Предлагаю Вам, отправится в путешествие на автомобиле 🚘 в современную столицу Республики Марий-Эл, которая пестрит своей яркой архитектурой. Здесь можно увидеть Спасскую башню Московского Кремля, Венецианскую площадь Сан-Марко, Баварский замок 🏰 Нойшванштайн и даже набережную Голландию.

Наш путь в Йошкар-Олу будет пролегать через загадочные и заповедные леса, в которых находится до 600 языческих рощ и сакральных мест. Осматривая из окна автомобиля живописную природу республику, вы узнаете историю 📖 создания города на Кошкаге, построенного по приказу сына Ивана Грозного и услышите рассказ о местной религии, традициях и культуре марийцев. Также мы поговорим с вами о колдовстве, магии, легендах и о загадочных явлениях, которыми пронизаны эти места…

Город контрастов

Во время нашей пешей прогулки вы увидите: