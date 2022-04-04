Космическая Калуга

Начнется наша обзорная экскурсия со знакомства с новой площадкой у музея космонавтики. Увидим копию станции «Мир», спустимся под ракету-носитель «Восток», полюбуемся водной гладью Яченского водохранилища.

После прогуляемся по парку имени К. Э. Циолковского, узнаем биографию ученого и посетим его могилу.

История и легенды

Переходим в исторический центр. По пути узнаем, как современный архитектор пытался напомнить жителям города об утраченных церквях.

Поищем замурованный вход в самом старом доме Калуги. Послушаем загадочные легенды этих купеческих палат.

Узнаем, зачем приезжал Николай Васильевич Гоголь к жене Калужского губернатора, и проверим интуицию.

Загадки калужского дворца

Затем осмотрим тот дом, который, калужане именуют дворцом, узнаем, кто и зачем построил в Калуге такое шикарное здание, и, добился ли этот человек своих целей. И каждый из нас тоже может погадать: у экскурсовода есть волшебный мешок с ответами на все жизненные вопросы.

Калуга живописная

Увидим знаменитый Каменный мост, пройдем через огромный Березуйский овраг. Прогуляемся по Золотой аллее, и прикоснемся к одной из калужских традиций. И неожиданно перед нами откроется панорамный вид на реку Оку, на мост, на противоположный берег.

Славные победы и чудесные спасения

Прогуляемся по городскому парку. Узнаем истории из старой крепости и каким образом дважды спасся от разрушения наш Кафедральный собор. По вашему желанию, зайдем в собор. А затем перейдем в «Сердце купеческой Калуги», полюбуемся видом на самый знаменитый архитектурный ансамбль города.

Важно знать: