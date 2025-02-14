В Калуге произошло дерзкое преступление: у молодого учёного похищен чертёж новой ракеты.Влюблённый в коварную шпионку, он нуждается в помощи, чтобы вернуть документы до того, как они попадут в руки западных

спецслужб. Участники квеста смогут прогуляться по знаковым местам города, проявить логику и смекалку, разгадывая увлекательные задания. Подходит для взрослых и детей от 6 лет. Квест проходит без гида, участники используют приложение на телефоне, что позволяет начать в любое удобное время

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

Молодой учёный в ужасе — он познакомился с девушкой, а она оказалась коварной шпионкой и похитила очень важный документ. Его нужно срочно вернуть! Иначе нашего героя ждёт серьёзное наказание.

Решая задания квеста, вы прогуляетесь по космическим местам Калуги, узнаете много нового о городе и изучите исторические факты. А также проявите логику и смекалку — некоторые задания полны сюрпризов.

Вы увидите:

Театральную площадь

Центральный парк культуры и отдыха

Первый каменный виадук России

Памятник 600-летию города

Парк у Музея космонавтики

Организационные детали