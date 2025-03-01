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Вулкан Горелый относительно невысокий — 1829 метров, но очень красивый.



И в этой поездке вы с ним познакомитесь! На снегоходах мы доставим вас к кратерам действующего вулкана — вы своими глазами увидите современную вулканическую деятельность. Вдоволь насладитесь невероятными панорамами и суровой природой Камчатки. И конечно, узнаете о том, как и когда образовался Горелый.