Дегустация в «Арыш Мае»

«Арыш Мае» — это магазин-музей 🖼, в котором вы узнаете о том, как производятся спиртные напитки, какова история 📖 их создания, оцените гастрономические бренды Татарстана.

Экскурсия ⛳ «Мельница Туган Авылым»

Рассказ о татарском деревенском быте, демонстрация выставки костюмов стилизации Казанского Ханства. Знакомство с мастерами Мельницы, рассказ о традиционных ремеслах Поволжья, вопросы и подарки от мастеров. По окончании экскурсии 🧭 каждому гостю в подарок дается сладкий сувенир 🎁 чак-чак!

Важная информация: