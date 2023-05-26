Погрузиться в захватывающие сюжеты из прошлого в подлинных декорациях города
Перед вами самый эрудированный робот-гид, мистер Ушкин. Над его созданием работала команда писателей, экскурсоводов, аниматоров и звукорежиссеров. Доступным языком он расскажет историю возникновения Казани.
Только представьте: перед вашим взором вырастут стены древней крепости и пройдут караваны древних племён. А вопросы и задания помогут усвоить услышанное.
Только представьте: перед вашим взором вырастут стены древней крепости и пройдут караваны древних племён. А вопросы и задания помогут усвоить услышанное.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Если вы с детьми оказались в Казани, одной из главных точек вашего путешествия обязательно будет кремль. Поручите рассказ о нём мистеру Ушкину! Всезнающий робот-гид проведёт вас по важнейшим достопримечательностям и раскроет городские традиции и легенды. А музыкальное оформление и спецэффекты создадут особую атмосферу и настроят на приключения. Интересно, кто быстрее отыщет на маршруте сказочного дракона Зиланта – взрослые или дети?
Вы узнаете:
- кто такие древние булгары и почему их земли не давали покоя монголам и московским князьям;
- как Иван Грозный Казань брал и почему здесь тоже есть Спасская башня, как и в Москве;
- кто такой Зилант, почему он стал символом города и кто был его прототипом в русских народных сказках;
- какой ингредиент нужно обязательно добавить в чак-чак;
- где можно найти крылатых барсов, тотемных животных древних булгар.
Кроме того, за время прогулки вы полюбуетесь городом с двух смотровых площадок, отдохнете в сквере с памятником зодчим Казанского кремля и осмотрите территорию пушечного двора, построенного по приказу Петра Первого.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в аудиоформате: после оплаты на почту вам придёт подробная инструкция, ссылка на приложение и промокод.
- В зависимости от количества участников для удобства прослушивания можно использовать телефон с хорошим динамиком, маленькую портативную колонку или наушники.
- Вход на территорию Казанского кремля свободный.
- Мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор открыты для посещения с 09:00 до 19:30
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Площади 1 мая
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Казани
Авторские развивающие экскурсии в аудио-формате для детей и их родителей. Исторические факты доносятся доступным языком, музыкальное оформление и спецэффекты создают неповторимую атмосферу. Традиционно на маршруте много вопросов и заданий, что помогает хорошо запомнить материал.Задать вопрос
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