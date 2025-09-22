История и архитектура Казани, памятные места, главные улицы и площади — можно предположить, что для изучения города с тысячелетней историей не хватит и нескольких дней.
Со мной вы увидите всё самое главное за 2 часа! Я покажу как места с исторической ценностью, так и новейшие достопримечательности, чтобы раскрыть многогранный характер Казани.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
На этой экскурсии вы погрузитесь в историю и насладитесь современностью. Увидите старинные храмы, мечети и красивейшие здания разных эпох. Услышите легенды и факты. И сделаете эффектные фото в понравившихся локациях.
Точки маршрута:
- Чаша Казан, один из символов столицы Татарстана
- Дворец земледельцев, самое фотографируемое здание Казани
- Казанский кремль, колыбель города
- Национальная библиотека
- Казанский Богородицкий монастырь
- Этнодеревня «Туган авылым»
- Театр кукол «Экият»
- Татарский театр им. Г. Камала в форме кристалла
- «Исчезающая» старая Казань
- Набережная озера Кабан
- Казанский Версаль
- Казанский университет
После экскурсии у вас сложится полное представление о городе и появится чёткое понимание, куда вам точно нужно сходить самостоятельно, а куда необязательно.
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Ford Focus.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Казани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алсу — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 1761 туриста
Меня зовут Алсу, я аккредитованный гид по Казани и Свияжску. Казань — земля моих предков, здесь я закончила консерваторию, факультет истории музыки. Изучая свои корни, увлеклась краеведением и прошла курсы профессиональных экскурсоводов. И вот уже несколько лет показываю путешественникам родной город и рассказываю о нем все самое интересное.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
22 сен 2025
Очень содержательная экскурсия. Грамотно построенный маршрут, который включает в себя все достопримечательности города, что в последствии очень помогло в самостоятельных прогулках и поездках по городу. Алсу - очень компетентный, замечательный гид, вежлива, доброжелательна и предусмотрительна. Спасибо за проведенное время, за содержательную экскурсию. Рекомендуем.
Алексей
4 авг 2025
Нам очень понравилась эта экскурсия! Интересный материал, оптимальная продолжительность, очень хороший формат. Алсу - отличный гид! Заботливая, внимательная, любящая свой город.
Время пролетело незаметно. Было очень познавательно.
Для знакомства с городом - самый подходящий вариант. Всем рекомендуем!
А
Анна
19 мая 2025
Хотим поблагодарить Алсу! Очень интересная обзорная экскурсия и приятный в грамотный экскурсовод. Получили большое удовольствие.
А
Анастасия
11 мар 2025
Спасибо Алсу за интереснейшую экскурсию! Емко, информативно,интересно, был увлечен даже ребенок! Моментальное бронирование, беспроблемная оплата!
Однозначно рекомендуем
Алсу,благодарны🙌 успехов!
