Морской воздух, тёплое солнце, бодрое общение и невероятные красоты Сулакского каньона — у вас будет целых 3 часа релакса на комфортабельной яхте. Можно купаться в дагестанских фьордах, загорать и лакомиться чуду. А потом мы поедем на смотровую площадку и в семейный парк, где можно покататься на аттракционах, покормить рыбок и просто погулять.

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Описание водной прогулки

7:00–8:40 — сбор группы. Мы заберём вас из Каспийска, Махачкалы или Избербаша.

10:00 — подъезжаем к крупнейшему в Европе бархану Сарыкум. Мы расскажем о феномене неподвижных дюн, особом климате этого места, краснокнижных животных и значимости бархана для исследователей-орнитологов.

12:00 — загружаемся на яхту. У вас будет 3 часа расслабленного отдыха. Делайте классные фото Сулакского каньона, любуйтесь дагестанскими фьордами и купайтесь в них, загорайте на палубе и угощайтесь чуду, овощами и чаем.

15:00 — причаливаем к берегу, садимся в автобус и едем на смотровую площадку Язык Тролля. С её высоты хорошо видны каньон и ГЭС.

16:00 — заезжаем в парк семейного отдыха и на форелевое хозяйство. Здесь вы, если захотите, сходите в ресторан, покатаетесь на аттракционах и покормите рыб. Желающих на 1,5 часа отвезём к пещере Нохъо и подвесному мосту, которые находятся в 3 км от парка.

Организационные детали