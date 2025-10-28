Мои заказы

Космические приключения для детей и взрослых (на вашем авто)

Калуга - город, где космос ближе, чем кажется. Погрузитесь в мир науки и истории, узнав о Циолковском и его последователях. Увлекательное путешествие ждёт вас
Вас ждёт увлекательное путешествие по Калужской области, где история космонавтики оживает на каждом шагу. Экскурсия охватывает знаковые места, связанные с великими учёными и первыми космонавтами.

Вы сможете увидеть историческое здание Музея истории космонавтики, памятники выдающимся личностям и парки, где рождались идеи освоения космоса.

Пешеходные прогулки по главным достопримечательностям города подарят вам незабываемые впечатления и новые знания о космической истории России
5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚀 Погружение в историю космонавтики
  • 🗿 Встреча с памятниками великим учёным
  • 🌳 Прогулка по живописным паркам
  • 🏛 Внешний осмотр исторических зданий
  • 🚗 Комфортное путешествие на вашем авто
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть

  • Музей истории космонавтики ИМ.К.Э. Циолковского
  • Памятник Юрию Гагарину
  • Памятник Константину Циолковскому
  • Памятник Сергею Королёву
  • Памятник Александру Чижевскому
  • Парк Циолковского
  • Парк культуры и отдыха
  • Дом-музей Циолковского
  • Дом-музей Чижевского
  • Каменный мост
  • Гостиные ряды
  • Палаты Коробова
  • Калужский Арбат
  • Правобережье
  • Гагаринский мост
  • Сквер Мира
  • Телевизионная площадь
  • Памятник 600-летию Калуги
  • Площадь Победы

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Историческое здание Музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского (внешний осмотр).
  • Памятники Юрию Гагарину, Константину Циолковскому, Сергею Королёву и Александру Чижевскому.
  • Парк Циолковского и Парк культуры и отдыха с основными достопримечательностями.
  • Дома-музеи Циолковского и Чижевского — места, где рождалась история отечественной науки (внешний осмотр).
  • Каменный мост, Гостиные ряды и Палаты Коробова.
  • Калужский Арбат — место притяжения путешественников.
  • Правобережье и Гагаринский мост — современную часть Калуги.
  • Сквер Мира, Телевизионную площадь, памятник 600-летию Калуги и Площадь Победы.

И узнаете:

  • Где жил Константин Эдуардович Циолковский и из чего была сделана его знаменитая ракета.
  • Как связан Музей истории Космонавтики с Юрием Алексеевичем Гагариным.
  • Какая загадочная встреча имела место в Калуге, хотя её никогда не могло быть.
  • За что космические собаки любили Шуру Королёву.
  • Какой кастинг нужно было пройти, чтобы стать космонавтом и попасть в космос.
  • В чём секрет калужских космонавтиков и какой вклад они внесли в историю освоения космоса.
  • Какой метеорит оставил свой след на Калужской земле.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на транспорте путешественников (в нём должно быть место для гида).
  • С вами будет один из гидов нашей команды.
  • По запросу можно арендовать транспорт (от 5000 ₽ за легковой автомобиль) или провести экскурсию для большего числа участников. Подробности — в личной переписке.
  • Маршрут включает пешеходные участки, стоит предусмотреть удобную обувь и одежду по погоде.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 1703 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
Суева
28 окт 2025
Чудесная Юлия, спасибо за интересную прогулку! Мы вроде бы отправлялись на поиски космонавтиков, а так много узнали о Калуге! Юлия практически о каждом доме знает какую-то историю, ее так интересно
слушать, что время летит незаметно! Юлия показывает город таким каким она его знает и любит и этим влюбляет в него и путешественников! Очень много фактов, которые нам запомнятся и мы с удовольствием будем их вспоминать, разглядывая фото! А еще Юлия посоветует самые лучшие сувениры и самые вкусные рестораны!

Диана
Диана
18 июл 2025
Большая благодарность Юлии за проведенный с нами почти целый день! В день рождения дочери мы решили отыскать 18 космонавтиков, и Юлия помогла нам достаточно оперативно и "малой кровью" найти их
всех. А еще приготовила имениннице милый, запоминающийся, чисто калужский космический подарок! Поиск такого числа фигурок, конечно, не обошелся без некоторых приключений, но Юлия проявила недюжинную стойкость и выдержку, благодаря чему все острые моменты благополучно "закруглились"! Юлия прислушивается к пожеланиям участников, к оговоренному месту начала экскурсии прибыла на место точно в назначенное время, отлично ориентируется в городе именно с точки зрения передвижения на машине и возможных мест парковок. Попутно, передвигаясь по городу, Юлия рассказывает об его истории и современности, а также небольшой бэкграунд про каждую фигурку. Экскурсию такого формата могу рекомендовать всем тем, у кого, как и у нас, нетрадиционные цели и задачи, которые надо решить в ограниченный промежуток времени)

