Вас ждёт старинный исторический Свияжск и современный и уникальный Храм всех Религий за одну поездку, где вы почувствуете духовное единение и насладитесь природными красотами татарстанского края.
Описание экскурсииНеобъятный Татарстан Мы отправимся в путешествие по просторам Татарстана. В 70-ти километрах от Казани находится оплот православия, старинный город Свияжск. Осмотрим древние храмы, самая древняя церковь — Троицкая, постройки XVI века. Увидим древние каменные монастырские постройки, храмы и колокольни. Что нас ждёт? Успенский монастырь входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря уникальным фресковым росписям, аналогов которым в мире нет, площадью более 1000 квадратных метров. Вы узнаете, как жили церкви в разные эпохи, начиная с периода Московского государства по настоящее время. Также затронем неспокойный XX век. У вас будет возможность подняться на колокольню, поучаствовать в активностях, старинных русских забавах, отведать местной продукции и посетить музеи в свободное время. Затем отправимся во Вселенский храм (или Храм всех религий), объединивший под своей яркой крышей основные религии мира. Но в этом храме не проводятся богослужения, это арт-объект, творение скульптора, художника, целителя Ильдара Ханова, дело которого продолжает его брат Ильгиз. Проходя по залам: православный, католический, буддистский, египетский кришнаитский и даже зал тайных обществ, — вы почувствуете духовное единение и творческую атмосферу этого места. Важная информация: Перед бронированием сделайте запрос, пожалуйста)
Ежедневно с 09:00 до 12:00. При заказе экскурсии после 10.00, проводится только в Свияжск или Храм всех религий.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Свияжск
- Свияжский успенский монастырь
- Троицкая церковь
- Колокольня
- Храм всех религий 16 залов
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты в Свияжск - 150руб. /чел.
- Входные билеты в Храм всех религий - 250 руб. /чел.
- Подъём на колокольню 100 - руб. /чел. (по желанию)
- Активности в Свияжске (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель или по договоренности
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Перед бронированием сделайте запрос
- Пожалуйста
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
30 июл 2025
В
Валерия
2 июн 2025
Спасибо большое Чингизу за эту прекрасную поездку! Легко договорились, подъехал к нам заранее, водичкой напоил! Рассказывает интересно и легко! Отдельное спасибо за бережное отношение к нам, что всегда находил тень,
