Джип-тур по Камчатке с активностями, этнопогружением и гастроизысками

Покататься на снегоходах и собаках, познакомиться с культурой коряков и отдохнуть в термах
Приготовьтесь, Камчатка откроется вам с разных сторон: активности, релакс, знакомство с кухней и культурой местных — будет всё! В окружении вулканов и лесов вы промчите на снегоходах и собачьих упряжках,
послушаете дыхание Тихого океана и расслабитесь в термальном бассейне с горячей минеральной водой.

Погуляете по Петропавловску-Камчатскому и узнаете, как живут коряки: увидите танцы и обряды, примерите традиционные костюмы и прикоснётесь к обычаям.

А также вдоволь насладитесь вкусами, пробуя блюда из рыбы и мяса, морепродукты, национальные деликатесы.

После насыщенной программы будет свободный день, который вы сможете провести по своему настроению или посвятить дополнительным экскурсиям.

Описание тура

Организационные детали

Важная информация для путешественников:
1. Тур проводится зимой — подготовьтесь к низким температурам, снегу и ветру.
Температура: обычно от −5°C до −20°C, возможны ветреные дни.
Обязательно тёплая, многослойная одежда, водонепроницаемая обувь, перчатки, шапка, очки для защиты от солнца и снега.

2. Включено: снегоходная экипировка (шлем, тёплый костюм, перчатки), необходимые для активных туров на джипах и снегоходах.
Рекомендуется взять: термобельё, удобную обувь для прогулок, солнцезащитный крем, фото/видеокамеру.

3. Рекомендуется иметь страховку, покрывающую зимние виды активного отдыха.
Беременным, людям с серьёзными сердечно-сосудистыми или дыхательными заболеваниями — обсудить участие с врачом.
Аптечка: личные лекарства, средства от простуды, пластыри, крем от обморожений.

4. Все экскурсии проходят с опытными гидами. Соблюдайте указания гидов при активных маршрутах (снегоходы, джип-туры, катание на собачьих упряжках).

5. Возьмите удобный рюкзак для экскурсий. Зарядные устройства и powerbank для фото и видео. В Петропавловске-Камчатском можно расплачиваться картой, но для удалённых маршрутов лучше иметь наличные.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Камчатку

Встретим вас у аэропорта и доставим на завтрак. Вы попробуете традиционные блюда, познакомитесь с гидом и другими участниками, обсудите программу.

Далее — заселение в номера, где будет возможность восстановить силы после перелёта и акклиматизироваться. На вечер ничего не планируем, чтобы вы спокойно прочувствовали атмосферу Камчатки и подготовились к активному отдыху.

2 день

Обзорная по Петропавловску-Камчатскому и поездка к Тихому океану

Вас ожидает экскурсия по главному городу Камчатки. Вы подниметесь на Никольскую и Мишенную сопки, с которых открываются виды Петропавловска-Камчатского и вулканов, и полюбуетесь живописными бухтами и морскими просторами со смотровых площадок. Побываете на чёрных песках Халактырского пляжа, где по-особенному ощущается мощь Тихого океана. Тут за доплату можно попариться в бане, заняться сёрфингом, устроить фотосессию. После экскурсии — обед с горячим чаем в уютном месте и возвращение в номера.

3 день

Снегоходное приключение в окружении вулканов

Впереди — настоящее зимнее приключение. На джипах доберёмся к месту старта, пересядем на снегоходы и помчим по просторам Камчатки. Увидим Жупановский, Корякский и Авачинский вулканы, посетим панорамные площадки, сделаем множество потрясающих кадров. В специально подготовленном домике будет организован отдых с горячим чаем и перекусом. Вечером вернёмся в город.

4 день

Знакомство с культурой коряков, катание на собачьих упряжках, отдых в термах

В этот день вы познакомитесь с культурой коренных жителей Камчатки. Отправитесь в этнокомплекс, где сможете узнать о жизни и обычаях коряков, примерить национальные костюмы, увидеть танцы и обряды. Вам предложат попробовать местные блюда из мяса и рыбы, традиционные напитки и покататься на собачьих упряжках. Желающие смогут расслабиться в термальном бассейне с горячей минеральной водой.

5 день

Свободный день

Сегодня вы сможете подобрать занятие по вкусу и настроению. За дополнительную плату можно заказать вертолётную экскурсию, фрирайд или хелиски, конную прогулку, отдых в термальных источниках.

6 день

До свидания, Камчатка

День начнётся с традиционного камчатского завтрака. По дороге в аэропорт вы сможете ещё раз полюбоваться пейзажами, а напоследок мы сделаем общее фото на фоне величественных вулканов или стелы «Здесь начинается Россия». До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет71 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все завтраки, обеды по программе
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение профессиональными гидами
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
  • Экипировка (при необходимости)
  • Поддержка 24/7
Что не входит в цену
  • Билеты в Петропавловск-Камчатский и обратно в ваш город
  • Обеды вне программы, ужины
  • Доплата за 1-местное проживание - 5000 ₽/сутки
  • Медицинская страховка
  • Дополнительные активности (по желанию):
  • Вертолётная экскурсия - 44 000 ₽
  • Экскурсия на вездеходе - 18 000 ₽
  • Зимний сёрфинг в океане - 18 000 ₽
  • Хелиски - 65 000 ₽
  • Катание на снегоходе вне программы - 10 000 ₽
  • Посещение термальных источников вне программы
Место начала и завершения?
Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов на Камчатке
Камчатка — это место, где сливаются невообразимые пейзажи и уникальные приключения. Более 7 лет мы помогаем путешественникам раскрывать тайны этого удивительного региона. Наша компания объединяет тех, кто хочет испытать Камчатку
на полную — от вертолётных экскурсий до активного отдыха в удалённых уголках полуострова. Каждый тур с нами — это не просто путешествие, а возможность стать частью большого комьюнити, которое может организовать отдых под любой запрос. Роскошный отдых с комфортом или экстремальные приключения для искателей адреналина — у нас есть решения для каждого. Мы принимаем семьи с детьми, а также путешественников, готовых бросить вызов природе. Готовы увидеть Камчатку по-настоящему? Вертолётные экскурсии, маршруты для любителей экстрима, сплавы по рекам, сёрфинг в Тихом океане и пешие походы — наш опыт и страсть к этому региону сделают ваше путешествие незабываемым!

