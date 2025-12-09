Нас ждёт Полотняный завод — живой, ремесленный, купеческий, парадный и дворцовый.
Мы погрузимся в мир провинции рубежа 19–20 века и тогдашнее устройство жизни — осмысленной, привязанной к любимому месту и делу.
А также в полную драматических событий и перипетий историю дворянских родов Гончаровых и Щепочкиных — пионеров российской мануфактурной индустрии.
Описание экскурсии
- Усадьба Григория Щепочкина: дворцовый комплекс, пруд, панорама реки Суходрев
- Старинные улочки и дома купцов Половинкиных, Алферовых, Ерохиных, Ершовых
- Усадьба Афанасия Гончарова: дворцовый комплекс, дом-музей Гончарова, пейзажный парк, река Суходрев и отводные каналы петровского времени
- Музей бумаги «Бузеон» в одном из корпусов бумажной мануфактуры 18 века
- Частный музей «Дом Растокиных». Вам откроется микромир русской провинции 19 века
Обсудим:
- невероятные истории рода Гончаровых и Щепочкиных: переплетения судеб и яркие биографии
- первые мануфактуры России — полотняное и бумажное производства
- места в усадьбе «Полотняный завод», связанные с именем А. С. Пушкина
- уклад жизни купеческой русской провинции 19 века
и многое другое!
Примерный тайминг
10:00 — выезд из Калуги, по дороге — путевая информация от гида
11:00 — прибытие в Полотняный завод
11:00–12:00 — прогулка по усадьбе: парк, Преображенский храм, пруды
12:00–13:00 — посещение дома-дворца Гончарова
13:00–14:30 — прогулка до дома-дворца Щепочкина и его посещение
14:30 — обед в ресторане «Гончаров» (по желанию)
15:00 — музей бумаги «Бузеон»
16:00 — частный музей «Дом Растокиных»
17:00 — отъезд в Калугу
Тайминг может корректироваться в зависимости от обстоятельств.
Организационные детали
Едем на комфортабельном минивэне Nissan Serena с климат-контролем. За рулём — опытный водитель.
Дополнительные расходы
- Дом Афанасия Гончарова: без гида — 300 ₽, пенсионеры — 200 ₽. С гидом в составе группы до 10 человек — 1800 ₽
- Дом Григория Щепочкина: без гида — 300 ₽, пенсионеры — 200 ₽. С гидом в составе группы до 10 человек — 1800 ₽
- Музей бумаги «Бузеон»: без гида — 400 ₽, льготный — 300 ₽. С гидом — 1500 ₽–1900 ₽
- Частный музей «Дом Растокиных»: 3000 ₽ — группа от 3 человек
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка им. Циолковского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и .
Анна — ваш гид в Калуге
Провела экскурсии для 416 туристов
Лицензированный гид, историк, искусствовед, член Союза экскурсоводов РФ.
Входит в следующие категории Калуги
