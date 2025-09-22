Мои заказы

Экспресс-экскурсия «Казань за 2 часа»

Нескучный автопешеходный маршрут для быстрого знакомства с городом
История и архитектура Казани, памятные места, главные улицы и площади — можно предположить, что для изучения города с тысячелетней историей не хватит и нескольких дней.

Со мной вы увидите всё самое главное за 2 часа! Я покажу как места с исторической ценностью, так и новейшие достопримечательности, чтобы раскрыть многогранный характер Казани.
5
4 отзыва
Экспресс-экскурсия «Казань за 2 часа»© Алсу
Экспресс-экскурсия «Казань за 2 часа»© Алсу
Экспресс-экскурсия «Казань за 2 часа»© Алсу
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя16
ноя17
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

На этой экскурсии вы погрузитесь в историю и насладитесь современностью. Увидите старинные храмы, мечети и красивейшие здания разных эпох. Услышите легенды и факты. И сделаете эффектные фото в понравившихся локациях.

Точки маршрута:

  • Чаша Казан, один из символов столицы Татарстана
  • Дворец земледельцев, самое фотографируемое здание Казани
  • Казанский кремль, колыбель города
  • Национальная библиотека
  • Казанский Богородицкий монастырь
  • Этнодеревня «Туган авылым»
  • Театр кукол «Экият»
  • Татарский театр им. Г. Камала в форме кристалла
  • «Исчезающая» старая Казань
  • Набережная озера Кабан
  • Казанский Версаль
  • Казанский университет

После экскурсии у вас сложится полное представление о городе и появится чёткое понимание, куда вам точно нужно сходить самостоятельно, а куда необязательно.

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Ford Focus.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Казани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алсу
Алсу — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 1761 туриста
Меня зовут Алсу, я аккредитованный гид по Казани и Свияжску. Казань — земля моих предков, здесь я закончила консерваторию, факультет истории музыки. Изучая свои корни, увлеклась краеведением и прошла курсы профессиональных экскурсоводов. И вот уже несколько лет показываю путешественникам родной город и рассказываю о нем все самое интересное.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Ю
Юлия
22 сен 2025
Очень содержательная экскурсия. Грамотно построенный маршрут, который включает в себя все достопримечательности города, что в последствии очень помогло в самостоятельных прогулках и поездках по городу. Алсу - очень компетентный, замечательный гид, вежлива, доброжелательна и предусмотрительна. Спасибо за проведенное время, за содержательную экскурсию. Рекомендуем.
Алексей
Алексей
4 авг 2025
Нам очень понравилась эта экскурсия! Интересный материал, оптимальная продолжительность, очень хороший формат. Алсу - отличный гид! Заботливая, внимательная, любящая свой город.
Время пролетело незаметно. Было очень познавательно.
Для знакомства с городом - самый подходящий вариант. Всем рекомендуем!
А
Анна
19 мая 2025
Хотим поблагодарить Алсу! Очень интересная обзорная экскурсия и приятный в грамотный экскурсовод. Получили большое удовольствие.
А
Анастасия
11 мар 2025
Спасибо Алсу за интереснейшую экскурсию! Емко, информативно,интересно, был увлечен даже ребенок! Моментальное бронирование, беспроблемная оплата!
Однозначно рекомендуем

Алсу,благодарны🙌 успехов!

Входит в следующие категории Казани

Похожие экскурсии из Казани

Аудиоэкскурсия «Казань купеческая и промышленная»
Пешая
3 часа
6 отзывов
Аудиогид
Аудиоэкскурсия «Казань купеческая и промышленная»
Старинные мечети, действующие фабрики и заводы, столетние деревянные дома и атмосферные заброшки
Начало: На улице Cайдашева
Сегодня в 19:00
Завтра в 00:00
700 ₽ за человека
Духовная Казань: город веры и согласия
На машине
5.5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Великолепная Казань - архитектурные шедевры
Погрузитесь в атмосферу Казани, посетив её главные культовые места и узнав об их богатой истории
Начало: Возле Спасской башни
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
17 100 ₽ за всё до 3 чел.
Вся современная Казань за 3 часа
На машине
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вся современная Казань за 3 часа
Открыть архитектурное разнообразие современной Казани на автомобильной экскурсии
Начало: В Старо-Татарской слободе
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:30
7334 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Казани