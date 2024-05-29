1 чел.
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Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Болгар - путешествие в Северную Мекку
Погрузитесь в историю Волжской Булгарии, посетив Болгар, где древние сооружения расскажут уникальные истории
Расписание: Ежедневно в 08:50–09:00 (по набору группы)
Завтра в 08:50
13 июня в 08:50
3 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
19 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Расписание: В сезоне 2023 не проводится
20 июня в 08:30
4 июля в 08:30
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлевтина29 мая 2024Экскурсовод отличный (Лариса). Очень много интересной информации, преподносила очень легко. Звезду сняла за то что, лично я ехала ради Белой
- ООльга2 мая 2024Шикарная экскурсия! С нами была экскурсовод Наталья! Всю дорогк Наталья рассеазывала про окрестности и деревушки, которые проезжали. Рассказала про жизнь, обычаи и пр. Все посмотрели, вкусно пообедали. Однозначно буду рекомендовать друзьям и знакомым. Мы в восторге!
- ММихаил21 апреля 2024Прекрасная экскурсия, я очень доволен! Экскурсию проводил гид Рустем, очень интересно и подробно рассказал про Волжскую Булгарию, Казанское ханство, кочевые
- ННеклюдова28 октября 2023Я достаточно часто беру экскурсии и экскурсия в Болгар оказалась наиболее яркой, насыщенной и очень информативной. Когда мы приехали в
- ГГузель12 августа 2022Великий город БолгарОчень интересная экскурсия, организация на уровне
- ААндрей25 июня 2022Экскурсия в древний город Болгар в мини-группеБолгар. (24июня) Очень понравилось, экскурсовод от фирмы и на месте были замечательными, очень интересно рассказывали. Вообщем им 5звезд за работу.
- Виктория5 мая 2022Экскурсия в древний город Болгар в мини-группеНезабываемая экскурсия! Посетили исторические места. Интересно и удобно сформированная программа. Ездили школьной группой и дети в полном восторге от гида.
- ММАРИЯ27 апреля 2022Экскурсия в древний город Болгар в мини-группеХочу выразить огромную благодарность коллективу за организацию экскурсии по Казани, посещении Болгара и Свияжска. В моем сердце навсегда останутся эти
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