1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Калуге: история, космос, архитектура
Вас ждет путешествие по Калуге, где исторические реликвии сочетаются с космическим наследием города
Начало: У Музея истории космонавтики
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр27 мая 2024Очень интересную экскурсию провела Инна Олеговна, рассказала про историю Калуги и показала исторические места.
- ММарина26 мая 2024Спасибо за замечательную экскурсию и организованный трансфер. Всё было интересно, познавательно, комфортно. Мы в восторге. Вячеслав молодец! Очень обаятельный, знающий, интересный молодой человек.
- ИИрина11 мая 2024Дмитрий, спасибо огромное. После Вашей экскурсии решили еще раз посетить замечательный город. Очень понравилась познавательная прогулка по интересным местам. Очень много узнали. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо!!!
- ЮЮрий5 мая 2024Юлия провела для нас интересную экскурсию по Калуге. В целом все понравилось, спасибо!
- РРегина2 мая 2024Прекрасная экскурсия! Подача информации интересна и информативна. Не было вопроса, на который экскурсовод не смог бы ответить. Спасибо!
- ИИлья1 мая 2024Прекрасный и интересный рассказ о городских достопримечательностях
- ВВера15 апреля 202413.04.24 Варвара нас провела по Калуге, показала красивые здания, рассказала об интересных людях, поведала старые истории и легенды. У нее
- ММария14 апреля 2024Варвара очень интересно и завораживающе рассказавает, ей удалось влюбить меня в свой город! В восторге от экскурсии и города))
- ММаксим24 марта 2024Спасибо Юлии за хороший день в Калуге. Было интересно. И именно с теми акцентами и в том обьеме, как нам хотелось бы. Благодаря этому есть желание вернуться, но уже при теплой и солнечной погоде)
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Усадьба Билибина»
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