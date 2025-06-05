А потом мы поедем на смотровую площадку и в семейный парк, где можно покататься на аттракционах, покормить рыбок и просто погулять.
Описание водной прогулки
7:00–8:40 — сбор группы. Мы заберём вас из Каспийска, Махачкалы или Избербаша.
10:00 — подъезжаем к крупнейшему в Европе бархану Сарыкум. Мы расскажем о феномене неподвижных дюн, особом климате этого места, краснокнижных животных и значимости бархана для исследователей-орнитологов.
12:00 — загружаемся на яхту. У вас будет 3 часа расслабленного отдыха. Делайте классные фото Сулакского каньона, любуйтесь дагестанскими фьордами и купайтесь в них, загорайте на палубе и угощайтесь чуду, овощами и чаем.
15:00 — причаливаем к берегу, садимся в автобус и едем на смотровую площадку Язык Тролля. С её высоты хорошо видны каньон и ГЭС.
16:00 — заезжаем в парк семейного отдыха и на форелевое хозяйство. Здесь вы, если захотите, сходите в ресторан, покатаетесь на аттракционах и покормите рыб. Желающих на 1,5 часа отвезём к пещере Нохъо и подвесному мосту, которые находятся в 3 км от парка.
Организационные детали
- Мы встретимся с вами в Избербаше в 7:00, в Каспийске в 8:00, в Махачкале в 8:40
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, угощение на катере (три вида чуду, овощная нарезка, чай, кофе, вода)
- Дополнительные расходы (по желанию): билет в пещеру Нохъо — 700 ₽ за взрослого, 350 ₽ за ребёнка; обед и развлечения в парке семейного отдыха
- Водная прогулка будет интересна взрослым и детям от 3 лет
- С вами будет один из представителей нашей команды
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6500 ₽
|Дети от 3 до 14 лет
|5850 ₽