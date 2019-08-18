Что вас ожидает

Обзорная экскурсия по Елабуге

Знакомство со вторым по значимости городом Татарстана начнется с «Чертового» городища, где вы увидите таинственную башню, ставшую символом Елабуги. Полюбуетесь парком Шишкинские пруды над долиной реки Тоймы, побываете на площади Тысячелетия Елабуги, у Спасского собора 19 века и памятника кавалерист-девице Дуровой. Поговорим о купеческом прошлом города на Казанской улице, где сохранились нарядные особняки купцов-миллионеров. А еще вы посетите местный Александровский сад, заложенный в честь коронации императора Александра II.

Музеи Елабуги: культурное наследие и дух интеллигенции

В музеях города заботливо сохраняют дух седой старины и сердца местной культурной жизни прошлых столетий. Вы посетите Мемориальный музей И.И. Шишкина, где узнаете о жизни и творчестве художника, увидите его подлинные картины и офорты, а также обратите внимание на устройство типичного купеческого особняка. В Доме-музее Марины Цветаевой, где, прожив несколько дней, поэтесса покончила с собой, услышите о ее трагической судьбе и времени, проведенном в Елабуге.