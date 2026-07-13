читать дальше уменьшить

самом городе нас уже встретила другой экскурсовод, имени не запомнила, провела к дому музею Шишкина, где нам поведали историю жизни моего любимого художника уже сотрудницы музея. Было очень интересно, открыла для себя много новых фактов. После этого был обед в местном Трактире, довольно вкусно и сытно. Также мы посетили дом в котором жила Марина Цветаева, узнали печальную историю. Побывали на "Чертовом городище", очень красивые виды. Единственно что, экскурсовод местный, не учла тот факт, что даже если есть радиогид, когда она отходит от экскурсантов, то связь пропадает, и не слышно о чем она рассказывает, а хочется и послушать и сделать паметные снимки одновременно, так как обратно к этим местам из за тайминга мы уже вернуться не можем. А так там очень красиво, виды шикарные. Но! Будет повод вернуться и насладиться видами ещё раз! И к этому времени надеемся ремонт в городе будет завершен, к сожалению все было перекопано, но наш мастер вождения Юрий справился с ситуацией и довез нас до места, спасибо ему! Спасибо организатору Нине за ответы на вопросы перед покупкой экскурсии.