Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Что вас ожидает

Кремль и Кремлевская улица

Мы начнем прогулку 👣 с Кремля, где вы увидите башни 16 века, Благовещенский собор и современную мечеть Кул-Шариф. Я расскажу, как выглядел Кремлевский холм во времена Казанского ханства, какие события на нем происходили и что здесь обнаружили во время раскопок. Далее вы пройдете по старинной Кремлевской улице, проложенной по гребню высокого холма, и рассмотрите доходные и жилые дома богатых купцов.

Петропавловский собор и Казанский университет

Одно из красивейший зданий Казани — Петропавловский собор, построенный в 1726 году на средства купца Михляева. Вы узнаете, какие знаменитости его посещали, и раскроете архитектурные особенности стиля «русское барокко». Далее увидите комплекс Казанского университета, основанного Александром I более двух столетий назад. Я расскажу, как складывалась его история 📖, какие учебные здания дошли до наших дней и какие известные люди его закончили.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в Кремль не включены в стоимость — 110 рублей с человека.