Индивидуальная
до 10 чел.
В самобытный Кашин на 1 день - индивидуальная экскурсия из Калязина
Экскурсия в Кашин из Калязина познакомит вас с уникальной планировкой города, историей храмов и традициями кашеварения. Загадайте желание у святой Анны
Завтра в 09:00
14 сен в 09:30
6600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В трендеПешком по старинному Калязину
Калязин удивит историей и архитектурой. Узнайте о Макарьевом монастыре, купеческих ярмарках и затопленной колокольне
14 сен в 09:00
15 сен в 09:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальная экскурсия по Калязину
История Калязина оживает на фоне звуков Волги и космоса. Узнайте о затопленной колокольне и примите участие в интерактиве
Начало: На набережной
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 15 чел.
