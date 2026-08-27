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Квест
«Тайна монахини»: детективный квест в Музее Казанской иконы
В Казани вас ждет уникальный квест-экскурсия, где вы станете частью захватывающего расследования исчезновения иконы. Присоединяйтесь к сыщику Кошко
Начало: В Музее Казанской иконы
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 500 ₽ за человека
Групповая
«Дворец впечатлений» в Казани
Оказаться в волшебном лесу, зеркальных мирах и сюрреалистическом супермаркете
Начало: На ул. Баумана
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальный мастер-класс по робототехнике в Иннополисе
Собрать всей семьей своего первого робота и обучить его разным навыкам
Завтра в 18:00
29 авг в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
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