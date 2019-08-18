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Погрузиться в прошлое, полюбоваться шишкинскими местами и узнать о последних днях Цветаевой

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Истории древних племен, пейзажи, вдохновлявшие Шишкина, уютные купеческие улочки — за один день вы узнаете разную Елабугу и прочувствуете ее очарование.

В программе путешествия главные достопримечательности города, в том числе таинственная башня Чертового городища и купеческая Казанская улица, а также два дома-музея — художника Ивана Шишкина, уроженца Елабуги, и поэтессы Марины Цветаевой.
2000 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 11 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча напротив гостиницы «Ногай»
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
Елабуга. Поездка в уютный старинный город

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия по Елабуге
Знакомство со вторым по значимости городом Татарстана начнется с «Чертового» городища, где вы увидите таинственную башню, ставшую символом Елабуги. Полюбуетесь парком Шишкинские пруды над долиной реки Тоймы, побываете на площади Тысячелетия Елабуги, у Спасского собора 19 века и памятника кавалерист-девице Дуровой. Поговорим о купеческом прошлом города на Казанской улице, где сохранились нарядные особняки купцов-миллионеров. А еще вы посетите местный Александровский сад, заложенный в честь коронации императора Александра II.

Музеи Елабуги: культурное наследие и дух интеллигенции
В музеях города заботливо сохраняют дух седой старины и сердца местной культурной жизни прошлых столетий. Вы посетите Мемориальный музей И.И. Шишкина, где узнаете о жизни и творчестве художника, увидите его подлинные картины и офорты, а также обратите внимание на устройство типичного купеческого особняка. В Доме-музее Марины Цветаевой, где, прожив несколько дней, поэтесса покончила с собой, услышите о ее трагической судьбе и времени, проведенном в Елабуге.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Входные билеты и горячий обед включены в стоимость
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
Елабуга. Поездка в уютный старинный город

Экскурсия проводится в субботу в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура напротив гостиницы «Ногай».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

18 августа 2019
Экскурсия в Елабугу прошла очень хорошо, город интересный, однозначно стоит посещения.

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