Индивидуальная
до 4 чел.
Фантастическая Камчатка: природные чудеса и панорамы
Откройте великолепие Камчатки за один день: сопки, океанские бухты и дикую природу в сопровождении опытного гида
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
40 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Крабовое сафари на Камчатке
Погрузитесь в мир морских приключений на Камчатке! Ловля крабов, потрясающие виды и дегустация свежих морепродуктов ждут вас
Начало: В Петропавловске-Камчатском
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
5 янв в 10:00
1 фев в 10:00
9000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Самые популярные места Камчатки: живописное путешествие за 1 день
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Камчатке, где вы увидите величественные вулканы, черный песок и морские пейзажи
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККрасильникова28 октября 2025Спасибо за прекрасную крабалку, мы в полном восторге!
- ВВалентина23 октября 2025Экскурсия - бомба! Настоящая крамбалка! Никто не остался в сторонке. После инструктажа сами закладывали наживку, закидывали и вытаскивали ловушки, отпускали
- ССергей19 октября 2025Я не был на этой экскурсии. Проспал
- ЕЕвгения18 октября 2025Очень благодарна гиду Алексею, это просто пушка, все было очень замечательно, я буду советовать своим друзья это сафари, впечатлений просто море, спасибо вам огромное за столь увлекательное развлечение, всех благодарю, ещё раз Алексею огромное человеческое спасибо 🤗
- ММариненко6 октября 2025Прокатились по морю, собственноручно наловили крабов под присмотром капитана, и потом на берегу наелись их до отвала. Все отлично.
- ДДарья6 октября 2025Отдохнули семьей на крабовом сафари, для детей это было очень интересное приключение! Рекомендую брать детей от 7 лет, так как это в первую очередь безопасность! Спасибо нашему гиду, чудесно провели время и насладились красотами природы Камчатки!
- ППавел27 сентября 2025Все хорошо 👌
- ООльга10 сентября 2025Были на крабовом сафари 10 сентября 2025г.
Просто невероятно круто!
Алексей, Иван, Александр, искренне благодарим за прекрасную прогулку, заботу о туристах, клиентоориентированность ну и за вкусных-вкусных крабов.
Однозначно рекомендуем!
- ССветлана2 сентября 2025Всем советую! Впечатления останутся на всю жизнь!)
- ААнна31 августа 2025Все супер!
- ААнна31 августа 2025Отличная команда! Организатор Алексей, капитан Александр, главный по приготовлению крабов Альберт спасибо огромное за отличный отдых и массу впечатлений! Нам выдали комбенизоны с сапогами, жилеты, было тепло и сухо, накормили, напоили, ещё и собой набрали! Все супер!
- ЕЕлена25 августа 2025Очень понравилась экскурсия! Одна из самых лучших на Камчатке! Всем рекомендую! Гидам огромное спасибо!!!!
- ЮЮрий24 августа 2025Азар и море впечатлений! Огромное спасибо организаторам за возможность своими руками половить стригуна, научиться его разделывать, готовить ну и конечно же наслаждаться его вкусом!
- ННадежда16 августа 2025Это очень приятное визуально, интересное в качестве развлечения и вкусное как угощение мероприятие. Понравилось все: начиная от костюма краболова, опыта
- ООльга15 августа 2025Все было замечательно. Даже погода соответствовала.
- ВВладимир11 августа 2025Супер отличная крабалка, ребята Алексей и Евгений просто молодцы, спецы своего дела. Здоровья им и процветания!!!
- ТТатьяна10 августа 2025Все прошло великолепно! Однозначно рекомендую!
- ААнастасия8 августа 2025Вылазка за крабами нам очень понравилась. Несмотря на плохую погоду и перекрытие порта на некоторое время - крабовое сафари оставило
- ИИгорь4 августа 2025Все как и в описании. Но для обычного туриста дам небольшое уточнение) тримаран - это морская надувная лодка (3 надуваемых
- ААлексей2 августа 2025Всё прошло очень душевно! Хорошая организация, отличный проводник. Мы в восторге от процесса, всё очень понравилось! Спасибо!
