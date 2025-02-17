Его называли «вторым Багдадом».
На пике расцвета Билярск мог похвастаться мощными оборонительными укреплениями, дворцами, мечетями и монументальной архитектурой. По меркам Средневековья, это был огромный город — 100 000 жителей. В 1236 году его смели с лица земли войска Золотой Орды — и больше он не восстанавливался. Какие тайны истории откроет он вам?
На пике расцвета Билярск мог похвастаться мощными оборонительными укреплениями, дворцами, мечетями и монументальной архитектурой. По меркам Средневековья, это был огромный город — 100 000 жителей. В 1236 году его смели с лица земли войска Золотой Орды — и больше он не восстанавливался. Какие тайны истории откроет он вам?
Описание экскурсии
Дорога от Казани до Билярска займёт около 2,5 часов. Будем любоваться живописной долиной реки Малый Черемшан и обсуждать, как органично прошлое этого места связано со всей средневековой татарской историей.
- При желании заедем в село Алексеевское, чтобы посмотреть изумительные фрески в новом храме Воскресения Христова. Там хранятся частицы мощей многих святых, в том числе Петра и Февронии Муромских
- Также по пути остановимся на месте захоронения русского учёного-химика А. М. Бутлерова. Благодаря его увлечению садоводством мы с вами лакомимся летом крыжовником и смородиной
Билярск — столица первого государства Поволжья
- Вы осмотрите историко-археологический комплекс городища. Сегодня здесь нет ни одного целого здания тех времён, но Билярск остаётся центром притяжения для археологов и любителей нумизматики
- Я расскажу об истории Билярска, судьба которого показательна для средневековых народов и государств
- Мы осмотрим основания Соборной мечети и Дома феодала, построенные в 9–12 веках
- Посетим овеянное легендами урочище «Святой ключ» у подножия горы Худжалар Тавы. Это языческое святилище в 9–10 веках почиталось не только татарами, но и русскими, чувашами и марийцами. Вода здесь приятна на вкус и считается целебной — обязательно попробуйте
- При желании посетим дом-музей академиков Арбузовых
Организационные детали
Транспорт
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Haval
- Мы также можем организовать поездку для большего числа участников: для 4–7 человек — на минивэне (доплата составит 6000 ₽), для 8–18 — на микроавтобусе Mercedes Sprinter (доплата составит 14000 ₽)
Дополнительные расходы
- Билеты в музеи (по желанию) — по 500 ₽ за человека
- Обед в кафе (средний чек — 500 ₽)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 2832 туристов
Здравствуйте, дорогие гости Казани! Я представляю профессиональную команду гидов, влюблённых в свой город и край. Работаю экскурсоводом с 18 лет. Начинала работать в компании «Интурист». Являюсь создателем ряда авторских экскурсий. ПринималаЗадать вопрос
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