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Улица Калужских достопримечательностей

4.7
13 отзывов
ДеньОтдыха
ДеньОтдыха – Гид из Калуги
Приглашаем Вас на пешеходную обзорную экскурсию ⛳ по самым известным достопримечательностям Калуги, которые расположены практически на одной улице.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 2 800 ₽ за экскурсию

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Улица Калужских достопримечательностей
Улица Калужских достопримечательностей

Что вы увидите

  • Музей истории космонавтики
  • Парк Циолковского
  • Ракета СС-18
  • Купеческие палаты
  • «Калужское тесто»
  • Каменный мост
  • Дворец Золотарева
  • Смотровая площадка на Оку
  • Кафедральный собор
  • Гостиные ряды
Космическая часть Калуги
Познакомившись с историей 📖 музея космонавтики, идем до парка имени К. Э. Циолковского, именно здесь, на протяжении 43 лет, почти каждый день гулял или катался на велосипеде 🚲 великий ученый. Пройдемся по парку, узнаем об его уникальной планировке, посетим могилу К. Э. Циолковского.
Пройдя через парк 🌳, мы увидим музей 🖼 истории космонавтики. Увидим круглый купол планетария, увидим стоящие рядом метеорологические ракеты и ракету СС-18. Разрешение на установку ракеты СС-18 было подписано президентом Америки, остальные ракеты этого класса подлежали уничтожению. Чуть поодаль находится ракета-носитель "Восток", которая дублировала полет ракеты, вынесшей первого космонавта за пределы земли.
А вот, и памятник первому космонавту Ю. А. Гагарину. Первый космонавт стоит, раскинув руки, словно обнимая всю планету. На перекрестке улиц Королёва и Циолковского стоит скульптурная композиция «Встреча Королёва и Циолковского». Однако, до сих пор ведутся споры о реальности их встречи.
Пройдя дальше, увидим красное здание одной из старейших школ Калуги. Здесь в 1919 - 1921 гг. К. Э. Циолковский преподавал физику и астрономию.
Исторический центр Калуги
Пройдя немного, мы окажемся у дома Билибина (дома Шамиля), известного тем, что здесь в течение 9 лет жил имам Чечни и Дагестана — Шамиль.
И вот, мы выходим к самому старому жилому зданию Калуги — к палатам купцов Коробовых. Палаты были построены во второй половине XVII века калужским купцом К. Коробовым. Легенды связывают дом с жизнью Лжедмитрия II и Марины Мнишек в Калуге.
Зайдем во двор усадьбы Золотаревых, ранее называвшейся Дворцом. Усадьба была построена специально для приема царственных особ. Мы увидим необыкновенные, огромные фонари и пройдемся по мощенному внутреннему двору.
Увидим ярко-красные палаты купца Макарова — образец калужской гражданской архитектуры XVIII века.
Пройдемся по уникальному в России Каменному мосту, построенному по принципу древнеримских виадуков.
Узнаем, где в XVIII веке располагались границы Калуги, увидим пограничный обелиск. Пройдемся по Золотой аллее, увидим величественное и богатое здание управления Сызрано-Вяземской железной дороги. Пройдемся по аллеям Парка культуры и отдыха, на месте которого раньше была деревянная крепость.
Со смотровой площадки перед нами откроется изумительная панорама на лежащую внизу реку Оку. Увидим мост на Правый берег и новостройки после золотых куполов церкви Рождества Пресвятой Богородицы.
Зайдем в величественный Свято-Троицкий кафедральный собор, известный тем, что его огромный купол, благодаря точному расчету архитектора И. Д. Ясныгина, держится без единой опоры.
Увидим комплекс административных зданий Калужской губернии, выстроенных согласно Екатерининскому плану застройки города. Увидим уникальный ансамбль Гостиного двора, пройдемся по месту, где раньше стояли рыбные, меховые, серебряные и другие купеческие торговые ряды.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Ул. Академика Королева, 2
Место завершения
🏁 Площадь Старый Торг
Улица Калужских достопримечательностей
Улица Калужских достопримечательностей
Улица Калужских достопримечательностей
Улица Калужских достопримечательностей

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ДеньОтдыха
ДеньОтдыха
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13 отзывов оставили туристы

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