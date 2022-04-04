«Субботнее утро в Калуге» - обзорная прогулка по городу

Утренняя прогулка в субботу уже стала нашей доброй традицией

5
1 отзыв
Групповая
Утренняя прогулка в субботу уже стала нашей доброй традицией.

Каждую неделю в 11:15 мы собираем любящих свою родину калужан и жаждущих новых открытий гостей города, чтобы размять ноги, полюбоваться красотой достопримечательностей и узнать что-то новое.

Поговорим о полетах в космос и о великом ученом Циолковском, пройдем по историческому центру и осмотрим калужский «дворец», погадаем загадки, проверим интуицию и еще много чего еще.

Присоединяйтесь и вы!
«Субботнее утро в Калуге» - обзорная прогулка по городу
«Субботнее утро в Калуге» - обзорная прогулка по городу
«Субботнее утро в Калуге» - обзорная прогулка по городу
«Субботнее утро в Калуге» - обзорная прогулка по городу
«Субботнее утро в Калуге» - обзорная прогулка по городу
«Субботнее утро в Калуге» - обзорная прогулка по городу

Что вас ожидает 🤩

  • Копию станции «Мир»
  • Ракету-носитель «Восток»
  • Яченское водохранилище
  • Парк имени К. Э. Циолковского
  • Могилу Циолковского
  • Самый старый дом Калуги
  • Дом, который калужане называют дворцом
  • Каменный мост
  • Березуйский овраг
  • Золотую аллею
  • Панораму реки Ока
  • Городской парк
  • Кафедральный собор
  • Сердце купеческой Калуги

Космическая Калуга

Начнется наша обзорная экскурсия со знакомства с новой площадкой у музея космонавтики. Увидим копию станции «Мир», спустимся под ракету-носитель «Восток», полюбуемся водной гладью Яченского водохранилища.
После прогуляемся по парку имени К. Э. Циолковского, узнаем биографию ученого и посетим его могилу.

История и легенды

Переходим в исторический центр. По пути узнаем, как современный архитектор пытался напомнить жителям города об утраченных церквях.
Поищем замурованный вход в самом старом доме Калуги. Послушаем загадочные легенды этих купеческих палат.
Узнаем, зачем приезжал Николай Васильевич Гоголь к жене Калужского губернатора, и проверим интуицию.

Загадки калужского дворца

Затем осмотрим тот дом, который, калужане именуют дворцом, узнаем, кто и зачем построил в Калуге такое шикарное здание, и, добился ли этот человек своих целей. И каждый из нас тоже может погадать: у экскурсовода есть волшебный мешок с ответами на все жизненные вопросы.

Калуга живописная

Увидим знаменитый Каменный мост, пройдем через огромный Березуйский овраг. Прогуляемся по Золотой аллее, и прикоснемся к одной из калужских традиций. И неожиданно перед нами откроется панорамный вид на реку Оку, на мост, на противоположный берег.

Славные победы и чудесные спасения

Прогуляемся по городскому парку. Узнаем истории из старой крепости и каким образом дважды спасся от разрушения наш Кафедральный собор. По вашему желанию, зайдем в собор. А затем перейдем в «Сердце купеческой Калуги», полюбуемся видом на самый знаменитый архитектурный ансамбль города.

Важно знать:

  • Экскурсия проводится при наборе группы от 5 человек. Пожалуйста, созвонитесь предварительно с гидом, чтобы быть уверенным, что экскурсия состоится.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Академика Королева, 2
Завершение: Гостиные ряды
Когда и сколько длится
Когда: По субботам в 11.15
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проводится от 5 человек.
  • Пожалуйста, созвонитесь предварительно с гидом, чтобы быть уверенным, что экскурсия состоится
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По субботам в 11.15

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