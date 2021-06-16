Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

Что вас ожидает

Гастрономические бренды республики

На экскурсии 🧭 вы поймёте, что татарская кухня 🥧 не ограничивается чак-чаком! Вяленый гусь, копчёные утки, казылык, кумыс, талкыш калеве — вы откроете разнообразие гастрономии региона и услышите о его традициях. Попробуете местные алкогольные напитки, а я расскажу о пивоварении и изготовлении национальных продуктов. При желании, купите подарки друзьям: от местных деликатесов и восточных сладостей до пушнины и кукол ручной работы. Пусть прилавки, полные колоритных сувениров, вас не пугают, я обязательно помогу с выбором.

Казань с высоты и легенды вечернего города

Парк 🌳 развлечений — следующий пункт нестандартного знакомства с татарской столицей ⭐️. Вы прокатитесь на колесе обозрения и оцените Казань с воздуха. Кабинки аттракциона — необычные: каждая из них посвящена одному из величайших городов мира. Я объясню, что символизирует колесо и чем ещё примечателен центр развлечений. После нас ждёт поездка по вечернему городу. Мы увидим Дворец земледельцев, театр кукол «Экият», самый большой медиафасад в Европе, дворец бракосочетаний «Чаша». Вы узнаете, как освещали улицы Казани до появления электричества и услышите местные легенды. А летом насладитесь поющими фонтанами и прогулкой в парке Горького.

Организационные детали