Казань сквозь века: от Волжской Булгарии до современного Татарстана
Групповая экскурсия в Казани

Увидеть и узнать самое главное на групповой автобусно-пешеходной экскурсии

Приглашаем вас в Казань с 1000-летней историей, окутанной тайнами и легендами.

Познакомим с нашим любимым городом, в котором мирно уживаются 2 народа, русские и татары, и 2 религии, мусульманство и христианство.

Покажем значимые места, расскажем о становлении татарской нации — происхождении, культуре и быте в веках и сегодня. И конечно, угостим чак-чаком и татарским чаем.
Казань сквозь века: от Волжской Булгарии до современного Татарстана
Казань сквозь века: от Волжской Булгарии до современного Татарстана
Казань сквозь века: от Волжской Булгарии до современного Татарстана
Казань сквозь века: от Волжской Булгарии до современного Татарстана
Казань сквозь века: от Волжской Булгарии до современного Татарстана
Казань сквозь века: от Волжской Булгарии до современного Татарстана
Казань сквозь века: от Волжской Булгарии до современного Татарстана
Казань сквозь века: от Волжской Булгарии до современного Татарстана
Казань сквозь века: от Волжской Булгарии до современного Татарстана
Казань сквозь века: от Волжской Булгарии до современного Татарстана
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 620 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Автобусно-пешеходная экскурсия состоит из 2 частей. 3 часа мы будем изучать город из окна автобуса. В Старо-Татарской слободе сделаем остановку, чтобы продегустировать чак-чак и татарский чай. 1 час проведём на пешеходной экскурсии в казанском кремле.

Вы увидите:

  • Дворец Земледельцев — эффектное здание в историческом центре Казани, построенное как дань уважения людям, работающим на земле Татарстана
  • Центр семьи «Казан» — центральный ЗАГС в форме казана, стоящего на огне, с 32-метровой смотровой площадкой и защитниками земли татарской, Зилантами
  • Театр кукол «Экият» в виде сказочного замка
  • Стилизованную татарскую деревню 16 века в центре города 21 века, где воссоздан дух настоящего средневекового поселения и его необычный радиальный принцип устройства
  • Центральную библиотеку Татарстана с современными технологиями, преобразившими стереотипный скучный образ места
  • Храм Казанской иконы Божией Матери с чудотворной иконой и ценнейшей православной реликвией 16 века
  • Старо-татарскую слободу — сердце культуры и быта татарского народа на территории современного Поволжья со старинными полихромными домами и каменными мечетями

Вы узнаете:

  • Какую тайну хранит озеро в центре города и почему оно до сих пор не даёт спокойно спать кладоискателям
  • Эщпощмак или эчпочмак? Чак-чак или щак-щак? Чай или щай? — кто и зачем подменяет буквы в известных словах
  • Что за женщина в красном появляется в преддверии очередного пожара в торговом центре 19 века
  • Для чего в центре Казани существует бетонное подземелье
  • Как на футбольном поле установили 2 мировых рекорда по плаванию
  • Чей хвостик уже натёрт до блеска в надежде на пополнение в семье
  • И многое другое — завораживающее и сказочное, серьёзное и научно-популярное

Во время пешеходной части экскурсии вы воочию убедитесь в толерантности народов Республики Татарстан и на расстоянии 50 метров увидите 2 дома молитвы, жемчужины казанского кремля, — мечеть Кул-Шариф 21 века и Благовещенский собор 16 века.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, вход в казанский кремль, дегустация чак-чака и чая
  • Поездка пройдёт на микроавтобусе Sollers Atlant
  • Одевайтесь, пожалуйста, теплее. Казань — город с повышенной влажностью и частыми ветрами.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Казани
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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