Приглашаем вас на ознакомительную прогулку по истории Калуги. У нас будет всего лишь два часа. За это время мы узнаем больше о жизни Константина Циолковского и увидим Музей космонавтики. Мы прогуляемся по историческому центру города и рассмотрим старинные усадьбы купцов. Также мы доберемся до смотровой площадки и оценим виды города с высоты.
Описание экскурсии
Космическая часть Калуги Познакомившись с историей музея космонавтики, идем до парка имени К. Э. Циолковского, именно здесь, на протяжении 43 лет, почти каждый день гулял или катался на велосипеде великий ученый. Пройдемся по парку, узнаем об его уникальной планировке, посетим могилу К. Э. Циолковского. Пройдя через парк, мы увидим музей истории космонавтики. Увидим круглый купол планетария, увидим стоящие рядом метеорологические ракеты и ракету СС-18. Разрешение на установку ракеты СС-18 было подписано президентом Америки, остальные ракеты этого класса подлежали уничтожению. Чуть поодаль находится ракета-носитель "Восток", которая дублировала полет ракеты, вынесшей первого космонавта за пределы земли. А вот и памятник первому космонавту Ю. А. Гагарину. Первый космонавт стоит, раскинув руки, словно обнимая всю планету. На перекрестке улиц Королёва и Циолковского стоит скульптурная композиция «Встреча Королёва и Циолковского». Однако до сих пор ведутся споры о реальности их встречи. Пройдя дальше, увидим красное здание одной из старейших школ Калуги. Здесь в 1919-1921 гг. К. Э. Циолковский преподавал физику и астрономию. Исторический центр Калуги Пройдя немного, мы окажемся у дома Билибина (дома Шамиля), известного тем, что здесь в течение 9 лет жил имам Чечни и Дагестана — Шамиль. И вот мы выходим к самому старому жилому зданию Калуги — к палатам купцов Коробовых. Палаты были построены во второй половине XVII века калужским купцом К. Коробовым. Легенды связывают дом с жизнью Лжедмитрия II и Марины Мнишек в Калуге. Зайдем во двор усадьбы Золотаревых, ранее называвшейся Дворцом. Усадьба была построена специально для приема царственных особ. Мы увидим необыкновенные, огромные фонари и пройдемся по мощенному внутреннему двору. Увидим ярко-красные палаты купца Макарова — образец калужской гражданской архитектуры XVIII века. Пройдемся по уникальному в России Каменному мосту, построенному по принципу древнеримских виадуков. Узнаем, где в XVIII веке располагались границы Калуги, увидим пограничный обелиск. Пройдемся по Золотой аллее, увидим величественное и богатое здание управления Сызрано-Вяземской железной дороги. Пройдемся по аллеям Парка культуры и отдыха, на месте которого раньше была деревянная крепость. Со смотровой площадки перед нами откроется изумительная панорама на лежащую внизу реку Оку. Увидим мост на Правый берег и новостройки после золотых куполов церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Зайдем в величественный Свято-Троицкий кафедральный собор, известный тем, что его огромный купол, благодаря точному расчету архитектора И. Д. Ясныгина, держится без единой опоры. Увидим комплекс административных зданий Калужской губернии, выстроенных согласно Екатерининскому плану застройки города. Увидим уникальный ансамбль Гостиного двора, пройдемся по месту, где раньше стояли рыбные, меховые, серебряные и другие купеческие торговые ряды.
при заказе экскурсии дарим вам подарок — аудиоэкскурсию по Калуге "Говорящий Код". Эта аудиоэкскурсия дополнит вашу прогулку по Калуге. В связи с повышенным спросом на даты 2-4 ноября, 31 декабря 2025 г., 1-11 января, 21-23 февраля, 7-9 марта, 1-3 и 9-11 мая и 12-14 июня 2026г. цена на экскурсию в эти дни выше: стоимость работы гида для группы 1–5 человек составляет 6000 рублей. Стоимость для большего количества людей уточняйте у менеджера. Важная информация:.
при заказе экскурсии дарим вам подарок — аудиоэкскурсию по Калуге "Говорящий Код". Эта аудиоэкскурсия дополнит вашу прогулку по Калуге. В связи с повышенным спросом на даты 2-4 ноября, 31 декабря 2025 г., 1-11 января, 21-23 февраля, 7-9 марта, 1-3 и 9-11 мая и 12-14 июня 2026г. цена на экскурсию в эти дни выше: стоимость работы гида для группы 1–5 человек составляет 6000 рублей. Стоимость для большего количества людей уточняйте у менеджера. Важная информация:.
*при заказе экскурсии дарим вам подарок — аудиоэкскурсию по Калуге "Говорящий Код". Эта аудиоэкскурсия дополнит вашу прогулку по Калуге. В связи с повышенным спросом на даты 2-4 ноября, 31 декабря 2025 г., 1-11 января, 21-23 февраля, 7-9 марта, 1-3 и 9-11 мая и 12-14 июня 2026г. цена на экскурсию в эти дни выше: стоимость работы гида для группы 1–5 человек составляет 6000 рублей. Стоимость для большего количества людей уточняйте у менеджера. Важная информация:
- В связи с повышенным спросом на даты 2-4 ноября, 31 декабря 2025 г., 1-11 января, 21-23 февраля, 7-9 марта, 1-3 и 9-11 мая и 12-14 июня 2026г. цена на экскурсию в эти дни выше: стоимость работы гида для группы 1–5 человек составляет 6000 рублей. Стоимость для большего количества людей уточняйте у менеджера.
- Надевайте удобную одежду и обувь.
Ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей истории космонавтики
- Парк Циолковского
- Ракета СС-18
- Купеческие палаты
- Калужское тесто
- Каменный мост
- Дворец Золотарева
- Смотровая площадка на Оку
- Кафедральный собор
- Гостиные ряды
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Академика Королева, 2
Завершение: Площадь Старый Торг
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- В связи с повышенным спросом на даты 2-4 ноября, 31 декабря 2025 г., 1-11 января, 21-23 февраля, 7-9 марта, 1-3 и 9-11 мая и 12-14 июня 2026г. цена на экскурсию в эти дни выше: стоимость работы гида для группы 1-5 человек составляет 6000 рублей. Стоимость для большего количества людей уточняйте у менеджера
- Надевайте удобную одежду и обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 64 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Вести экскурсии для семьи с детьми - дело непростое. Надо уметь заинтересовать и родителей, и детей, успеть показать город так, чтобы в него хотелось возвращаться снова и снова. В целом,
Вам был полезен этот отзыв?
V
Вести экскурсии для семьи с детьми - дело непростое. Надо уметь заинтересовать и родителей, и детей, успеть показать город так, чтобы в него хотелось возвращаться снова и снова. В целом,
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Прекрасный экскурсовод Елена! Любит и знает свой город. Мы много нового узнали на экскурсии. Начали с музея космонавтики. Грандиозное место! Потом пешая экскурсия по городу. Любопытная история про имама Чечни
Вам был полезен этот отзыв?
А
Программа построена грамотно, не смотря на то, что экскурсия пешеходная за 2 часа никто из наших путешественников не устал. По самой экскурсии всё понравилось! Хочется сказать огромное спасибо Инне Олеговне,
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Очень понравились церкви и соборы Калуги. Особенно Свято-Троицкий Кафедральный Собор в городском Парке, Свято -Георгиевский собор. Также понравились: каменный мост, усадьба Золотарёвых, палаты купца Корбова. В Гостином дворе посетили музей стекла Алексея Зеля и были поражены красотой экспонатов из стекла, сделанных с огромным мастерством! Очень интересный музей космонавтики имени Циолковского, дом-музей Циолковского.
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Очень понравились церкви и соборы Калуги. Особенно Свято-Троицкий Кафедральный Собор в городском Парке, Свято -Георгиевский собор. Также понравились: каменный мост, усадьба Золотарёвых, палаты купца Корбова. В Гостином дворе посетили музей стекла Алексея Зеля и были поражены красотой экспонатов из стекла, сделанных с огромным мастерством! Очень интересный музей космонавтики имени Циолковского, дом-музей Циолковского.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калуги
Похожие экскурсии на «Улица Калужских достопримечательностей - пешеходная экскурсия»
Индивидуальная
до 6 чел.
Высокий штиль - губернские архитекторы: история Калужских улиц
Путешествие в прошлое Калуги: откройте архитектурные шедевры и узнайте тайны городских символов
Начало: Музей истории космонавтики, ул. Королева, 2
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 7900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Две старинные улицы Калуги: там, где живёт душа
Погрузитесь в атмосферу старинных улиц Калуги и раскройте тайны драматического театра и калужского Арбата
Начало: Возле Калужского драматического театра
Сегодня в 18:00
13 авг в 10:00
от 5700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
Познакомиться с историческим центром, знаменитыми горожанами и вкусными десертами
Начало: В районе Горуправы
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от 5150 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Посетите культовые святыни Калужской области: Оптину пустынь и Шамордино, узнайте о жизни монахов-провидцев и их духовных наставлениях
Завтра в 10:00
11 авг в 14:30
от 19 100 ₽ за всё до 3 чел.
5650 ₽ за экскурсию