Туры на 23 февраля – туры на Камчатке

Найдено 3 тура в категории «Туры на 23 февраля» на Камчатке, цены от 84 900 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
На машине
Джиппинг
На снегоходах
1 отзыв
6 дней
По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
Промчаться по лесу в собачьей упряжке, расслабиться в радоновой ванне и увидеть Тихий океан
Начало: Аэропорт города Петропавловск-Камчатский, время пр...
23 фев в 08:00
2 мар в 08:00
84 900 за человека
Большое путешествие по Камчатке: вулканы, глэмпинг в Мёртвом лесу и круиз в бухту Русская
На машине
9 дней
Большое путешествие по Камчатке: вулканы, глэмпинг в Мёртвом лесу и круиз в бухту Русская
Устроить пикник на берегу Тихого океана, заглянуть в лавовые пещеры и отдохнуть в термах
Начало: Аэропорт Елизово, время прибытия ваших рейсов
18 фев в 08:00
19 фев в 08:00
220 000 за человека
Камчатка в мини-группе: снегоходы, собачьи упряжки и горячие источники
На машине
На снегоходах
7 дней
Камчатка в мини-группе: снегоходы, собачьи упряжки и горячие источники
Прокатиться в нартах с видом на вулканы, увидеть морских львов и расслабиться в природных ваннах
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, аэропорт, зависит от ...
23 фев в 12:00
2 мар в 12:00
85 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Олег
    20 марта 2023
    По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
    В общем у меня впечатление позитивное, сначала Александр был очень напряжен, старался подстроится что ли, но когда группа была больше
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    чем я, шикарно, и познавательно, и с юмором, а главное переживает за то что делает, и Ольга, хоть я её не видел, ощущение что она постоянно рядом, я много путешествую, уж поверьте, ошибиться тут никак. Мне понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Туры на 23 февраля»

Самые популярные туры этой рубрики на Камчатке
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
  2. Большое путешествие по Камчатке: вулканы, глэмпинг в Мёртвом лесу и круиз в бухту Русская
  3. Камчатка в мини-группе: снегоходы, собачьи упряжки и горячие источники
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Халактырский пляж
  2. Вулкан Мутновский
  3. Авачинская бухта
  4. Набережная
  5. Долина Гейзеров
Сколько стоит тур на Камчатке в феврале 2025
Сейчас на Камчатке в категории "Туры на 23 февраля" можно забронировать 3 тура от 84 900 до 220 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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