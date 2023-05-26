Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом

Погрузиться в захватывающие сюжеты из прошлого в подлинных декорациях города

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Перед вами самый эрудированный робот-гид, мистер Ушкин. Над его созданием работала команда писателей, экскурсоводов, аниматоров и звукорежиссеров. Доступным языком он расскажет историю возникновения Казани.

Только представьте: перед вашим взором вырастут стены древней крепости и пройдут караваны древних племён. А вопросы и задания помогут усвоить услышанное.
Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
Ближайшие даты:
26
мая
27
мая
28
мая
29
мая
30
мая
31
мая
1
июн
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Если вы с детьми оказались в Казани, одной из главных точек вашего путешествия обязательно будет кремль. Поручите рассказ о нём мистеру Ушкину! Всезнающий робот-гид проведёт вас по важнейшим достопримечательностям и раскроет городские традиции и легенды. А музыкальное оформление и спецэффекты создадут особую атмосферу и настроят на приключения. Интересно, кто быстрее отыщет на маршруте сказочного дракона Зиланта – взрослые или дети?

Вы узнаете:

  • кто такие древние булгары и почему их земли не давали покоя монголам и московским князьям;
  • как Иван Грозный Казань брал и почему здесь тоже есть Спасская башня, как и в Москве;
  • кто такой Зилант, почему он стал символом города и кто был его прототипом в русских народных сказках;
  • какой ингредиент нужно обязательно добавить в чак-чак;
  • где можно найти крылатых барсов, тотемных животных древних булгар.

Кроме того, за время прогулки вы полюбуетесь городом с двух смотровых площадок, отдохнете в сквере с памятником зодчим Казанского кремля и осмотрите территорию пушечного двора, построенного по приказу Петра Первого.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в аудиоформате: после оплаты на почту вам придёт подробная инструкция, ссылка на приложение и промокод.
  • В зависимости от количества участников для удобства прослушивания можно использовать телефон с хорошим динамиком, маленькую портативную колонку или наушники.
  • Вход на территорию Казанского кремля свободный.
  • Мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор открыты для посещения с 09:00 до 19:30

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Площади 1 мая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Обзорные
Казанский кремль
Популярные места
Кул-Шариф
Интерактивные
Башня Сююмбике
Кремлевская Набережная
Семейные
Кремль
Аудиогиды

Похожие туры из Казани

Казанский Кремль в вечерних огнях
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Казанский Кремль в вечерних огнях
Пройти по самым ярким местам древней цитадели, наслаждаясь видами на город
на площади 1 Мая
Сегодня
Завтра
28 мая
29 мая
от 2 999 за всё до 3 чел.
Казанский кремль - сердце города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
147 отзывов
Казанский кремль - сердце города
С умом погулять по старинной крепости и открыть все ее секреты
на площади 1 мая
1 июня
2 июня
4 июня
5 июня
2 600 за всё до 7 чел.
Тайны казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
48 отзывов
Тайны казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
Погрузиться в прошлое через увлекательные истории, звуки и запахи, сюрпризы и находки
у парка Черное озеро
Завтра
1 июня
3 июня
4 июня
2 400 за человека
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Казани
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием? Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ