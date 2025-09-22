История и архитектура Казани, памятные места, главные улицы и площади — можно предположить, что для изучения города с тысячелетней историей не хватит и нескольких дней. Со мной вы увидите всё самое главное за 2 часа! Я покажу как места с исторической ценностью, так и новейшие достопримечательности, чтобы раскрыть многогранный характер Казани.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

На этой экскурсии вы погрузитесь в историю и насладитесь современностью. Увидите старинные храмы, мечети и красивейшие здания разных эпох. Услышите легенды и факты. И сделаете эффектные фото в понравившихся локациях.

Точки маршрута:

Чаша Казан, один из символов столицы Татарстана

Дворец земледельцев, самое фотографируемое здание Казани

Казанский кремль, колыбель города

Национальная библиотека

Казанский Богородицкий монастырь

Этнодеревня «Туган авылым»

Театр кукол «Экият»

Татарский театр им. Г. Камала в форме кристалла

«Исчезающая» старая Казань

Набережная озера Кабан

Казанский Версаль

Казанский университет

После экскурсии у вас сложится полное представление о городе и появится чёткое понимание, куда вам точно нужно сходить самостоятельно, а куда необязательно.

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Ford Focus.