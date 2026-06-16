Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис: автобусная экскурсия из Казани
Увидеть старинные святыни, символ единства вер и город будущего
Татарстан умеет удивлять: здесь древний остров-град соседствует с IT-городом, а сдержанные монастырские дворики — с причудливым обликом Храма всех религий.
Маршрут проведёт вас от ярких фасадов и современных кварталов к островным панорамам и старинным храмам.
Описание экскурсии
Храм всех религий (15 мин) Осмотрим снаружи необычный комплекс, где в одном образе соединились черты храмов разных конфессий.
Иннополис (15 мин) Обзорно проедете по молодому IT-городу Татарстана, исследуете его современные улицы и кампусную архитектуру. По дороге узнаете, как устроен город, который задумывали как технологичный центр для учёбы, работы и жизни. Выходов не будет.
Свияжск (2,5–3 часа) Увидите старейшую деревянную церковь в Поволжье и другие знаковые локации острова-града. После экскурсии останется время самостоятельно прогуляться, сделать фото и задержаться у понравившихся мест.
Раифский Богородицкий мужской монастырь (1–1,5 часа) Услышите легенду о лягушках, которые перестали квакать, чтобы не мешать молитвам, полюбуетесь монастырским ансамблем и, возможно, встретите котиков.
Организационные детали
Входные билеты в Свияжске входят в стоимость
В салон автобуса нельзя заходить с едой, мороженым и напитками в пластиковых стаканах. Рассадка свободная. 2 передних места справа у входа занимает гид
Тайминг и порядок посещения локаций могут меняться в зависимости от погоды и трафика
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
2800 ₽
Дети до 18 лет
2600 ₽
Дети до 7 лет
Бесплатно
Пенсионеры
2600 ₽
Школьники
2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле отеля «Азимут»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 63432 туристов
С 2004 года мы создаём классические и необычные экскурсии по Казани. Наш подход — это сочетание профессионализма, глубины и индивидуальности. У нас только аккредитованные гиды, которые любят свой город и читать дальшеуменьшить
владеют глубокими знаниями о нём.
Мы тщательно прорабатываем каждый маршрут, чтобы он был интересным, разнообразным и запоминающимся. Не просто проводим экскурсии, а создаём эмоции и воспоминания.
Специализируемся на разнообразных экскурсиях по Казани — от классических до тематических — и загородных маршрутах по Татарстану.
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