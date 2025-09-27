Готовы окунуться с головой в историю Казани? Предлагаем насыщенную программу, которая пройдет на теплоходе и автобусе и поразит вас контрастами! Вы насладитесь удивительными видами старинного города Казань с реки, а затем изучите их, проезжая на автобусе по древним улочкам.
Это уникальная возможность совместить приятное путешествие по воде с увлекательной автобусной обзорной экскурсией по Казани.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: На теплоходной прогулке Вы: пройдете под двумя мостами: Кировским и Кремлевским вдоль стен древнего Кремля, любуясь силуэтом падающей башни Сююмбике и восточной красавицей мечетью Кул Шариф увидите, как на ладони, гигантскую чашу – Центр семьи Казан помашете рукой горожанам, гуляющим на Кремлевской набережной насладитесь видами знаменитого моста Миллениум – грандиозным символом 1000-летия города, где туристы любят загадывать желания увидите Площадку мундиаля – знаменитый стадион Ак Барс Арена - проплывет перед нами, словно лепесток лотоса На обзорной экскурсии Вы увидите: Старо-татарскую слободу со старинными татарскими мечетями овеянное легендами озеро Кабан здание – парусник Татарского академического театра им Г. Камала Казанский Университет площадь Свободы – культурный и административный центр Казани Богородицкий монастырь и его святыню Казанскую икону Божией Матери Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Убедительная просьба не опаздывать на экскурсии, время ожидания опаздывающих — не более 5 минут! Речные прогулки проводятся на комфортабельных экскурсионных двухпалубных теплоходах «Свобода» и «Азимут» общей вместимостью до 155 пассажиров. Оплата заранее, не позднее, чем за сутки до экскурсии, в офисе продаж или онлайн.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Билеты на теплоход
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Радиогиды для лучшей слышимости экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Сибгата Хакима, 4
Завершение: Ул. Островского, 9
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Убедительная просьба не опаздывать на экскурсии, время ожидания опаздывающих - не более 5 минут
- Речные прогулки проводятся на комфортабельных экскурсионных двухпалубных теплоходах "Свобода" и "Азимут" общей вместимостью до 155 пассажиров
- Оплата заранее, не позднее, чем за сутки до экскурсии, в офисе продаж или онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 24 отзывах
М
Марина
27 сен 2025
Л
Любовь
27 сен 2025
Т
Татьяна
19 сен 2025
Б
Байкова
8 сен 2025
Для многих из нас приехавших впервые в город Казань такая экскурсия поосто находка!
Все очень интересно, четко,познавательно!
Сама экскурсовод Марина Николаевна
с таким воодушевлением и влюбленностью в свой город преподносила материал, что и мы влюбились в Казань.
Огромное спасибо за таких классных экскурсоводов!
Надеюсь что еще не один раз посетим Казань и я знаю где лучшие экскурсии!!!
H
Hi+79656
26 авг 2025
Благодарим за великолепную экскурсию. Все было на высоком уровне. Приветливый персонал на теплоходе, замечательный экскурсовод Диана, продуманный маршрут эю, замечательная погода - всё оставило приятнре впечатление от познавательной прогулки. Рекомендуем!
Г
Галина
24 авг 2025
Экскурсия шикарная! И на теплоходе очень интересно, и на автобусе посмотрели здание кукольного театра, очень понравилось в татарской слободе, проехались по красивому центру. Экскурсию очень рекомендую!
У
Ульяна
23 авг 2025
Приятный экскурсовод, интересно рассказывала про город и его историю. Впервые была в Казани. Без экскурсии программа была бы намного менее насыщенной. Удобно, что и по реке прошлись, и на автобусе с пешей прогулкой посмотрели на город.
Ю
Юлия
23 авг 2025
В
Василина
22 авг 2025
Ю
Юрий
19 авг 2025
Все хорошо организовано
М
Мария
17 авг 2025
Очень понравилась экскурсия, гид очень интересно и подробно вела рассказы об истории города и истории народа, остались очень довольны!
В
Виталий
14 авг 2025
Экскурсию отменили
Л
Людмила
13 авг 2025
Замечательная экскурсия для знакомства с городом. Прекрасная идея объединить автобусный и речной маршрут в одном флаконе. Дает возможность увидеть много интересных объектов, с которыми при желании можно более подробно самостоятельно ознакомиться.
Н
Наталия
10 авг 2025
И
Ирина
2 авг 2025
