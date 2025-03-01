Вулкан Горелый относительно невысокий — 1829 метров, но очень красивый.
И в этой поездке вы с ним познакомитесь! На снегоходах мы доставим вас к кратерам действующего вулкана — вы своими глазами увидите современную вулканическую деятельность. Вдоволь насладитесь невероятными панорамами и суровой природой Камчатки. И конечно, узнаете о том, как и когда образовался Горелый.
И в этой поездке вы с ним познакомитесь! На снегоходах мы доставим вас к кратерам действующего вулкана — вы своими глазами увидите современную вулканическую деятельность. Вдоволь насладитесь невероятными панорамами и суровой природой Камчатки. И конечно, узнаете о том, как и когда образовался Горелый.
Описание экскурсии
- На внедорожниках мы отправимся на Вилючинский перевал — а оттуда в удобных нартах доберёмся до кальдеры Горелого.
- В кальдере мы пересядем на снегоходы и начнём подъём. Вам откроются постройки вулкана — три самостоятельных стратоконуса, в которых находятся более десяти кратеров.
- Мы доедем до самого древнего кратера Чаша — деятельность здесь началась около 20 тысяч лет назад.
- И прогуляемся пешком к кратеру Голубое озеро — вы полюбуетесь бирюзовой водой и своими глазами увидите современную вулканическую деятельность.
Организационные детали
- До кальдеры вы добираетесь в нартах за снегоходом, подъём к кратерам происходит на снегоходах (путешественник сидит за спиной у гида).
- Экскурсия подходит для детей от 7 лет.
- С вами будут опытные гиды из нашей команды.
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников. Если в вашей компании 4 человека и более — 17 000 руб. за каждого участника.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор на Камчатке
Провёл экскурсии для 235 туристов
Мы предлагаем летние и зимние экскурсии на Камчатку по удивительным природным локациям Дальнего Востока. Наша команда работает на рынке туристических услуг с 2017 года. Естественно, все гиды с большим опытом и очень любят Камчатку:) Нам самим интересны нестандартные туры и экскурсии.Задать вопрос
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