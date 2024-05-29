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музей в Болгаре, я будто совершила путешествия по эпохам. Мы останавливались у каждой карты, где меня ждал подробный рассказ о миграции, культуре, обычиях кочевых племён. После мы отправились в сам городища, с его востановленеыми колоннами и минаретом, а так же востанновленный дворец ханов. И я безмерно благодарна Рустему за это путешествие в прошлое.