое главное
  5. Драматический театр
  6. Театральная улица
  7. Ракета-носитель «Восток»
  8. Дворец Золотарева
  9. Памятник 600-летию Калуги
  10. Палаты купцов Коробовых
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
Сейчас в Калуге в категории "Интерактивные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 900 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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