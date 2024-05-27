А Александр Калуга от купцов до космонавтов Очень интересную экскурсию провела Инна Олеговна, рассказала про историю Калуги и показала исторические места.

М Марина Первое знакомство с Калугой Спасибо за замечательную экскурсию и организованный трансфер. Всё было интересно, познавательно, комфортно. Мы в восторге. Вячеслав молодец! Очень обаятельный, знающий, интересный молодой человек.

И Ирина Первое знакомство с Калугой Дмитрий, спасибо огромное. После Вашей экскурсии решили еще раз посетить замечательный город. Очень понравилась познавательная прогулка по интересным местам. Очень много узнали. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо!!!

Ю Юрий Калуга от купцов до космонавтов Юлия провела для нас интересную экскурсию по Калуге. В целом все понравилось, спасибо!

Р Регина Калуга от купцов до космонавтов Прекрасная экскурсия! Подача информации интересна и информативна. Не было вопроса, на который экскурсовод не смог бы ответить. Спасибо!

И Илья О Калуге - с интересом и любовью Прекрасный и интересный рассказ о городских достопримечательностях

В Вера О Калуге - с интересом и любовью читать дальше приятный голос, правильная речь, знание истории города. Несмотря на то, что с началом нашей экскурсии начался дождь, и гулять пришлось под зонтами, нам совсем не хотелось побыстрее свернуть прогулку. Экскурсией, проведенной Варварой, мы остались очень довольны и хотим еще раз выразить ей огромную благодарность. 13.04.24 Варвара нас провела по Калуге, показала красивые здания, рассказала об интересных людях, поведала старые истории и легенды. У нее

М Мария О Калуге - с интересом и любовью Варвара очень интересно и завораживающе рассказавает, ей удалось влюбить меня в свой город! В восторге от экскурсии и города))