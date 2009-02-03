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Экскурсия в Йошкар-Олу на автомобиле

Руслан
Руслан – Гид из Казани
Экскурсия в Йошкар-Олу на автомобиле
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в Йошкар-Олу на автомобиле
Экскурсия в Йошкар-Олу на автомобиле

Что вы увидите

  • Комплекс 12 апостолов с часами
  • Набережная Голландии и Брюгге
  • Национальная художественная галерея, на которой установлены «Часы с осликом»
  • Скульптурная композиция "Йошкин кот" и "Йошкина кошка"
  • Царевококшайский Кремль и Итальянский парк
  • Дерево любви и желаний
  • Башни Московского Кремля (копии)
  • Памятник оскароносной актрисе Грейс Келли и князю Монако Ренье III
  • Статуя патриарха Алексия II и царя Федора Ивановича (сыны Ивана Грозного)
  • Кафедральный собор благовещения пресвятой Богородицы и церковь Пресвятой Троиицы
  • Площадь Республики, Революции и Оболенского-Ноготкова
  • Театр Кукол и Марийский национальный театр драмы
Предлагаю Вам, отправится в путешествие на автомобиле 🚘 в современную столицу Республики Марий-Эл, которая пестрит своей яркой архитектурой. Здесь можно увидеть Спасскую башню Московского Кремля, Венецианскую площадь Сан-Марко, Баварский замок 🏰 Нойшванштайн и даже набережную Голландию.
Наш путь в Йошкар-Олу будет пролегать через загадочные и заповедные леса, в которых находится до 600 языческих рощ и сакральных мест. Осматривая из окна автомобиля живописную природу республику, вы узнаете историю 📖 создания города на Кошкаге, построенного по приказу сына Ивана Грозного и услышите рассказ о местной религии, традициях и культуре марийцев. Также мы поговорим с вами о колдовстве, магии, легендах и о загадочных явлениях, которыми пронизаны эти места…
Город контрастов

Во время нашей пешей прогулки вы увидите:

  • Единственные в Европе часы с оживающими скульптурами: Иисус Христос входящий в Иерусалим с 12 апостолами и композицию – ослик везущий икону Богоматери в Афон;
  • Мы пройдемся с вами по набережной Брюгге, на которой полюбуемся необычными статуями: Рембрандту, Лоренцо Медичи, Деве Марии с младенцем «Христом, Йошкиной кошке и коту;
  • На главной площади Республики посетим кафедральный собор благовещения, с мозаичными фресками, прообразом которого является храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге;
  • Затем мы отправимся в самый молодой Кремль России - Царевококшайский;
  • Восхитимся необычным памятником «Свадьба века» и загадаем желание возле дерева любви;
  • Гуляя по центральной пешеходной улице города, уведете «Обыкновенное чудо»
  • В завершение экскурсии 🧭 посмотрим музей 🖼 «Сказки» под открытом небом и познакомимся с национальной кухней в одном из местных кафе.
Что входит
  • Услуги профессионального гида
Что не входит
  • Транспортные расходы - 1500 рублей за экскурсию
Начало и место завершения
🚩 По договоренности с гидом
Экскурсия в Йошкар-Олу на автомобиле
Экскурсия в Йошкар-Олу на автомобиле
Экскурсия в Йошкар-Олу на автомобиле
Экскурсия в Йошкар-Олу на автомобиле
Экскурсия в Йошкар-Олу на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Руслан
Руслан
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