Вас ждёт увлекательное путешествие по Калужской области, где история космонавтики оживает на каждом шагу. Экскурсия охватывает знаковые места, связанные с великими учёными и первыми космонавтами.
Вы сможете увидеть историческое здание Музея истории космонавтики, памятники выдающимся личностям и парки, где рождались идеи освоения космоса.
Пешеходные прогулки по главным достопримечательностям города подарят вам незабываемые впечатления и новые знания о космической истории России
6 причин купить эту экскурсию
- 🚀 Погружение в историю космонавтики
- 🗿 Встреча с памятниками великим учёным
- 🌳 Прогулка по живописным паркам
- 🏛 Внешний осмотр исторических зданий
- 🚗 Комфортное путешествие на вашем авто
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Музей истории космонавтики ИМ.К.Э. Циолковского
- Памятник Юрию Гагарину
- Памятник Константину Циолковскому
- Памятник Сергею Королёву
- Памятник Александру Чижевскому
- Парк Циолковского
- Парк культуры и отдыха
- Дом-музей Циолковского
- Дом-музей Чижевского
- Каменный мост
- Гостиные ряды
- Палаты Коробова
- Калужский Арбат
- Правобережье
- Гагаринский мост
- Сквер Мира
- Телевизионная площадь
- Памятник 600-летию Калуги
- Площадь Победы
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Историческое здание Музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского (внешний осмотр).
- Памятники Юрию Гагарину, Константину Циолковскому, Сергею Королёву и Александру Чижевскому.
- Парк Циолковского и Парк культуры и отдыха с основными достопримечательностями.
- Дома-музеи Циолковского и Чижевского — места, где рождалась история отечественной науки (внешний осмотр).
- Каменный мост, Гостиные ряды и Палаты Коробова.
- Калужский Арбат — место притяжения путешественников.
- Правобережье и Гагаринский мост — современную часть Калуги.
- Сквер Мира, Телевизионную площадь, памятник 600-летию Калуги и Площадь Победы.
И узнаете:
- Где жил Константин Эдуардович Циолковский и из чего была сделана его знаменитая ракета.
- Как связан Музей истории Космонавтики с Юрием Алексеевичем Гагариным.
- Какая загадочная встреча имела место в Калуге, хотя её никогда не могло быть.
- За что космические собаки любили Шуру Королёву.
- Какой кастинг нужно было пройти, чтобы стать космонавтом и попасть в космос.
- В чём секрет калужских космонавтиков и какой вклад они внесли в историю освоения космоса.
- Какой метеорит оставил свой след на Калужской земле.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на транспорте путешественников (в нём должно быть место для гида).
- С вами будет один из гидов нашей команды.
- По запросу можно арендовать транспорт (от 5000 ₽ за легковой автомобиль) или провести экскурсию для большего числа участников. Подробности — в личной переписке.
- Маршрут включает пешеходные участки, стоит предусмотреть удобную обувь и одежду по погоде.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 1703 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Суева
28 окт 2025
Чудесная Юлия, спасибо за интересную прогулку! Мы вроде бы отправлялись на поиски космонавтиков, а так много узнали о Калуге! Юлия практически о каждом доме знает какую-то историю, ее так интересно
Диана
18 июл 2025
Большая благодарность Юлии за проведенный с нами почти целый день! В день рождения дочери мы решили отыскать 18 космонавтиков, и Юлия помогла нам достаточно оперативно и "малой кровью" найти их
