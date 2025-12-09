Нас ждёт Полотняный завод — живой, ремесленный, купеческий, парадный и дворцовый. Мы погрузимся в мир провинции рубежа 19–20 века и тогдашнее устройство жизни — осмысленной, привязанной к любимому месту и делу. А также в полную драматических событий и перипетий историю дворянских родов Гончаровых и Щепочкиных — пионеров российской мануфактурной индустрии.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Калуге

Анна Ваш гид в Калуге

Описание экскурсии

Усадьба Григория Щепочкина: дворцовый комплекс, пруд, панорама реки Суходрев

дворцовый комплекс, пруд, панорама реки Суходрев ‭Старинные улочки и дома купцов Половинкиных, Алферовых, Ерохиных, Ершовых

Половинкиных, Алферовых, Ерохиных, Ершовых ‭Усадьба Афанасия Гончарова: дворцовый комплекс, дом-музей Гончарова, пейзажный парк, река Суходрев и отводные каналы петровского времени

дворцовый комплекс, дом-музей Гончарова, пейзажный парк, река Суходрев и отводные каналы петровского времени Музей бумаги «Бузеон» в одном из корпусов бумажной мануфактуры 18 века

в одном из корпусов бумажной мануфактуры 18 века ‭Частный музей «Дом Растокиных». Вам откроется микромир русской провинции 19 века

Обсудим:

невероятные истории рода Гончаровых и Щепочкиных: переплетения судеб и яркие биографии

первые мануфактуры России — полотняное и бумажное производства

места в усадьбе «Полотняный завод», связанные с именем А. С. Пушкина

уклад жизни купеческой русской провинции 19 века

и многое другое!

Примерный тайминг

10:00 — выезд из Калуги, по дороге — путевая информация от гида

11:00 — прибытие в Полотняный завод

11:00–12:00 — прогулка по усадьбе: парк, Преображенский храм, пруды

12:00–13:00 — посещение дома-дворца Гончарова

13:00–14:30 — прогулка до дома-дворца Щепочкина и его посещение

14:30 — обед в ресторане «Гончаров» (по желанию)

15:00 — музей бумаги «Бузеон»

16:00 — частный музей «Дом Растокиных»

17:00 — отъезд в Калугу

Тайминг может корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали

Едем на комфортабельном минивэне Nissan Serena с климат-контролем. За рулём — опытный водитель.

Дополнительные расходы