Два разных маршрута познакомят вас с Казанью! Днём вы увидите парадные улицы и исторические достопримечательности, а вечером вас ждёт маршрут по Большой казанской тройке.
Бронируя это комбо, вы сэкономите до 12% на стоимости, а главное сами решите — посетить обе экскурсии за один день или растянуть на несколько.
Описание экскурсии
У восточной красавицы Казани — много обличий. Днём она сверкает золотом минаретов, слепит белоснежностью кремлёвских стен и пестрит красками Старо-Татарской слободы. А ночью феерия подсветок напоминает сказки 1001 ночи, в которой оживают легенды о сокровищах и летающих драконах. Мы объединили две экскурсии, чтобы ваше знакомство с Казанью было полным!
Первая экскурсия — дневная
- Вы проедете по улицам Островского, Профсоюзной, Университетской и Кремлёвской — на них творилась история города, республики и всей страны
- В Казанском соборе рассмотрите великолепные интерьеры храма
- На прогулке по Старо-Татарской слободе услышите любопытные факты из жизни местных и выясните, как находчивые татары строили мечети, несмотря на запрет
- Остановитесь у Спасской башни кремля
Вторая экскурсия — вечерняя
- Вы узнаете историю «летающей тарелки» на площади Тысячелетия
- Полюбуетесь потрясающим видом на мечеть Кул-Шариф и стены Казанского кремля
- Остановитесь в сквере у Дворца земледельцев и насладитесь видами правого берега реки Казанки
- Увидите Центр семьи «Казан», колесо обозрения «Вокруг света», театра кукол «Экият» и несколько знаковых спортивных объектов в современной части города
- Посетите стилизованную татарскую деревню «Туган Авылым», где можно сделать колоритные фото
Организационные детали
- Поездка проходит на большом комфортабельном автобусе с панорамными окнами или на микроавтобусе (в зависимости от количества человек)
- Днём вы можете добавить посещение Казанского кремля — доплата 100 ₽, либо Кремль с прогулкой по Баумана и чаепитием с татарскими сладостями — доплата 500 ₽, а ночью прокатиться на колесе обозрения — доплата 400 ₽. Подробности уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведёт профессиональный аккредитованный гид из нашей команды
Как проходят экскурсии:
- Это автобусно-пешеходные экскурсии, которые проходят ежедневно: «Дневная Казань» в 11:00 ч., «Ночная Казань» в 19:00 ч. (в апреле начало в 20:00, с мая по август включительно в 21:00).
Продолжительность каждой — 2,5 часа.
При бронировании вы увидите только утреннее время начала, отдельно заказывать вечернюю экскурсию не нужно
- Не обязательно посещать дневную и вечернюю программы в один день. Просто сообщите нам о своих планах при бронировании, и мы поможем подобрать удобный график
- На экскурсии предоставляются радиогиды. Если вы любите идти впереди группы или немного отстать и побыть с городом наедине, вы всё равно будете слышать гида
ежедневно в 11:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
|Пенсионеры
|1900 ₽
|Школьники
|1900 ₽
|Студенты
|1900 ₽
|Дети 8 - 18 лет
|1900 ₽
|Дети 3 - 7 лет включительно
|Бесплатно
|Многодетные
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Азимут»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 56371 туриста
Здравствуйте! Вас приветствует команда профессионалов в туризме. С 2004 года мы создаём классические и необычные экскурсии по Казани. Все наши маршруты продуманные, интересные и познавательные. С нетерпением ждём встречи с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
6 ноя 2025
Две поездки в одной экскурсии,интересный обзор днем вечером,когда весь город утопает в огнях. Очень понравилась и заполнилась экскурсия,насыщена посещением красивых локаций для обзора и фотографий.
М
Марина
5 ноя 2025
Очень круто 👌
Г
Галина
31 окт 2025
Для знакомства с городом обязательно нужно брать обзорную экскурсию,а два в одном вообще круто. При вечернем освещении совсем другая атмосфера. Ничего не навязывают (можно экскурсию в Кремле закончить,а можно доплатить и пойти на чаепитие) также и на колесо обозрения. Все замечательно,мы довольны.
С
Смирнова
29 окт 2025
Если вы, как я, впервые в Казани, то экскурсия Комбо по Казани для вас. Утром и вечером это разные экскурсии, если какие-то объекты повторяются, то они совсем разные визуально и
Д
Дмитрий
24 окт 2025
Было очень интересно и познавательно!
М
Мария
10 окт 2025
Потрясающая экскурсия! Днем была чудесный экскурсовод, к сожалению, не запомнили имя, которая с такой любовью и уважением рассказывала в своём городе, что не влюбиться в Казань было не возможно!
А вечером не могли оторвать глаз от сверкаюших подсветок и огней, в которых уже знакомые объекты выглядели совершенно по другому!
Спасибо огромное, за такие впечатления!
И
Ирина
10 сен 2025
Гид Елена отлично передала информацию, очень интересно и познавательно.
А
Алёна
26 июл 2025
Всё понравилось, остались хорошие впечатления
Людмила
2 июл 2025
Какой восторг!)
Изумительно, что за 1 день я получила столько положительных впечатлений! И впервые встречаю, что покупая одну экскурсию, в итоге получила полноценную обзорную экскурсию по дневной Казани в 11.00 и
