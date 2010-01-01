Выездная автобусная групповая экскурсия ⛳ городище — столица ⭐️ одного из ранних государственных объединений Восточной Европы. Болгарский историко-архитектурный комплекс самый северный в мире памятник средневекового мусульманского зодчества, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Болгар – святое для поволжских татар место. Здесь в 922 г. был принят ислам в качестве официальной государственной религии.
С 2010 года по инициативе и при попечительстве первого президента Татарстана Шаймиева в Булгаре началась широкомасштабная реализация программы республиканского Фонда сохранения и развития Булгара и Свияжска «Возрождение», включающая реставрацию и реконструкцию исторических достопримечательностей 🏛️ и строительство новых объектов культуры и инфраструктуры. Сооружены новые здания соборной Белой мечети (подобной по стилю мечети Кул-Шариф в Казани, но меньшей размерности), комплекса речного вокзала, гостиницы и экспозиционно-информационного центра музея-заповедника, музея хлеба с мельницей и пекарней, музея ремёсел с кузницей и других объектов.
Экскурсионная программа:09:00 — Встреча с туристами возле «Нулевой меридиан», напротив гостиницы «Ногай» ул. Баумана, 19. Выезд из Казани в город 🏙️ Болгар (209 км). Прибытие в Болгар. ;
Экскурсия «Северная Мекка»
Более 700 лет назад на месте современного города Болгар находился древний город, который был столицей Волжской Булгарии, раннефеодального государства, расположенного в междуречье Волги и Камы. Историко-археологический комплекс Болгар включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Во время экскурсии 🧭 вы сможете побродить меж белокаменных останков древних зданий, представив, как много веков назад здесь кипела жизнь.
Осмотр всех объектов, сохранившихся на территории древнего городища:
- Соборная мечеть;
- Восточный и Северный мавзолеи;
- Ханская усыпальница;
- Малый Минарет;
- Черная палата;
- Белая палата;
- Ханская баня;
- Ханский дворец;
- Посещение Памятного знака, построенного в честь официального принятия ислама волжскими булгарами в 922 году, где хранится самый большой печатный Коран в мире;
- Посещение музея Болгарской цивилизации. Экспозиции музея повествуют о жизни болгарского народа – предков современных казанских татар.
- 15:30 — Обед в кафе;
- 16:15 — Посещение одного из самых значительных сооружений, пополнивших современную коллекцию архитектурного наследия Татарстана — Ак мечет (Белая мечеть). Ни одно фото не способно передать в полной мере всей роскоши и торжественности этого чуда. Водоём, в котором отражается белая чинность строения, придает мечети сходство с индийским Тадж-Махалом;
- 17:00 — Выезд из Болгара в Казань;
- 20:00 — Прибытие в Казань к метро 🚇 Площадь Тукая.
- Желаем приятного отдыха и ярких впечатлений!Важная информация:• На экскурсию не допускаются туристы, у которых не будет маски с перчатками, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;
- На экскурсию надевайте удобную обувь, одежду по погоде и возьмите головной убор для посещения мечетей и храмов;
- Обязательная доплата: радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1, 5 метра — 100 руб/чел (при группе до 10 чел. ).