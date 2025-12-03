Приготовьтесь, Камчатка откроется вам с разных сторон: активности, релакс, знакомство с кухней и культурой местных — будет всё! В окружении вулканов и лесов вы промчите на снегоходах и собачьих упряжках,

послушаете дыхание Тихого океана и расслабитесь в термальном бассейне с горячей минеральной водой. Погуляете по Петропавловску-Камчатскому и узнаете, как живут коряки: увидите танцы и обряды, примерите традиционные костюмы и прикоснётесь к обычаям. А также вдоволь насладитесь вкусами, пробуя блюда из рыбы и мяса, морепродукты, национальные деликатесы. После насыщенной программы будет свободный день, который вы сможете провести по своему настроению или посвятить дополнительным экскурсиям.

Описание тура

Организационные детали

Важная информация для путешественников:

1. Тур проводится зимой — подготовьтесь к низким температурам, снегу и ветру.

Температура: обычно от −5°C до −20°C, возможны ветреные дни.

Обязательно тёплая, многослойная одежда, водонепроницаемая обувь, перчатки, шапка, очки для защиты от солнца и снега.

2. Включено: снегоходная экипировка (шлем, тёплый костюм, перчатки), необходимые для активных туров на джипах и снегоходах.

Рекомендуется взять: термобельё, удобную обувь для прогулок, солнцезащитный крем, фото/видеокамеру.

3. Рекомендуется иметь страховку, покрывающую зимние виды активного отдыха.

Беременным, людям с серьёзными сердечно-сосудистыми или дыхательными заболеваниями — обсудить участие с врачом.

Аптечка: личные лекарства, средства от простуды, пластыри, крем от обморожений.

4. Все экскурсии проходят с опытными гидами. Соблюдайте указания гидов при активных маршрутах (снегоходы, джип-туры, катание на собачьих упряжках).

5. Возьмите удобный рюкзак для экскурсий. Зарядные устройства и powerbank для фото и видео. В Петропавловске-Камчатском можно расплачиваться картой, но для удалённых маршрутов лучше иметь наличные.