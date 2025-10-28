читать дальше

всех. А еще приготовила имениннице милый, запоминающийся, чисто калужский космический подарок! Поиск такого числа фигурок, конечно, не обошелся без некоторых приключений, но Юлия проявила недюжинную стойкость и выдержку, благодаря чему все острые моменты благополучно "закруглились"! Юлия прислушивается к пожеланиям участников, к оговоренному месту начала экскурсии прибыла на место точно в назначенное время, отлично ориентируется в городе именно с точки зрения передвижения на машине и возможных мест парковок. Попутно, передвигаясь по городу, Юлия рассказывает об его истории и современности, а также небольшой бэкграунд про каждую фигурку. Экскурсию такого формата могу рекомендовать всем тем, у кого, как и у нас, нетрадиционные цели и задачи, которые надо решить в ограниченный промежуток времени)