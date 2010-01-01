Еще несколько необычных экскурсий в Казани

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Казань неповторимая и величавая

Посетить Кремль, погулять по старинным улочкам и ощутить дух истории на обзорной экскурсии

Любовь
Любовь – Гид из Казани
Казань — один из самых удивительных городов страны.

Вы увидите, как органично переплетаются в ней Восток и Запад, история 📖 и современность.

Рассмотрите мечети и православные соборы, услышите о прошлом и настоящем татарской столицы ⭐️.

А также раскроете особенности местных традиций, культуры и менталитета.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 34903 141 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Казань неповторимая и величавая
Казань неповторимая и величавая

Что вас ожидает

Кремль и Кремлевская улица
Мы начнем прогулку 👣 с Кремля, где вы увидите башни 16 века, Благовещенский собор и современную мечеть Кул-Шариф. Я расскажу, как выглядел Кремлевский холм во времена Казанского ханства, какие события на нем происходили и что здесь обнаружили во время раскопок. Далее вы пройдете по старинной Кремлевской улице, проложенной по гребню высокого холма, и рассмотрите доходные и жилые дома богатых купцов.

Петропавловский собор и Казанский университет
Одно из красивейший зданий Казани — Петропавловский собор, построенный в 1726 году на средства купца Михляева. Вы узнаете, какие знаменитости его посещали, и раскроете архитектурные особенности стиля «русское барокко». Далее увидите комплекс Казанского университета, основанного Александром I более двух столетий назад. Я расскажу, как складывалась его история 📖, какие учебные здания дошли до наших дней и какие известные люди его закончили.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в Кремль не включены в стоимость — 110 рублей с человека.

Казань неповторимая и величавая
Казань неповторимая и величавая
Казань неповторимая и величавая
Казань неповторимая и величавая
Казань неповторимая и величавая
Казань неповторимая и величавая
Казань неповторимая и величавая
Казань неповторимая и величавая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Любовь
Любовь
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Любовь, я родилась в Казани и очень ее люблю. Я гид 1-й категории, работаю с 2010 года. С радостью покажу вам главные и тайные места города и расскажу о них интересные факты.
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