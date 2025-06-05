По Сулакскому каньону - на яхте (из Каспийска и не только)

Насладиться отдыхом на воде, увидеть самый большой бархан и погулять по форелевому хозяйству
Морской воздух, тёплое солнце, бодрое общение и невероятные красоты Сулакского каньона — у вас будет целых 3 часа релакса на комфортабельной яхте. Можно купаться в дагестанских фьордах, загорать и лакомиться чуду.

А потом мы поедем на смотровую площадку и в семейный парк, где можно покататься на аттракционах, покормить рыбок и просто погулять.
По Сулакскому каньону - на яхте (из Каспийска и не только)
По Сулакскому каньону - на яхте (из Каспийска и не только)
По Сулакскому каньону - на яхте (из Каспийска и не только)
Ближайшие даты:
5
июн12
июн19
июн26
июн3
июл10
июл17
июл
Время начала: 08:00

Описание водной прогулки

7:00–8:40 — сбор группы. Мы заберём вас из Каспийска, Махачкалы или Избербаша.

10:00 — подъезжаем к крупнейшему в Европе бархану Сарыкум. Мы расскажем о феномене неподвижных дюн, особом климате этого места, краснокнижных животных и значимости бархана для исследователей-орнитологов.

12:00 — загружаемся на яхту. У вас будет 3 часа расслабленного отдыха. Делайте классные фото Сулакского каньона, любуйтесь дагестанскими фьордами и купайтесь в них, загорайте на палубе и угощайтесь чуду, овощами и чаем.

15:00 — причаливаем к берегу, садимся в автобус и едем на смотровую площадку Язык Тролля. С её высоты хорошо видны каньон и ГЭС.

16:00 — заезжаем в парк семейного отдыха и на форелевое хозяйство. Здесь вы, если захотите, сходите в ресторан, покатаетесь на аттракционах и покормите рыб. Желающих на 1,5 часа отвезём к пещере Нохъо и подвесному мосту, которые находятся в 3 км от парка.

Организационные детали

  • Мы встретимся с вами в Избербаше в 7:00, в Каспийске в 8:00, в Махачкале в 8:40
  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, угощение на катере (три вида чуду, овощная нарезка, чай, кофе, вода)
  • Дополнительные расходы (по желанию): билет в пещеру Нохъо — 700 ₽ за взрослого, 350 ₽ за ребёнка; обед и развлечения в парке семейного отдыха
  • Водная прогулка будет интересна взрослым и детям от 3 лет
  • С вами будет один из представителей нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6500 ₽
Дети от 3 до 14 лет5850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Каспийске, Избербаше или Махачкале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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