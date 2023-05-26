Перед вами самый эрудированный робот-гид, мистер Ушкин. Над его созданием работала команда писателей, экскурсоводов, аниматоров и звукорежиссеров. Доступным языком он расскажет историю возникновения Казани. Только представьте: перед вашим взором вырастут стены древней крепости и пройдут караваны древних племён. А вопросы и задания помогут усвоить услышанное.

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Описание

Что вас ожидает

Если вы с детьми оказались в Казани, одной из главных точек вашего путешествия обязательно будет кремль. Поручите рассказ о нём мистеру Ушкину! Всезнающий робот-гид проведёт вас по важнейшим достопримечательностям и раскроет городские традиции и легенды. А музыкальное оформление и спецэффекты создадут особую атмосферу и настроят на приключения. Интересно, кто быстрее отыщет на маршруте сказочного дракона Зиланта – взрослые или дети?

Вы узнаете:

кто такие древние булгары и почему их земли не давали покоя монголам и московским князьям;

как Иван Грозный Казань брал и почему здесь тоже есть Спасская башня, как и в Москве;

кто такой Зилант, почему он стал символом города и кто был его прототипом в русских народных сказках;

какой ингредиент нужно обязательно добавить в чак-чак;

где можно найти крылатых барсов, тотемных животных древних булгар.

Кроме того, за время прогулки вы полюбуетесь городом с двух смотровых площадок, отдохнете в сквере с памятником зодчим Казанского кремля и осмотрите территорию пушечного двора, построенного по приказу Петра Первого.

Организационные детали