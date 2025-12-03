Описание тура
Организационные детали
Важная информация для путешественников:
1. Тур проводится зимой — подготовьтесь к низким температурам, снегу и ветру.
Температура: обычно от −5°C до −20°C, возможны ветреные дни.
Обязательно тёплая, многослойная одежда, водонепроницаемая обувь, перчатки, шапка, очки для защиты от солнца и снега.
2. Включено: снегоходная экипировка (шлем, тёплый костюм, перчатки), необходимые для активных туров на джипах и снегоходах.
Рекомендуется взять: термобельё, удобную обувь для прогулок, солнцезащитный крем, фото/видеокамеру.
3. Рекомендуется иметь страховку, покрывающую зимние виды активного отдыха.
Беременным, людям с серьёзными сердечно-сосудистыми или дыхательными заболеваниями — обсудить участие с врачом.
Аптечка: личные лекарства, средства от простуды, пластыри, крем от обморожений.
4. Все экскурсии проходят с опытными гидами. Соблюдайте указания гидов при активных маршрутах (снегоходы, джип-туры, катание на собачьих упряжках).
5. Возьмите удобный рюкзак для экскурсий. Зарядные устройства и powerbank для фото и видео. В Петропавловске-Камчатском можно расплачиваться картой, но для удалённых маршрутов лучше иметь наличные.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Камчатку
Встретим вас у аэропорта и доставим на завтрак. Вы попробуете традиционные блюда, познакомитесь с гидом и другими участниками, обсудите программу.
Далее — заселение в номера, где будет возможность восстановить силы после перелёта и акклиматизироваться. На вечер ничего не планируем, чтобы вы спокойно прочувствовали атмосферу Камчатки и подготовились к активному отдыху.
Обзорная по Петропавловску-Камчатскому и поездка к Тихому океану
Вас ожидает экскурсия по главному городу Камчатки. Вы подниметесь на Никольскую и Мишенную сопки, с которых открываются виды Петропавловска-Камчатского и вулканов, и полюбуетесь живописными бухтами и морскими просторами со смотровых площадок. Побываете на чёрных песках Халактырского пляжа, где по-особенному ощущается мощь Тихого океана. Тут за доплату можно попариться в бане, заняться сёрфингом, устроить фотосессию. После экскурсии — обед с горячим чаем в уютном месте и возвращение в номера.
Снегоходное приключение в окружении вулканов
Впереди — настоящее зимнее приключение. На джипах доберёмся к месту старта, пересядем на снегоходы и помчим по просторам Камчатки. Увидим Жупановский, Корякский и Авачинский вулканы, посетим панорамные площадки, сделаем множество потрясающих кадров. В специально подготовленном домике будет организован отдых с горячим чаем и перекусом. Вечером вернёмся в город.
Знакомство с культурой коряков, катание на собачьих упряжках, отдых в термах
В этот день вы познакомитесь с культурой коренных жителей Камчатки. Отправитесь в этнокомплекс, где сможете узнать о жизни и обычаях коряков, примерить национальные костюмы, увидеть танцы и обряды. Вам предложат попробовать местные блюда из мяса и рыбы, традиционные напитки и покататься на собачьих упряжках. Желающие смогут расслабиться в термальном бассейне с горячей минеральной водой.
Свободный день
Сегодня вы сможете подобрать занятие по вкусу и настроению. За дополнительную плату можно заказать вертолётную экскурсию, фрирайд или хелиски, конную прогулку, отдых в термальных источниках.
До свидания, Камчатка
День начнётся с традиционного камчатского завтрака. По дороге в аэропорт вы сможете ещё раз полюбоваться пейзажами, а напоследок мы сделаем общее фото на фоне величественных вулканов или стелы «Здесь начинается Россия». До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|71 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все завтраки, обеды по программе
- Трансферы от/до аэропорта
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение профессиональными гидами
- Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
- Экипировка (при необходимости)
- Поддержка 24/7
Что не входит в цену
- Билеты в Петропавловск-Камчатский и обратно в ваш город
- Обеды вне программы, ужины
- Доплата за 1-местное проживание - 5000 ₽/сутки
- Медицинская страховка
- Дополнительные активности (по желанию):
- Вертолётная экскурсия - 44 000 ₽
- Экскурсия на вездеходе - 18 000 ₽
- Зимний сёрфинг в океане - 18 000 ₽
- Хелиски - 65 000 ₽
- Катание на снегоходе вне программы - 10 000 ₽
- Посещение термальных источников вне программы