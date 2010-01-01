  1. Россия
  2. Казань
  3. Экскурсии

Болгар — Северная Мекка

4.6
156 отзывов
Экскурсионный-Сервис-Казань
Экскурсионный-Сервис-Казань – Гид из Казани
Татарский город 🏙️ Болгар расположен на месте столицы ⭐️ волжских булгар.

Здесь народ в конце X века принял ислам.

Средневековый комплекс имеет большое значение для культуры Татарстана, Чувашии и России.

Вы увидите исторические сооружения Болгарского городища, современную Белую мечеть, узнаете об истории 📖 Северной Мекки и жизни города.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 700 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Болгар — Северная Мекка
Болгар — Северная Мекка

Что вы увидите

  • Соборную мечеть и Большой Минарет
  • Восточный мавзолей
  • Северный мавзолей
  • Ханскую усыпальницу и Малый Минарет
  • Черную палату
  • Белую Мечеть
Выездная автобусная групповая экскурсия ⛳ городище — столица ⭐️ одного из ранних государственных объединений Восточной Европы. Болгарский историко-архитектурный комплекс самый северный в мире памятник средневекового мусульманского зодчества, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Болгар – святое для поволжских татар место. Здесь в 922 г. был принят ислам в качестве официальной государственной религии.
С 2010 года по инициативе и при попечительстве первого президента Татарстана Шаймиева в Булгаре началась широкомасштабная реализация программы республиканского Фонда сохранения и развития Булгара и Свияжска «Возрождение», включающая реставрацию и реконструкцию исторических достопримечательностей 🏛️ и строительство новых объектов культуры и инфраструктуры. Сооружены новые здания соборной Белой мечети (подобной по стилю мечети Кул-Шариф в Казани, но меньшей размерности), комплекса речного вокзала, гостиницы и экспозиционно-информационного центра музея-заповедника, музея хлеба с мельницей и пекарней, музея ремёсел с кузницей и других объектов.
Экскурсионная программа:09:00 — Встреча с туристами возле «Нулевой меридиан», напротив гостиницы «Ногай» ул. Баумана, 19. Выезд из Казани в город 🏙️ Болгар (209 км). Прибытие в Болгар. ;
Экскурсия «Северная Мекка»
Более 700 лет назад на месте современного города Болгар находился древний город, который был столицей Волжской Булгарии, раннефеодального государства, расположенного в междуречье Волги и Камы. Историко-археологический комплекс Болгар включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Во время экскурсии 🧭 вы сможете побродить меж белокаменных останков древних зданий, представив, как много веков назад здесь кипела жизнь.

Осмотр всех объектов, сохранившихся на территории древнего городища:

  • Соборная мечеть;
  • Восточный и Северный мавзолеи;
  • Ханская усыпальница;
  • Малый Минарет;
  • Черная палата;
  • Белая палата;
  • Ханская баня;
  • Ханский дворец;
  • Посещение Памятного знака, построенного в честь официального принятия ислама волжскими булгарами в 922 году, где хранится самый большой печатный Коран в мире;
  • Посещение музея Болгарской цивилизации. Экспозиции музея повествуют о жизни болгарского народа – предков современных казанских татар.
  • 15:30 — Обед в кафе;
  • 16:15 — Посещение одного из самых значительных сооружений, пополнивших современную коллекцию архитектурного наследия Татарстана — Ак мечет (Белая мечеть). Ни одно фото не способно передать в полной мере всей роскоши и торжественности этого чуда. Водоём, в котором отражается белая чинность строения, придает мечети сходство с индийским Тадж-Махалом;
  • 17:00 — Выезд из Болгара в Казань;
  • 20:00 — Прибытие в Казань к метро 🚇 Площадь Тукая.
  • Желаем приятного отдыха и ярких впечатлений!Важная информация:• На экскурсию не допускаются туристы, у которых не будет маски с перчатками, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;
  • На экскурсию надевайте удобную обувь, одежду по погоде и возьмите головной убор для посещения мечетей и храмов;
  • Обязательная доплата: радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1, 5 метра — 100 руб/чел (при группе до 10 чел. ).
Что входит
  • Проезд на новых автобусах
  • Экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание (комплексный обед) - 300 руб. (оплачивается по желанию)
  • Радиогид для хорошей слышимости экскурсовода – 100 руб.
Начало
🚩 ул. Баумана, 19, у памятника «Нулевой километр»
Место завершения
🏁 ул. Баумана, 19
Болгар — Северная Мекка
Болгар — Северная Мекка
Болгар — Северная Мекка
Болгар — Северная Мекка
Болгар — Северная Мекка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Экскурсионный-Сервис-Казань
Экскурсионный-Сервис-Казань
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

156 отзывов оставили туристы

Экскурсионный-Сервис-Казань проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 14:00)
597
4 часа
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 14:00)
401 отзыв
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
1 000
5 часов
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
380 отзывов
Ночная экскурсия «Огни Казани» (20:30/20:00)
533
2 часа
Ночная экскурсия «Огни Казани» (20:30/20:00)
366 отзывов
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск (10:00)
1 173
8 часов
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск (10:00)
231 отзыв
Экскурсия в Йошкар-Олу (пн, чт, сб 09:00)
1 300
9 часов
Экскурсия в Йошкар-Олу (пн, чт, сб 09:00)
135 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Казани

За что стоит полюбить Казань
4 490
2 часа
За что стоит полюбить Казань
341 отзыв
Экскурсия по нескольким эпохам города с профессиональным историком
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 13:00, 16:30)
550
3 часа
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 13:00, 16:30)
236 отзывов
Групповая экскурсия по Казани с посещением кремля
700
4 часа
Групповая экскурсия по Казани с посещением кремля
158 отзывов
Объехать на автобусе ключевые достопримечательности и посетить кремль
Вечерняя экскурсия "Огни Казани"
533
2 часа
Вечерняя экскурсия "Огни Казани"
113 отзывов
Казанский Кремль сквозь века
2 600
1.5 часа
Казанский Кремль сквозь века
99 отзывов
История единства народов и религий Татарстана на экскурсии по памятнику всемирного наследия ЮНЕСКО
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани
4 490
3 часа
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани
97 отзывов
Обзорная экскурсия по главным памятникам города с посещением Кремля