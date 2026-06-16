Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис: автобусная экскурсия из Казани

Татарстан умеет удивлять: здесь древний остров-град соседствует с IT-городом, а сдержанные монастырские дворики — с причудливым обликом Храма всех религий. Маршрут проведёт вас от ярких фасадов и современных кварталов к островным панорамам и старинным храмам.

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Можно с детьми

Описание экскурсии

Храм всех религий (15 мин)

Осмотрим снаружи необычный комплекс, где в одном образе соединились черты храмов разных конфессий.

Иннополис (15 мин)

Обзорно проедете по молодому IT-городу Татарстана, исследуете его современные улицы и кампусную архитектуру. По дороге узнаете, как устроен город, который задумывали как технологичный центр для учёбы, работы и жизни. Выходов не будет.

Свияжск (2,5–3 часа)

Увидите старейшую деревянную церковь в Поволжье и другие знаковые локации острова-града. После экскурсии останется время самостоятельно прогуляться, сделать фото и задержаться у понравившихся мест.

Раифский Богородицкий мужской монастырь (1–1,5 часа)

Услышите легенду о лягушках, которые перестали квакать, чтобы не мешать молитвам, полюбуетесь монастырским ансамблем и, возможно, встретите котиков.

Организационные детали