Интерактивная программа «Легенды древних традиций»

Экскурсионное Б.
Экскурсионное Б. – Гид из Казани
«Легенды древних традиций» — интерактивная программа с мастер-классом, включающая знакомство с национальными татарским традициями и ремеслами.

Дегустация национальных напитков в магазине-музее «Арыш Мае» и экскурсия ⛳ «Мельница Туган Авылым».
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Экскурсия

800 ₽ за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Интерактивная программа «Легенды древних традиций»
Интерактивная программа «Легенды древних традиций»

Что вы увидите 🤩

  • «Арыш Мае»
  • «Мельница Туган Авылым»
Дегустация в «Арыш Мае»
«Арыш Мае» — это магазин-музей 🖼, в котором вы узнаете о том, как производятся спиртные напитки, какова история 📖 их создания, оцените гастрономические бренды Татарстана.
Экскурсия ⛳ «Мельница Туган Авылым»
Рассказ о татарском деревенском быте, демонстрация выставки костюмов стилизации Казанского Ханства. Знакомство с мастерами Мельницы, рассказ о традиционных ремеслах Поволжья, вопросы и подарки от мастеров. По окончании экскурсии 🧭 каждому гостю в подарок дается сладкий сувенир 🎁 чак-чак!

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало и место завершения: пл. Тысячелетия, 2, Казань
 Что входит
  • Экскурсионно-транспортное обслуживание
  • Страховка в дороге
  • Входные билеты на объекты.
 Что не входит
  • Обед
  • сувениры
  • личные покупки
Важная информация
  • Пожалуйста
  • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Интерактивная программа «Легенды древних традиций»
Интерактивная программа «Легенды древних традиций»
Интерактивная программа «Легенды древних традиций»
Интерактивная программа «Легенды древних традиций»
Время проведения: Воскресенье 09:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Экскурсионное Б.
Экскурсионное Б.
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