Почувствовать себя местным – экскурсии на Камчатке

Найдено 3 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» на Камчатке, цены от 9000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фантастическая Камчатка со всех сторон
На машине
Джиппинг
9 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Фантастическая Камчатка: природные чудеса и панорамы
Откройте великолепие Камчатки за один день: сопки, океанские бухты и дикую природу в сопровождении опытного гида
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
40 000 ₽ за всё до 4 чел.
Крабовое сафари на Камчатке
5 часов
68 отзывов
Водная прогулка
Крабовое сафари на Камчатке
Погрузитесь в мир морских приключений на Камчатке! Ловля крабов, потрясающие виды и дегустация свежих морепродуктов ждут вас
Начало: В Петропавловске-Камчатском
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
5 янв в 10:00
1 фев в 10:00
9000 ₽ за человека
Самые популярные места Камчатки за 1 день
На машине
3 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Самые популярные места Камчатки: живописное путешествие за 1 день
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Камчатке, где вы увидите величественные вулканы, черный песок и морские пейзажи
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Красильникова
    28 октября 2025
    Крабовое сафари на Камчатке
    Спасибо за прекрасную крабалку, мы в полном восторге!
  • В
    Валентина
    23 октября 2025
    Крабовое сафари на Камчатке
    Экскурсия - бомба! Настоящая крамбалка! Никто не остался в сторонке. После инструктажа сами закладывали наживку, закидывали и вытаскивали ловушки, отпускали
    читать дальше

    маленьких крабиков, разделывали больших. А потом еще и наслаждались изумительным вкусом мяса мастерски приготовленного краба в уютной гриль-беседке. Спасибо огромное организаторам - Алексею, Александру и Артуру за кучу положительных эмоций!!! Советую всем это испытать.

  • С
    Сергей
    19 октября 2025
    Крабовое сафари на Камчатке
    Я не был на этой экскурсии. Проспал
  • Е
    Евгения
    18 октября 2025
    Крабовое сафари на Камчатке
    Очень благодарна гиду Алексею, это просто пушка, все было очень замечательно, я буду советовать своим друзья это сафари, впечатлений просто море, спасибо вам огромное за столь увлекательное развлечение, всех благодарю, ещё раз Алексею огромное человеческое спасибо 🤗
  • М
    Мариненко
    6 октября 2025
    Крабовое сафари на Камчатке
    Прокатились по морю, собственноручно наловили крабов под присмотром капитана, и потом на берегу наелись их до отвала. Все отлично.
  • Д
    Дарья
    6 октября 2025
    Крабовое сафари на Камчатке
    Отдохнули семьей на крабовом сафари, для детей это было очень интересное приключение! Рекомендую брать детей от 7 лет, так как это в первую очередь безопасность! Спасибо нашему гиду, чудесно провели время и насладились красотами природы Камчатки!
  • П
    Павел
    27 сентября 2025
    Крабовое сафари на Камчатке
    Все хорошо 👌
  • О
    Ольга
    10 сентября 2025
    Крабовое сафари на Камчатке
    Были на крабовом сафари 10 сентября 2025г.
    Просто невероятно круто!
    Алексей, Иван, Александр, искренне благодарим за прекрасную прогулку, заботу о туристах, клиентоориентированность ну и за вкусных-вкусных крабов.
    Однозначно рекомендуем!
  • С
    Светлана
    2 сентября 2025
    Крабовое сафари на Камчатке
    Всем советую! Впечатления останутся на всю жизнь!)
  • А
    Анна
    31 августа 2025
    Крабовое сафари на Камчатке
    Все супер!
  • А
    Анна
    31 августа 2025
    Крабовое сафари на Камчатке
    Отличная команда! Организатор Алексей, капитан Александр, главный по приготовлению крабов Альберт спасибо огромное за отличный отдых и массу впечатлений! Нам выдали комбенизоны с сапогами, жилеты, было тепло и сухо, накормили, напоили, ещё и собой набрали! Все супер!
  • Е
    Елена
    25 августа 2025
    Крабовое сафари на Камчатке
    Очень понравилась экскурсия! Одна из самых лучших на Камчатке! Всем рекомендую! Гидам огромное спасибо!!!!
  • Ю
    Юрий
    24 августа 2025
    Крабовое сафари на Камчатке
    Азар и море впечатлений! Огромное спасибо организаторам за возможность своими руками половить стригуна, научиться его разделывать, готовить ну и конечно же наслаждаться его вкусом!
  • Н
    Надежда
    16 августа 2025
    Крабовое сафари на Камчатке
    Это очень приятное визуально, интересное в качестве развлечения и вкусное как угощение мероприятие. Понравилось все: начиная от костюма краболова, опыта
    читать дальше

    вытаскивания сетей с замиранием, а есть ли улов?)) вокруг невероятные виды на бухту и ее фауну, вулканы. А совместное застолье после ловли - это конечно же главное удовольствие.

  • О
    Ольга
    15 августа 2025
    Крабовое сафари на Камчатке
    Все было замечательно. Даже погода соответствовала.
  • В
    Владимир
    11 августа 2025
    Крабовое сафари на Камчатке
    Супер отличная крабалка, ребята Алексей и Евгений просто молодцы, спецы своего дела. Здоровья им и процветания!!!
  • Т
    Татьяна
    10 августа 2025
    Крабовое сафари на Камчатке
    Все прошло великолепно! Однозначно рекомендую!
  • А
    Анастасия
    8 августа 2025
    Крабовое сафари на Камчатке
    Вылазка за крабами нам очень понравилась. Несмотря на плохую погоду и перекрытие порта на некоторое время - крабовое сафари оставило
    читать дальше

    только положительные эмоции! Камчатских крабов поймать не получилось, но зато выловили полтора десятка стригунов и одну просто огромнейшую морскую звезду (ее нам, к сожалению, пришлось отпустить…). Капитан Евгений рассказал нам много интересного о морских обитателях и краболовном промысле, а повар Альберт восхитительно вкусно сварил нам наших свежепойманных крабов. Отдельная благодарность Алексею за то что организовал, скоординировал и доставил нас до места. Однозначно рекомендуем! (Да,отзыв похож на заказной😅 Но ребята действительно достойны таких благодарностей).

  • И
    Игорь
    4 августа 2025
    Крабовое сафари на Камчатке
    Все как и в описании. Но для обычного туриста дам небольшое уточнение) тримаран - это морская надувная лодка (3 надуваемых
    читать дальше

    секции). И скалы три брата вы сможете увидеть если у вас орлиное зрение и бинокль)
    По остальным вопросам - все отлично. Все соответствует заявленному. С утра наловили крабов, в обед их скушали) привезли-отвезли на такси к месту посадки на лодку. Экипировали. Чаем напоили. Все отлично! Спасибо!

  • А
    Алексей
    2 августа 2025
    Крабовое сафари на Камчатке
    Всё прошло очень душевно! Хорошая организация, отличный проводник. Мы в восторге от процесса, всё очень понравилось! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Почувствовать себя местным»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фантастическая Камчатка со всех сторон
  2. Крабовое сафари на Камчатке
  3. Самые популярные места Камчатки за 1 день
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Халактырский пляж
  2. Авачинская бухта
  3. Вулкан Мутновский
  4. Самое главное
  5. Мыс Маячный
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Гора Морозная
  9. Долина Гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в декабре 2025
Сейчас на Камчатке в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 3 экскурсии от 9000 до 40 000. Туристы уже оставили гидам 144 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
