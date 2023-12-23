Увидеть и узнать самое главное на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Приглашаем вас в Казань с 1000-летней историей, окутанной тайнами и легендами.
Познакомим с нашим любимым городом, в котором мирно уживаются 2 народа, русские и татары, и 2 религии, мусульманство и христианство.
Покажем значимые места, расскажем о становлении татарской нации — происхождении, культуре и быте в веках и сегодня. И конечно, угостим чак-чаком и татарским чаем.
Познакомим с нашим любимым городом, в котором мирно уживаются 2 народа, русские и татары, и 2 религии, мусульманство и христианство.
Покажем значимые места, расскажем о становлении татарской нации — происхождении, культуре и быте в веках и сегодня. И конечно, угостим чак-чаком и татарским чаем.
Ближайшие даты:
23
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дек
24
дек
дек
25
дек
дек
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 620 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Автобусно-пешеходная экскурсия состоит из 2 частей. 3 часа мы будем изучать город из окна автобуса. В Старо-Татарской слободе сделаем остановку, чтобы продегустировать чак-чак и татарский чай. 1 час проведём на пешеходной экскурсии в казанском кремле.
Вы увидите:
- Дворец Земледельцев — эффектное здание в историческом центре Казани, построенное как дань уважения людям, работающим на земле Татарстана
- Центр семьи «Казан» — центральный ЗАГС в форме казана, стоящего на огне, с 32-метровой смотровой площадкой и защитниками земли татарской, Зилантами
- Театр кукол «Экият» в виде сказочного замка
- Стилизованную татарскую деревню 16 века в центре города 21 века, где воссоздан дух настоящего средневекового поселения и его необычный радиальный принцип устройства
- Центральную библиотеку Татарстана с современными технологиями, преобразившими стереотипный скучный образ места
- Храм Казанской иконы Божией Матери с чудотворной иконой и ценнейшей православной реликвией 16 века
- Старо-татарскую слободу — сердце культуры и быта татарского народа на территории современного Поволжья со старинными полихромными домами и каменными мечетями
Вы узнаете:
- Какую тайну хранит озеро в центре города и почему оно до сих пор не даёт спокойно спать кладоискателям
- Эщпощмак или эчпочмак? Чак-чак или щак-щак? Чай или щай? — кто и зачем подменяет буквы в известных словах
- Что за женщина в красном появляется в преддверии очередного пожара в торговом центре 19 века
- Для чего в центре Казани существует бетонное подземелье
- Как на футбольном поле установили 2 мировых рекорда по плаванию
- Чей хвостик уже натёрт до блеска в надежде на пополнение в семье
- И многое другое — завораживающее и сказочное, серьёзное и научно-популярное
Во время пешеходной части экскурсии вы воочию убедитесь в толерантности народов Республики Татарстан и на расстоянии 50 метров увидите 2 дома молитвы, жемчужины казанского кремля, — мечеть Кул-Шариф 21 века и Благовещенский собор 16 века.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, вход в казанский кремль, дегустация чак-чака и чая
- Поездка пройдёт на микроавтобусе Sollers Atlant
- Одевайтесь, пожалуйста, теплее. Казань — город с повышенной влажностью и частыми ветрами.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Казани
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 15:00Экскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Казани
Меня зовут Руслан. Я коренной житель Казани, татарин. Обожаю свой город и республику. Мои экскурсии основаны на любви к своему народу, и частичку этой любви я подарю вам! Моя супруга Ольга — тоже аккредитованный экскурсовод по Казани и при этом коренная сибирячка. Она полюбила мой город и мой народ с первого взгляда, ибо написано «станут двое как одна плоть»!
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