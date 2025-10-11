Мои заказы

Пройтись по историческому центру, ощущая шёпот прошлого и ритм настоящего
Казань — город живой и многогранный, с богатой историей и ярким настоящим.

Только представьте, каким интересным будет знакомство с ним! Мы проведём вас по самыми знаковыми местами города — от кремля до Старо-Татарской слободы.

Раскроем его характер и поможем разобраться в важных вехах истории: от завоевания ханства Иваном Грозным до современного многонационального быта.
5
3 отзыва
Описание экскурсии

От первых поселений до 21-го столетия — пешком мы пройдём через всю историю города. По пути от кремля до Старо-Татарской слободы нам встретятся:

  • Историческая цитадель 10 века, ставшая памятником архитектуры и музеем-заповедником
  • Мечеть Кул-Шариф — самое молодое здание кремля
  • Благовещенский собор, чьи стены хранят множество историй
  • Башня Сююмбике, олицетворяющая легенду о царице, когда-то жившей в кремле
  • Казанский университет — город науки в самом центре, спроектированный при участии ректора — известного геометра
  • Дом Зинаиды Ушковой с удивительными интерьерами: когда-то свадебный подарок, сегодня музей, а завтра, возможно, гостиница
  • Улица Баумана — самая известный местный променад, с множеством торговых лавок, фонтанами, самой старой аптекой и самой высокой колокольней в Казани
  • Театр им. Г. Камала, который скоро сменит адрес и уступит место зданию в виде парусника
  • Историческая местность на берегу озера Кабан с сохранившимися каменными мечетями 18 века

События и судьбы

Интересные темы для разговора будут возникать буквально на каждом шагу! Вы узнаете:

  • Как зародился город на кремлёвском холме, как менялась крепость, что в кремле было раньше и что здесь сейчас
  • Чем отличаются казанские особняки друг от друга и с какими известными личностями они связаны
  • Какие названия были раньше у улицы Баумана и с чем они связаны
  • Как татары обустраивали свои места жительства, первые мечети и особняки купцов

Организационные детали

  • Билеты в кремль не входят в стоимость экскурсии: взрослый — 150 ₽, школьники, студенты, пенсионеры — 140 ₽. Оплачиваются в кассе на входе
  • Для посещения мечети и собора необходимо соблюдение дресс-кода: для женщин (девушки старше 12 лет) — платок и покрытые плечи, для всех — одежда, прикрывающая колени

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1100 ₽
Дети 8-16 лет500 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Казанского кремля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Лариса
Лариса — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 759 туристов
Я родилась и выросла в Казани. Работаю гидом-экскурсоводом, имею аккредитации в Казанском кремле, на острове-граде Свияжск, в Национальном музее Республики Татарстан. Прошла Всероссийскую аттестацию экскурсоводов, состою в Гильдии экскурсоводов Республики Татарстан. Покажу город с любовью и теплом. Жду наших встреч!

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Гизятова
11 окт 2025
Мы приехали в Казань на 1 день и провели незабываемое время на экскурсии с Ларисой! Познавательно, интересно, красиво! Мы влюбились в Казань. За такое короткое время ее не узнать, конечно, но яркие впечатления и желание приехать ещё в нас укоренилось! Спасибо большое Ларисе, Татарстану, Казани! Обнимаем
Елена
Елена
16 сен 2025
Лариса-прекрасный гид,великолепно знающий свое дело! Было безумно интересно,весело и энергично! Мы получили массу знаний и информации об этом прекрасном городе! Однозначно могу поставить оценку 10 по пятибалльной шкале и порекомендовать всем,кому интересна история Казани!
С
Сергей
30 авг 2025
Отличный экскурсовод, хороший рассказ про Казань. Рекомендую.

