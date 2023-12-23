Приглашаем вас в Казань с 1000-летней историей, окутанной тайнами и легендами. Познакомим с нашим любимым городом, в котором мирно уживаются 2 народа, русские и татары, и 2 религии, мусульманство и христианство. Покажем значимые места, расскажем о становлении татарской нации — происхождении, культуре и быте в веках и сегодня. И конечно, угостим чак-чаком и татарским чаем.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Автобусно-пешеходная экскурсия состоит из 2 частей. 3 часа мы будем изучать город из окна автобуса. В Старо-Татарской слободе сделаем остановку, чтобы продегустировать чак-чак и татарский чай. 1 час проведём на пешеходной экскурсии в казанском кремле.

Вы увидите:

Дворец Земледельцев — эффектное здание в историческом центре Казани, построенное как дань уважения людям, работающим на земле Татарстана

— эффектное здание в историческом центре Казани, построенное как дань уважения людям, работающим на земле Татарстана Центр семьи «Казан» — центральный ЗАГС в форме казана, стоящего на огне, с 32-метровой смотровой площадкой и защитниками земли татарской, Зилантами

— центральный ЗАГС в форме казана, стоящего на огне, с 32-метровой смотровой площадкой и защитниками земли татарской, Зилантами Театр кукол «Экият» в виде сказочного замка

в виде сказочного замка Стилизованную татарскую деревню 16 века в центре города 21 века, где воссоздан дух настоящего средневекового поселения и его необычный радиальный принцип устройства

в центре города 21 века, где воссоздан дух настоящего средневекового поселения и его необычный радиальный принцип устройства Центральную библиотеку Татарстана с современными технологиями, преобразившими стереотипный скучный образ места

с современными технологиями, преобразившими стереотипный скучный образ места Храм Казанской иконы Божией Матери с чудотворной иконой и ценнейшей православной реликвией 16 века

с чудотворной иконой и ценнейшей православной реликвией 16 века Старо-татарскую слободу — сердце культуры и быта татарского народа на территории современного Поволжья со старинными полихромными домами и каменными мечетями

Вы узнаете:

Какую тайну хранит озеро в центре города и почему оно до сих пор не даёт спокойно спать кладоискателям

Эщпощмак или эчпочмак? Чак-чак или щак-щак? Чай или щай? — кто и зачем подменяет буквы в известных словах

Что за женщина в красном появляется в преддверии очередного пожара в торговом центре 19 века

Для чего в центре Казани существует бетонное подземелье

Как на футбольном поле установили 2 мировых рекорда по плаванию

Чей хвостик уже натёрт до блеска в надежде на пополнение в семье

И многое другое — завораживающее и сказочное, серьёзное и научно-популярное

Во время пешеходной части экскурсии вы воочию убедитесь в толерантности народов Республики Татарстан и на расстоянии 50 метров увидите 2 дома молитвы, жемчужины казанского кремля, — мечеть Кул-Шариф 21 века и Благовещенский собор 16 века.

Организационные детали