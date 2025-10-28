К Красильникова Крабовое сафари на Камчатке Спасибо за прекрасную крабалку, мы в полном восторге!

В Валентина Крабовое сафари на Камчатке читать дальше маленьких крабиков, разделывали больших. А потом еще и наслаждались изумительным вкусом мяса мастерски приготовленного краба в уютной гриль-беседке. Спасибо огромное организаторам - Алексею, Александру и Артуру за кучу положительных эмоций!!! Советую всем это испытать. Экскурсия - бомба! Настоящая крамбалка! Никто не остался в сторонке. После инструктажа сами закладывали наживку, закидывали и вытаскивали ловушки, отпускали

С Сергей Крабовое сафари на Камчатке Я не был на этой экскурсии. Проспал

Е Евгения Крабовое сафари на Камчатке Очень благодарна гиду Алексею, это просто пушка, все было очень замечательно, я буду советовать своим друзья это сафари, впечатлений просто море, спасибо вам огромное за столь увлекательное развлечение, всех благодарю, ещё раз Алексею огромное человеческое спасибо 🤗

М Мариненко Крабовое сафари на Камчатке Прокатились по морю, собственноручно наловили крабов под присмотром капитана, и потом на берегу наелись их до отвала. Все отлично.

Д Дарья Крабовое сафари на Камчатке Отдохнули семьей на крабовом сафари, для детей это было очень интересное приключение! Рекомендую брать детей от 7 лет, так как это в первую очередь безопасность! Спасибо нашему гиду, чудесно провели время и насладились красотами природы Камчатки!

П Павел Крабовое сафари на Камчатке Все хорошо 👌

О Ольга Крабовое сафари на Камчатке Были на крабовом сафари 10 сентября 2025г.

Просто невероятно круто!

Алексей, Иван, Александр, искренне благодарим за прекрасную прогулку, заботу о туристах, клиентоориентированность ну и за вкусных-вкусных крабов.

Однозначно рекомендуем!

С Светлана Крабовое сафари на Камчатке Всем советую! Впечатления останутся на всю жизнь!)

А Анна Крабовое сафари на Камчатке Все супер!

А Анна Крабовое сафари на Камчатке Отличная команда! Организатор Алексей, капитан Александр, главный по приготовлению крабов Альберт спасибо огромное за отличный отдых и массу впечатлений! Нам выдали комбенизоны с сапогами, жилеты, было тепло и сухо, накормили, напоили, ещё и собой набрали! Все супер!

Е Елена Крабовое сафари на Камчатке Очень понравилась экскурсия! Одна из самых лучших на Камчатке! Всем рекомендую! Гидам огромное спасибо!!!!

Ю Юрий Крабовое сафари на Камчатке Азар и море впечатлений! Огромное спасибо организаторам за возможность своими руками половить стригуна, научиться его разделывать, готовить ну и конечно же наслаждаться его вкусом!

Н Надежда Крабовое сафари на Камчатке читать дальше вытаскивания сетей с замиранием, а есть ли улов?)) вокруг невероятные виды на бухту и ее фауну, вулканы. А совместное застолье после ловли - это конечно же главное удовольствие. Это очень приятное визуально, интересное в качестве развлечения и вкусное как угощение мероприятие. Понравилось все: начиная от костюма краболова, опыта

О Ольга Крабовое сафари на Камчатке Все было замечательно. Даже погода соответствовала.

В Владимир Крабовое сафари на Камчатке Супер отличная крабалка, ребята Алексей и Евгений просто молодцы, спецы своего дела. Здоровья им и процветания!!!

Т Татьяна Крабовое сафари на Камчатке Все прошло великолепно! Однозначно рекомендую!

А Анастасия Крабовое сафари на Камчатке читать дальше только положительные эмоции! Камчатских крабов поймать не получилось, но зато выловили полтора десятка стригунов и одну просто огромнейшую морскую звезду (ее нам, к сожалению, пришлось отпустить…). Капитан Евгений рассказал нам много интересного о морских обитателях и краболовном промысле, а повар Альберт восхитительно вкусно сварил нам наших свежепойманных крабов. Отдельная благодарность Алексею за то что организовал, скоординировал и доставил нас до места. Однозначно рекомендуем! (Да,отзыв похож на заказной😅 Но ребята действительно достойны таких благодарностей). Вылазка за крабами нам очень понравилась. Несмотря на плохую погоду и перекрытие порта на некоторое время - крабовое сафари оставило

И Игорь Крабовое сафари на Камчатке читать дальше секции). И скалы три брата вы сможете увидеть если у вас орлиное зрение и бинокль)

По остальным вопросам - все отлично. Все соответствует заявленному. С утра наловили крабов, в обед их скушали) привезли-отвезли на такси к месту посадки на лодку. Экипировали. Чаем напоили. Все отлично! Спасибо! Все как и в описании. Но для обычного туриста дам небольшое уточнение) тримаран - это морская надувная лодка (3 надуваемых