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Елабуга. Поездка в уютный старинный город

Откройте для себя Елабугу - город с богатой историей и культурой. Прогулка по купеческим улочкам и посещение знаменитых музеев ждут вас
Поездка в Елабугу - это возможность окунуться в атмосферу старинного города, познакомиться с его историей и культурой.

Туристы увидят знаменитую башню Чёртова городища, прогуляются по Казанской улице с её купеческими особняками и отдохнут в Александровском саду. Визит в музеи Ивана Шишкина и Марины Цветаевой добавит глубины пониманию культурного наследия. Эта экскурсия станет отличным выбором для любителей истории и искусства
4.5
51 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увлекательная история Елабуги
  • 🖼️ Музеи Шишкина и Цветаевой
  • 🌳 Прогулка по Александровскому саду
  • 🏛️ Архитектура купеческих особняков
  • 🎨 Искусство и культура Татарстана

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Елабуги - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, а природа вокруг радует глаз. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но стоит быть готовым к прохладной погоде. Зимой и ранней весной можно насладиться музеями и уютной атмосферой, но стоит учесть, что некоторые прогулки могут быть ограничены из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
Елабуга. Поездка в уютный старинный город

Что можно увидеть

  • Чёртово городище
  • Спасский собор
  • Казанская улица
  • Александровский сад
  • Памятник кавалерист-девице Дуровой

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Елабуге

Елабуга — второй по значимости город Татарстана. Во время знакомства с ним вы увидите:

  • «Чёртово» городище с таинственной башней, легенду которой приоткроет гид
  • Парк Шишкинские пруды над живописной долиной реки Тоймы
  • Площадь Тысячелетия Елабуги, которая познакомит с основателем города эмиром Ибрагимом I бен Мухаммадом
  • Спасский собор 19 века, за росписью которого наблюдал маленький Ваня Шишкин
  • Памятник кавалерист-девице Дуровой, о которой сложено немало легенд
  • Казанскую улицу, где сохранились нарядные особняки купцов-миллионеров и где вы узнаете о быте горожан прошлых столетий
  • Александровский сад, заложенный в честь коронации императора Александра II. Вы прогуляетесь по его тенистым аллеям и отдохнёте у фонтана

Музеи Елабуги

  • После прогулки вы посетите Мемориальный музей И. И. Шишкина, где узнаете о жизни и творчестве художника, увидите его подлинные картины и офорты, а также обратите внимание на устройство типичного купеческого особняка.
  • А в Доме-музее Марины Цветаевой, где, прожив несколько дней, поэтесса покончила с собой, услышите о ее трагической судьбе и времени, проведенном в городе.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на 50-местном автобусе
  • Входные билеты в музеи и горячий обед включены в стоимость
  • По желанию вы можете приобрести радиогид — 200 руб. с человека (оплачивается только наличными)
  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды

в среду и субботу в 09:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет5100 ₽
Дети до 14 лет4800 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры4800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Напротив гостиницы «Ногай»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина
Нина — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 23421 туриста
Наша компания — лидер по организации культурно-познавательного отдыха в Казани. У нас вы найдёте разнообразные экскурсионные программы по Татарстану. Наши преимущества — это комфортабельный транспорт с кондиционером и надёжные водители,
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профессиональные гиды с большим стажем работы и государственной аккредитацией, пунктуальность и ответственность. Мы гарантируем, вы ни на секунду не пожалеете о своём выборе и получите массу ярких впечатлений от наших насыщенных экскурсий.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
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9
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7
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Наталья
Экскурсия просто замечательная. Гид Эмма вы просто 🔥, душевная женщина, все было четко, лаконично, эмоционально. Елабуга- красавица 🌹
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А
Елабуга потрясающа. Огромное спасибо за интереснейшую экскурсию
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А
Давно хотела посетить этот город, нашла экскурсию, было интересно. По дороге сопровождающая до города Елабуга Неля, так она сама себя назвала кстати, рассказала интересные факты и истории о республике. В
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самом городе нас уже встретила другой экскурсовод, имени не запомнила, провела к дому музею Шишкина, где нам поведали историю жизни моего любимого художника уже сотрудницы музея. Было очень интересно, открыла для себя много новых фактов. После этого был обед в местном Трактире, довольно вкусно и сытно. Также мы посетили дом в котором жила Марина Цветаева, узнали печальную историю. Побывали на "Чертовом городище", очень красивые виды. Единственно что, экскурсовод местный, не учла тот факт, что даже если есть радиогид, когда она отходит от экскурсантов, то связь пропадает, и не слышно о чем она рассказывает, а хочется и послушать и сделать паметные снимки одновременно, так как обратно к этим местам из за тайминга мы уже вернуться не можем. А так там очень красиво, виды шикарные. Но! Будет повод вернуться и насладиться видами ещё раз! И к этому времени надеемся ремонт в городе будет завершен, к сожалению все было перекопано, но наш мастер вождения Юрий справился с ситуацией и довез нас до места, спасибо ему! Спасибо организатору Нине за ответы на вопросы перед покупкой экскурсии.

Давно хотела посетить этот город, нашла экскурсию, было интересно. По дороге сопровождающая до города Елабуга Неля,
Давно хотела посетить этот город, нашла экскурсию, было интересно. По дороге сопровождающая до города Елабуга Неля,
Давно хотела посетить этот город, нашла экскурсию, было интересно. По дороге сопровождающая до города Елабуга Неля,
Давно хотела посетить этот город, нашла экскурсию, было интересно. По дороге сопровождающая до города Елабуга Неля,
Давно хотела посетить этот город, нашла экскурсию, было интересно. По дороге сопровождающая до города Елабуга Неля,
Давно хотела посетить этот город, нашла экскурсию, было интересно. По дороге сопровождающая до города Елабуга Неля,
Давно хотела посетить этот город, нашла экскурсию, было интересно. По дороге сопровождающая до города Елабуга Неля,
Давно хотела посетить этот город, нашла экскурсию, было интересно. По дороге сопровождающая до города Елабуга Неля,+2
Давно хотела посетить этот город, нашла экскурсию, было интересно. По дороге сопровождающая до города Елабуга Неля,
Давно хотела посетить этот город, нашла экскурсию, было интересно. По дороге сопровождающая до города Елабуга Неля,
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Павел
Поездка в Елабугу понравилась. Сопровождающая группы Венера интересно рассказывала во время пути в город. По прибытии местный экскурсовод Анастасия интересно и доходчиво рассказывала о древней истории Елабуги. Время летело незаметно. Побывали на древнем городище, посетили дом-музей Шишкина и послушали очень грустную историю последних дней жизни Марины Цветаевой.
Немного жаль, что не хватило времени посетить музей кавалерист-девицы Надежды Дуровой.
В целом поездка понравилась.
Рекомендую.
Поездка в Елабугу понравилась. Сопровождающая группы Венера интересно рассказывала во время пути в город. По прибытии
Поездка в Елабугу понравилась. Сопровождающая группы Венера интересно рассказывала во время пути в город. По прибытии
Поездка в Елабугу понравилась. Сопровождающая группы Венера интересно рассказывала во время пути в город. По прибытии
Поездка в Елабугу понравилась. Сопровождающая группы Венера интересно рассказывала во время пути в город. По прибытии
Поездка в Елабугу понравилась. Сопровождающая группы Венера интересно рассказывала во время пути в город. По прибытии
Поездка в Елабугу понравилась. Сопровождающая группы Венера интересно рассказывала во время пути в город. По прибытии
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А
все прошло отлично, рекомендуем.
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Светлана
Рекомендую эту поездку в город Елабугу,очень хорошая экскурсия, посетили много мест,музеи -Шишкина и Цветаевой только стоят посетить ради этих объектов.
Гид Нина покорила подробным рассказом о Дуровой и также Марины Цветаевой-после посещения музеев это было как бы под итогом увиденного,а стихи что она процитировала это просто прекрасным!!!
Спасибо огромное!!! Осталась в огромном восторге!!!
Рекомендую эту поездку в город Елабугу,очень хорошая экскурсия, посетили много мест,музеи -Шишкина и Цветаевой только стоят
Рекомендую эту поездку в город Елабугу,очень хорошая экскурсия, посетили много мест,музеи -Шишкина и Цветаевой только стоят
Рекомендую эту поездку в город Елабугу,очень хорошая экскурсия, посетили много мест,музеи -Шишкина и Цветаевой только стоят
Рекомендую эту поездку в город Елабугу,очень хорошая экскурсия, посетили много мест,музеи -Шишкина и Цветаевой только стоят
Рекомендую эту поездку в город Елабугу,очень хорошая экскурсия, посетили много мест,музеи -Шишкина и Цветаевой только стоят
Рекомендую эту поездку в город Елабугу,очень хорошая экскурсия, посетили много мест,музеи -Шишкина и Цветаевой только стоят
Рекомендую эту поездку в город Елабугу,очень хорошая экскурсия, посетили много мест,музеи -Шишкина и Цветаевой только стоят
Рекомендую эту поездку в город Елабугу,очень хорошая экскурсия, посетили много мест,музеи -Шишкина и Цветаевой только стоят+2
Рекомендую эту поездку в город Елабугу,очень хорошая экскурсия, посетили много мест,музеи -Шишкина и Цветаевой только стоят
Рекомендую эту поездку в город Елабугу,очень хорошая экскурсия, посетили много мест,музеи -Шишкина и Цветаевой только стоят
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