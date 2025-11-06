Татьяна Две поездки в одной экскурсии,интересный обзор днем вечером,когда весь город утопает в огнях. Очень понравилась и заполнилась экскурсия,насыщена посещением красивых локаций для обзора и фотографий.

М Марина Очень круто 👌

Г Галина Для знакомства с городом обязательно нужно брать обзорную экскурсию,а два в одном вообще круто. При вечернем освещении совсем другая атмосфера. Ничего не навязывают (можно экскурсию в Кремле закончить,а можно доплатить и пойти на чаепитие) также и на колесо обозрения. Все замечательно,мы довольны.

С Смирнова читать дальше экскурсоводы рассказывают не одно и то же. Территория Кремля доступна для посещения круглосуточно и бесплатно. Но в рамках экскурсии стоит всего 100 руб. и очень интересна, потом можно вернуться самостоятельно и более детально осмотреть, то что захотите. За один день нам показали и рассказали о многих интересных местах города. Если вы, как я, впервые в Казани, то экскурсия Комбо по Казани для вас. Утром и вечером это разные экскурсии, если какие-то объекты повторяются, то они совсем разные визуально и

Д Дмитрий Было очень интересно и познавательно!

Рекомендую.

М Мария Потрясающая экскурсия! Днем была чудесный экскурсовод, к сожалению, не запомнили имя, которая с такой любовью и уважением рассказывала в своём городе, что не влюбиться в Казань было не возможно!

А вечером не могли оторвать глаз от сверкаюших подсветок и огней, в которых уже знакомые объекты выглядели совершенно по другому!

Спасибо огромное, за такие впечатления!

И Ирина Гид Елена отлично передала информацию, очень интересно и познавательно.

Улучшить: взаимодействие между водителем и пассажирами - если автобус подъехал, то хотелось бы, чтобы пассажиров сразу в него пускали, а не стояла толпа и ждала не понятно чего

А Алёна Всё понравилось, остались хорошие впечатления