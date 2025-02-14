В Калуге произошло дерзкое преступление: у молодого учёного похищен чертёж новой ракеты.
Влюблённый в коварную шпионку, он нуждается в помощи, чтобы вернуть документы до того, как они попадут в руки западных
Влюблённый в коварную шпионку, он нуждается в помощи, чтобы вернуть документы до того, как они попадут в руки западных
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- 🧩 Интересные задания
- 🚶♂️ Прогулка по Калуге
- 📱 Удобное приложение
- 👨👩👧👦 Подходит для семьи
- ⏰ Гибкое время начала
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Театральная площадь
- Центральный парк культуры и отдыха
- Первый каменный виадук России
- Памятник 600-летию города
- Парк у Музея космонавтики
Описание квеста
Молодой учёный в ужасе — он познакомился с девушкой, а она оказалась коварной шпионкой и похитила очень важный документ. Его нужно срочно вернуть! Иначе нашего героя ждёт серьёзное наказание.
Решая задания квеста, вы прогуляетесь по космическим местам Калуги, узнаете много нового о городе и изучите исторические факты. А также проявите логику и смекалку — некоторые задания полны сюрпризов.
Вы увидите:
- Театральную площадь
- Центральный парк культуры и отдыха
- Первый каменный виадук России
- Памятник 600-летию города
- Парк у Музея космонавтики
Организационные детали
- Квест подходит взрослым и детям от 6 лет
- Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Калуге
Провёл экскурсии для 465 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
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