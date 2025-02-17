Его называли «вторым Багдадом». На пике расцвета Билярск мог похвастаться мощными оборонительными укреплениями, дворцами, мечетями и монументальной архитектурой. По меркам Средневековья, это был огромный город — 100 000 жителей. В 1236 году его смели с лица земли войска Золотой Орды — и больше он не восстанавливался. Какие тайны истории откроет он вам?

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Дорога от Казани до Билярска займёт около 2,5 часов. Будем любоваться живописной долиной реки Малый Черемшан и обсуждать, как органично прошлое этого места связано со всей средневековой татарской историей.

При желании заедем в село Алексеевское, чтобы посмотреть изумительные фрески в новом храме Воскресения Христова . Там хранятся частицы мощей многих святых, в том числе Петра и Февронии Муромских

. Там хранятся частицы мощей многих святых, в том числе Петра и Февронии Муромских Также по пути остановимся на месте захоронения русского учёного-химика А. М. Бутлерова. Благодаря его увлечению садоводством мы с вами лакомимся летом крыжовником и смородиной

Билярск — столица первого государства Поволжья

Вы осмотрите историко-археологический комплекс городища . Сегодня здесь нет ни одного целого здания тех времён, но Билярск остаётся центром притяжения для археологов и любителей нумизматики

. Сегодня здесь нет ни одного целого здания тех времён, но Билярск остаётся центром притяжения для археологов и любителей нумизматики Я расскажу об истории Билярска , судьба которого показательна для средневековых народов и государств

, судьба которого показательна для средневековых народов и государств Мы осмотрим основания Соборной мечети и Дома феодала , построенные в 9–12 веках

и , построенные в 9–12 веках Посетим овеянное легендами урочище «Святой ключ» у подножия горы Худжалар Тавы. Это языческое святилище в 9–10 веках почиталось не только татарами, но и русскими, чувашами и марийцами. Вода здесь приятна на вкус и считается целебной — обязательно попробуйте

у подножия горы Худжалар Тавы. Это языческое святилище в 9–10 веках почиталось не только татарами, но и русскими, чувашами и марийцами. Вода здесь приятна на вкус и считается целебной — обязательно попробуйте При желании посетим дом-музей академиков Арбузовых

Организационные детали

Транспорт

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Haval

Мы также можем организовать поездку для большего числа участников: для 4–7 человек — на минивэне (доплата составит 6000 ₽), для 8–18 — на микроавтобусе Mercedes Sprinter (доплата составит 14000 ₽)

Дополнительные расходы

Билеты в музеи (по желанию) — по 500 ₽ за человека

Обед в кафе (средний чек — 500 ₽)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.