Экскурсия посвящена истории 📖 Раифского монастыря, основанного в XVII веке и истории православия в Татарстане. Также, по пути в монастырь, мы познакомимся с архитектурой храма всех религий, основанном Ильдаром Хановым в начале 90-х годов XX века. На территории монастыря мы посетим Троицкий Собор и собор во имя иконы Божьей Матери "Грузинская", у Вас будет возможность набрать воды в освященном источнике и полюбоваться очаровательным озером.