Путешествие в усадьбу «Полотняный завод» из Калуги

История российского предпринимательства на примере дворянских родов Гончаровых и Щепочкиных
Нас ждёт Полотняный завод — живой, ремесленный, купеческий, парадный и дворцовый.

Мы погрузимся в мир провинции рубежа 19–20 века и тогдашнее устройство жизни — осмысленной, привязанной к любимому месту и делу.

А также в полную драматических событий и перипетий историю дворянских родов Гончаровых и Щепочкиных — пионеров российской мануфактурной индустрии.
Описание экскурсии

  • Усадьба Григория Щепочкина: дворцовый комплекс, пруд, панорама реки Суходрев
  • ‭Старинные улочки и дома купцов Половинкиных, Алферовых, Ерохиных, Ершовых
  • ‭Усадьба Афанасия Гончарова: дворцовый комплекс, дом-музей Гончарова, пейзажный парк, река Суходрев и отводные каналы петровского времени
  • Музей бумаги «Бузеон» в одном из корпусов бумажной мануфактуры 18 века
  • ‭Частный музей «Дом Растокиных». Вам откроется микромир русской провинции 19 века

Обсудим:

  • невероятные истории рода Гончаровых и Щепочкиных: переплетения судеб и яркие биографии
  • первые мануфактуры России — полотняное и бумажное производства
  • места в усадьбе «Полотняный завод», связанные с именем А. С. Пушкина
  • уклад жизни купеческой русской провинции 19 века

и многое другое!

Примерный тайминг

10:00 — выезд из Калуги, по дороге — путевая информация от гида
11:00 — прибытие в Полотняный завод
11:00–12:00 — прогулка по усадьбе: парк, Преображенский храм, пруды
12:00–13:00 — посещение дома-дворца Гончарова
13:00–14:30 — прогулка до дома-дворца Щепочкина и его посещение
14:30 — обед в ресторане «Гончаров» (по желанию)
15:00 — музей бумаги «Бузеон»
16:00 — частный музей «Дом Растокиных»
17:00 — отъезд в Калугу

Тайминг может корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали

Едем на комфортабельном минивэне Nissan Serena с климат-контролем. За рулём — опытный водитель.

Дополнительные расходы

  • Дом Афанасия Гончарова: без гида — 300 ₽, пенсионеры — 200 ₽. С гидом в составе группы до 10 человек — 1800 ₽
  • Дом Григория Щепочкина: без гида — 300 ₽, пенсионеры — 200 ₽. С гидом в составе группы до 10 человек — 1800 ₽
  • Музей бумаги «Бузеон»: без гида — 400 ₽, льготный — 300 ₽. С гидом — 1500 ₽–1900 ₽
  • Частный музей «Дом Растокиных»: 3000 ₽ — группа от 3 человек

