Дегустация в «Арыш Мае»
«Арыш Мае» — это магазин-музей 🖼, в котором вы узнаете о том, как производятся спиртные напитки, какова история 📖 их создания, оцените гастрономические бренды Татарстана.
Экскурсия ⛳ «Мельница Туган Авылым»
Рассказ о татарском деревенском быте, демонстрация выставки костюмов стилизации Казанского Ханства. Знакомство с мастерами Мельницы, рассказ о традиционных ремеслах Поволжья, вопросы и подарки от мастеров. По окончании экскурсии 🧭 каждому гостю в подарок дается сладкий сувенир 🎁 чак-чак!
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.