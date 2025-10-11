Казань — город живой и многогранный, с богатой историей и ярким настоящим. Только представьте, каким интересным будет знакомство с ним! Мы проведём вас по самыми знаковыми местами города — от кремля до Старо-Татарской слободы. Раскроем его характер и поможем разобраться в важных вехах истории: от завоевания ханства Иваном Грозным до современного многонационального быта.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

за 1–6 человек или 1100 ₽ за человека, если вас больше

от 6600 ₽ за 1–6 человек или 1100 ₽ за человека, если вас больше

Ваш гид в Казани

Лариса Ваш гид в Казани

Описание экскурсии

От первых поселений до 21-го столетия — пешком мы пройдём через всю историю города. По пути от кремля до Старо-Татарской слободы нам встретятся:

Историческая цитадель 10 века, ставшая памятником архитектуры и музеем-заповедником

10 века, ставшая памятником архитектуры и музеем-заповедником Мечеть Кул-Шариф — самое молодое здание кремля

— самое молодое здание кремля Благовещенский собор , чьи стены хранят множество историй

, чьи стены хранят множество историй Башня Сююмбике , олицетворяющая легенду о царице, когда-то жившей в кремле

, олицетворяющая легенду о царице, когда-то жившей в кремле Казанский университет — город науки в самом центре, спроектированный при участии ректора — известного геометра

— город науки в самом центре, спроектированный при участии ректора — известного геометра Дом Зинаиды Ушковой с удивительными интерьерами: когда-то свадебный подарок, сегодня музей, а завтра, возможно, гостиница

с удивительными интерьерами: когда-то свадебный подарок, сегодня музей, а завтра, возможно, гостиница Улица Баумана — самая известный местный променад, с множеством торговых лавок, фонтанами, самой старой аптекой и самой высокой колокольней в Казани

— самая известный местный променад, с множеством торговых лавок, фонтанами, самой старой аптекой и самой высокой колокольней в Казани Театр им. Г. Камала , который скоро сменит адрес и уступит место зданию в виде парусника

, который скоро сменит адрес и уступит место зданию в виде парусника Историческая местность на берегу озера Кабан с сохранившимися каменными мечетями 18 века

События и судьбы

Интересные темы для разговора будут возникать буквально на каждом шагу! Вы узнаете:

Как зародился город на кремлёвском холме, как менялась крепость, что в кремле было раньше и что здесь сейчас

Чем отличаются казанские особняки друг от друга и с какими известными личностями они связаны

Какие названия были раньше у улицы Баумана и с чем они связаны

Как татары обустраивали свои места жительства, первые мечети и особняки купцов

Организационные детали