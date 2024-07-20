1 чел.
По популярности
Авторский тур
2 дня
Своей компанией к вулканам Камчатки: восхождение на Горелый и треккинг у подножия Мутновского
Исследовать юг полуострова на джипе, рассмотреть вблизи действующие вулканы и переночевать в палатке
Начало: Петропавловск-Камчатский или село Паратунка, место...
20 июля в 10:00
27 июля в 10:00
36 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
Насладиться видами Маячного мыса и пошуршать вулканическим песком на Халактырском пляже
Начало: Петропавловск-Камчатский, 10:00
29 июня в 08:00
3 июля в 08:00
24 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
Исследовать домашние вулканы Камчатки и познакомиться с евражками
Начало: Петропавловск-Камчатский
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
39 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «2-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур на Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "2-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 24 900 до 39 900.
Забронируйте тур на Камчатке на 2024 год по теме «2-дневные туры», цены от 24900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август