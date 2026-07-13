Поездка в Елабугу - это возможность окунуться в атмосферу старинного города, познакомиться с его историей и культурой.
Туристы увидят знаменитую башню Чёртова городища, прогуляются по Казанской улице с её купеческими особняками и отдохнут в Александровском саду. Визит в музеи Ивана Шишкина и Марины Цветаевой добавит глубины пониманию культурного наследия. Эта экскурсия станет отличным выбором для любителей истории и искусства
Туристы увидят знаменитую башню Чёртова городища, прогуляются по Казанской улице с её купеческими особняками и отдохнут в Александровском саду. Визит в музеи Ивана Шишкина и Марины Цветаевой добавит глубины пониманию культурного наследия. Эта экскурсия станет отличным выбором для любителей истории и искусства
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увлекательная история Елабуги
- 🖼️ Музеи Шишкина и Цветаевой
- 🌳 Прогулка по Александровскому саду
- 🏛️ Архитектура купеческих особняков
- 🎨 Искусство и культура Татарстана
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Елабуги - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, а природа вокруг радует глаз. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но стоит быть готовым к прохладной погоде. Зимой и ранней весной можно насладиться музеями и уютной атмосферой, но стоит учесть, что некоторые прогулки могут быть ограничены из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Чёртово городище
- Спасский собор
- Казанская улица
- Александровский сад
- Памятник кавалерист-девице Дуровой
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по Елабуге
Елабуга — второй по значимости город Татарстана. Во время знакомства с ним вы увидите:
- «Чёртово» городище с таинственной башней, легенду которой приоткроет гид
- Парк Шишкинские пруды над живописной долиной реки Тоймы
- Площадь Тысячелетия Елабуги, которая познакомит с основателем города эмиром Ибрагимом I бен Мухаммадом
- Спасский собор 19 века, за росписью которого наблюдал маленький Ваня Шишкин
- Памятник кавалерист-девице Дуровой, о которой сложено немало легенд
- Казанскую улицу, где сохранились нарядные особняки купцов-миллионеров и где вы узнаете о быте горожан прошлых столетий
- Александровский сад, заложенный в честь коронации императора Александра II. Вы прогуляетесь по его тенистым аллеям и отдохнёте у фонтана
Музеи Елабуги
- После прогулки вы посетите Мемориальный музей И. И. Шишкина, где узнаете о жизни и творчестве художника, увидите его подлинные картины и офорты, а также обратите внимание на устройство типичного купеческого особняка.
- А в Доме-музее Марины Цветаевой, где, прожив несколько дней, поэтесса покончила с собой, услышите о ее трагической судьбе и времени, проведенном в городе.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на 50-местном автобусе
- Входные билеты в музеи и горячий обед включены в стоимость
- По желанию вы можете приобрести радиогид — 200 руб. с человека (оплачивается только наличными)
- Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды
в среду и субботу в 09:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|5100 ₽
|Дети до 14 лет
|4800 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|4800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Напротив гостиницы «Ногай»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 23421 туриста
Наша компания — лидер по организации культурно-познавательного отдыха в Казани. У нас вы найдёте разнообразные экскурсионные программы по Татарстану. Наши преимущества — это комфортабельный транспорт с кондиционером и надёжные водители,
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 51 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия просто замечательная. Гид Эмма вы просто 🔥, душевная женщина, все было четко, лаконично, эмоционально. Елабуга- красавица 🌹
Вам был полезен этот отзыв?
А
Елабуга потрясающа. Огромное спасибо за интереснейшую экскурсию
Вам был полезен этот отзыв?
А
Давно хотела посетить этот город, нашла экскурсию, было интересно. По дороге сопровождающая до города Елабуга Неля, так она сама себя назвала кстати, рассказала интересные факты и истории о республике. В
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Поездка в Елабугу понравилась. Сопровождающая группы Венера интересно рассказывала во время пути в город. По прибытии местный экскурсовод Анастасия интересно и доходчиво рассказывала о древней истории Елабуги. Время летело незаметно. Побывали на древнем городище, посетили дом-музей Шишкина и послушали очень грустную историю последних дней жизни Марины Цветаевой.
Немного жаль, что не хватило времени посетить музей кавалерист-девицы Надежды Дуровой.
В целом поездка понравилась.
Рекомендую.
Немного жаль, что не хватило времени посетить музей кавалерист-девицы Надежды Дуровой.
В целом поездка понравилась.
Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
А
все прошло отлично, рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
Рекомендую эту поездку в город Елабугу,очень хорошая экскурсия, посетили много мест,музеи -Шишкина и Цветаевой только стоят посетить ради этих объектов.
Гид Нина покорила подробным рассказом о Дуровой и также Марины Цветаевой-после посещения музеев это было как бы под итогом увиденного,а стихи что она процитировала это просто прекрасным!!!
Спасибо огромное!!! Осталась в огромном восторге!!!
Гид Нина покорила подробным рассказом о Дуровой и также Марины Цветаевой-после посещения музеев это было как бы под итогом увиденного,а стихи что она процитировала это просто прекрасным!!!
Спасибо огромное!!! Осталась в огромном восторге!!!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии на «Елабуга. Поездка в уютный старинный город»
Индивидуальная
до 10 чел.
Старо-Татарская слобода: мечети и старинные усадьбы
Погулять по древнему кварталу, посетить мечеть и в доступной форме раскрыть особенности ислама
Начало: В Старо-Татарской слободе
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Иннополис, Свияжск и этнографический музей
Побывать в Кремниевой долине Татарстана, изучить старинный остров-град и посетить этно-деревню
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
16 авг в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая Казань
Очароваться старинной частью города, где до сих пор хранится отголосок событий и жильцов прошлого
Начало: ул. Баумана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 7100 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Ямская слобода с аудиогидом: район извозчиков, рынков и старинных типографий
Здесь настоящая, атмосферная Казань. Вроде бы центр города, но одновременно портал в прошлое
Начало: У Музея чак-чака
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 700 ₽ за человека
5100 ₽ за человека