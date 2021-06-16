Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом

Продегустировать местные продукты, увидеть третью столицу с высоты и полюбоваться её сиянием в ночи

4.2
8 отзывов
Елена
Елена – представитель из Казани
Уже посетили все must-see места города? Самое время открыть его новые грани! Предлагаем вам необычный тур: в магазине-музее местного завода вы попробуете его продукцию и узнаете о татарских традициях.

Прокатитесь на колесе обозрения, увидите красавицу-Казань в свете вечерней иллюминации и прикоснётесь к её легендам.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 мин.

Экскурсия

1 060 ₽ за человека

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Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом

Что вас ожидает

Гастрономические бренды республики
На экскурсии 🧭 вы поймёте, что татарская кухня 🥧 не ограничивается чак-чаком! Вяленый гусь, копчёные утки, казылык, кумыс, талкыш калеве — вы откроете разнообразие гастрономии региона и услышите о его традициях. Попробуете местные алкогольные напитки, а я расскажу о пивоварении и изготовлении национальных продуктов. При желании, купите подарки друзьям: от местных деликатесов и восточных сладостей до пушнины и кукол ручной работы. Пусть прилавки, полные колоритных сувениров, вас не пугают, я обязательно помогу с выбором.

Казань с высоты и легенды вечернего города
Парк 🌳 развлечений — следующий пункт нестандартного знакомства с татарской столицей ⭐️. Вы прокатитесь на колесе обозрения и оцените Казань с воздуха. Кабинки аттракциона — необычные: каждая из них посвящена одному из величайших городов мира. Я объясню, что символизирует колесо и чем ещё примечателен центр развлечений. После нас ждёт поездка по вечернему городу. Мы увидим Дворец земледельцев, театр кукол «Экият», самый большой медиафасад в Европе, дворец бракосочетаний «Чаша». Вы узнаете, как освещали улицы Казани до появления электричества и услышите местные легенды. А летом насладитесь поющими фонтанами и прогулкой в парке Горького.

Организационные детали

  • Билеты 🎫 на колесо обозрения и дегустация алкоголя включены в стоимость экскурсии 🧭 (детям будут предложены соки).
  • Экскурсию ⛳ проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды.
  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе 🚌.
🚩 Начало и место завершения: у отеля «Ногай»
Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
Время проведения: ежедневно в 19:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Наша компания — лидер по организации культурно-познавательного отдыха в Казани. У нас вы найдёте разнообразные экскурсионные программы по Татарстану. Наши преимущества — это комфортабельный транспорт с кондиционером и надежные водители, профессиональные гиды с большим стажем работы и государственной аккредитацией, пунктуальность и ответственность. Мы гарантируем, вы ни на секунду не пожалеете о своем выборе и получите массу ярких впечатлений от наших насыщенных экскурсий.
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8 реальных отзывов от туристов

И
16 июн 2021
Экскурсию проводила другой гид Ирина. Мне показалось, что все было немного сумбурно и суетливо.
Н
15 мая 2021
Почти полтора часа в начале экскурсии было потрачено на посещение магазина, по продаже алкоголя (дегустация - четыре вида алкоголя), за свои деньги и время просто посещаете магазин, который и так можете посетить (также продукция есть во всех гипермаркетах). На обзорной - рассказ гида, не очень понравился, экскурсовод Людмила (надеюсь в имени не ошиблась) иногда начинала рассказ о каком-то объекте, который проезжали, и почему-то обрывала рассказ, видимо думая, что никто не слушает, и объект уже проехали, странно. . В конце было колесо, также было бы приятнее, если бы организаторы как-то раньше решали вопрос с покупкой билетов, так как также тратится ваше время на стояние в очереди за ними. .. Ездили еще на другую экскурсию в Свияжск с другим экскурсоводом - вот там была супер экскурсия, и ценник очень соответствующий ей.
Л
25 авг 2019
Понравилось, ночная Казань прекрасна.
И
24 авг 2019
Не понятно почему с огоньком??? Вкус, был наверное, главным. Сначала экскурсии привезли в магазин, где продают продукцию татарских виноделов, сладости и всякие сувениры. Странно тратить время на дегустацию и покупку товаров, которые продаюся во всех магазинах Казани. Затем повезли на световое шоу на Спаской башне Кремля. Если бы в это время не было бы свотового шоу, куда бы нас повезли интересно? Вообще слабая экскурсия, видно показывать нечего вечером в Казани. Поющий фонтан это вообще детский сад, такой же фонтан я видела в провинциальном городе в России. Единственое что понравилось это колесо обозрения, и хорошо что оно рядом с аквапарком, теперь мы знаем чем себя занять после выселения из гостиницы и до прибытия поезда в обратный путь. На самом деле, такая экскурсия понравится только людям из маленьких городов, а тем кто живет в мегаполисах ничего удивительного и нового. Прошу прощения, но не понравилось. !
И
19 авг 2019
Экскурсия очень понравилась! Все то, что мы не успели увидеть самостоятельно, смогли посмотреть на этой экскурсии. Экскурсия приятно завершилась катанием на колесе обозрения и шоу поющих фонтанов.
В
5 авг 2019
В целом, наверное, рекомендовал бы эту экскурсию тем, кто вечером не хочет сам много гулять, а тут тебя и напоят и повозят по городу и чего-нить интересного расскажут.
Н
20 июл 2019
Отличная экскурсия! Очень понравилось! Ахмадуллина Марина прекрасна! Слушали как завороженные. А какая прекрасная Казань с высоты колеса обозрения! А поющие фонтаны! Восторг!
В
12 июл 2019
Экскурсия очень понравилась! Время пролетело незаметно. Гид Альфия познакомила нас с замечательным городам, передала свои чувства к Казани и мы тоже полюбили этот город! Вечер удался!

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