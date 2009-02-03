Предлагаю Вам, отправится в путешествие на автомобиле 🚘 в современную столицу Республики Марий-Эл, которая пестрит своей яркой архитектурой. Здесь можно увидеть Спасскую башню Московского Кремля, Венецианскую площадь Сан-Марко, Баварский замок 🏰 Нойшванштайн и даже набережную Голландию.
Наш путь в Йошкар-Олу будет пролегать через загадочные и заповедные леса, в которых находится до 600 языческих рощ и сакральных мест. Осматривая из окна автомобиля живописную природу республику, вы узнаете историю 📖 создания города на Кошкаге, построенного по приказу сына Ивана Грозного и услышите рассказ о местной религии, традициях и культуре марийцев. Также мы поговорим с вами о колдовстве, магии, легендах и о загадочных явлениях, которыми пронизаны эти места…
Город контрастов
Во время нашей пешей прогулки вы увидите:
- Единственные в Европе часы с оживающими скульптурами: Иисус Христос входящий в Иерусалим с 12 апостолами и композицию – ослик везущий икону Богоматери в Афон;
- Мы пройдемся с вами по набережной Брюгге, на которой полюбуемся необычными статуями: Рембрандту, Лоренцо Медичи, Деве Марии с младенцем «Христом, Йошкиной кошке и коту;
- На главной площади Республики посетим кафедральный собор благовещения, с мозаичными фресками, прообразом которого является храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге;
- Затем мы отправимся в самый молодой Кремль России - Царевококшайский;
- Восхитимся необычным памятником «Свадьба века» и загадаем желание возле дерева любви;
- Гуляя по центральной пешеходной улице города, уведете «Обыкновенное чудо»
- В завершение экскурсии 🧭 посмотрим музей 🖼 «Сказки» под открытом небом и познакомимся с национальной кухней в одном из местных кафе.