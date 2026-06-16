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Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис: автобусная экскурсия из Казани

Увидеть старинные святыни, символ единства вер и город будущего
Татарстан умеет удивлять: здесь древний остров-град соседствует с IT-городом, а сдержанные монастырские дворики — с причудливым обликом Храма всех религий.

Маршрут проведёт вас от ярких фасадов и современных кварталов к островным панорамам и старинным храмам.
Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис: автобусная экскурсия из Казани
Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис: автобусная экскурсия из Казани
Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис: автобусная экскурсия из Казани

Описание экскурсии

Храм всех религий (15 мин)
Осмотрим снаружи необычный комплекс, где в одном образе соединились черты храмов разных конфессий.

Иннополис (15 мин)
Обзорно проедете по молодому IT-городу Татарстана, исследуете его современные улицы и кампусную архитектуру. По дороге узнаете, как устроен город, который задумывали как технологичный центр для учёбы, работы и жизни. Выходов не будет.

Свияжск (2,5–3 часа)
Увидите старейшую деревянную церковь в Поволжье и другие знаковые локации острова-града. После экскурсии останется время самостоятельно прогуляться, сделать фото и задержаться у понравившихся мест.

Раифский Богородицкий мужской монастырь (1–1,5 часа)
Услышите легенду о лягушках, которые перестали квакать, чтобы не мешать молитвам, полюбуетесь монастырским ансамблем и, возможно, встретите котиков.

Организационные детали

  • Входные билеты в Свияжске входят в стоимость
  • В салон автобуса нельзя заходить с едой, мороженым и напитками в пластиковых стаканах. Рассадка свободная. 2 передних места справа у входа занимает гид
  • Тайминг и порядок посещения локаций могут меняться в зависимости от погоды и трафика
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2800 ₽
Дети до 18 лет2600 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры2600 ₽
Школьники2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле отеля «Азимут»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 63432 туристов
С 2004 года мы создаём классические и необычные экскурсии по Казани. Наш подход — это сочетание профессионализма, глубины и индивидуальности. У нас только аккредитованные гиды, которые любят свой город и
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владеют глубокими знаниями о нём. Мы тщательно прорабатываем каждый маршрут, чтобы он был интересным, разнообразным и запоминающимся. Не просто проводим экскурсии, а создаём эмоции и воспоминания. Специализируемся на разнообразных экскурсиях по Казани — от классических до тематических — и загородных маршрутах по Татарстану.

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