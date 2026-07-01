Джип-тур по Камчатке в мини-группе в июне: океан, морская прогулка, дегустации и экскурсии на выбор
Подняться на гору Верблюд, отведать ухи и краба, увидеть вулканы и порыбачить в Авачинском заливе
Начало: Аэропорт Елизово, до 12:00. Ориентируемся на время...
«Станете настоящими восходителями и покорите вершину Верблюд»
139 900 ₽ за человека
Джип-экспедиция по Камчатке с восхождением на Горелый и Верблюд, круизом и рыбалкой в бухте Русская
Вулканы, мыс Маячный, Халактырский пляж, Дачные источники, водопад Спокойный, киты и пернатые
Начало: Место вашего проживания в Петропавловске-Камчатско...
«Погуляете по мысу Маячному и Халактырскому пляжу, доберётесь в Малую долину гейзеров и к водопаду Спокойный, покорите экструзию Верблюд и подниметесь к бирюзовой жемчужине в кратере Горелого»
4 июл в 08:00
5 июл в 08:00
84 900 ₽ за человека
Камчатка в мини-группе: перевалы, бухты, сопки и купание в природных источниках
Погулять по Халактырскому пляжу, подняться на гору Верблюд и отдохнуть в термальных бассейнах
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово, 12:00
«Едем к горе Верблюд на перевале между Авачинским и Корякским вулканами, которая появилась в результате вулканических извержений»
5 июл в 12:00
12 июл в 12:00
139 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «На верблюдах»
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