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Экскурсия в Раифский монастырь с осмотром храма всех религий

Туроператор Ю.
Туроператор Ю. – Гид из Казани
Экскурсия в Раифский монастырь с осмотром храма всех религий
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-40 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в Раифский монастырь с осмотром храма всех религий
Экскурсия в Раифский монастырь с осмотром храма всех религий

Что вы увидите

  • Храм всех религий
  • Раифский монастырь
  • Раифское озеро
  • Троицкий собор
  • Собор во имя иконы Божьей Матери "Грузинская"
Экскурсия посвящена истории 📖 Раифского монастыря, основанного в XVII веке и истории православия в Татарстане. Также, по пути в монастырь, мы познакомимся с архитектурой храма всех религий, основанном Ильдаром Хановым в начале 90-х годов XX века. На территории монастыря мы посетим Троицкий Собор и собор во имя иконы Божьей Матери "Грузинская", у Вас будет возможность набрать воды в освященном источнике и полюбоваться очаровательным озером.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автомобиле
Что не входит
    Начало
    🚩 Станция метро Кремлевская, у памятника дракону
    Место завершения
    🏁 По договоренности
    Экскурсия в Раифский монастырь с осмотром храма всех религий
    Экскурсия в Раифский монастырь с осмотром храма всех религий
    Экскурсия в Раифский монастырь с осмотром храма всех религий
    Экскурсия в Раифский монастырь с осмотром храма всех религий
    Экскурсия в Раифский монастырь с осмотром храма всех религий

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Туроператор Ю.
    Туроператор Ю.
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