Казань — город живой и многогранный, с богатой историей и ярким настоящим.
Только представьте, каким интересным будет знакомство с ним! Мы проведём вас по самыми знаковыми местами города — от кремля до Старо-Татарской слободы.
Раскроем его характер и поможем разобраться в важных вехах истории: от завоевания ханства Иваном Грозным до современного многонационального быта.
Описание экскурсии
От первых поселений до 21-го столетия — пешком мы пройдём через всю историю города. По пути от кремля до Старо-Татарской слободы нам встретятся:
- Историческая цитадель 10 века, ставшая памятником архитектуры и музеем-заповедником
- Мечеть Кул-Шариф — самое молодое здание кремля
- Благовещенский собор, чьи стены хранят множество историй
- Башня Сююмбике, олицетворяющая легенду о царице, когда-то жившей в кремле
- Казанский университет — город науки в самом центре, спроектированный при участии ректора — известного геометра
- Дом Зинаиды Ушковой с удивительными интерьерами: когда-то свадебный подарок, сегодня музей, а завтра, возможно, гостиница
- Улица Баумана — самая известный местный променад, с множеством торговых лавок, фонтанами, самой старой аптекой и самой высокой колокольней в Казани
- Театр им. Г. Камала, который скоро сменит адрес и уступит место зданию в виде парусника
- Историческая местность на берегу озера Кабан с сохранившимися каменными мечетями 18 века
События и судьбы
Интересные темы для разговора будут возникать буквально на каждом шагу! Вы узнаете:
- Как зародился город на кремлёвском холме, как менялась крепость, что в кремле было раньше и что здесь сейчас
- Чем отличаются казанские особняки друг от друга и с какими известными личностями они связаны
- Какие названия были раньше у улицы Баумана и с чем они связаны
- Как татары обустраивали свои места жительства, первые мечети и особняки купцов
Организационные детали
- Билеты в кремль не входят в стоимость экскурсии: взрослый — 150 ₽, школьники, студенты, пенсионеры — 140 ₽. Оплачиваются в кассе на входе
- Для посещения мечети и собора необходимо соблюдение дресс-кода: для женщин (девушки старше 12 лет) — платок и покрытые плечи, для всех — одежда, прикрывающая колени
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1100 ₽
|Дети 8-16 лет
|500 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Казанского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 759 туристов
Я родилась и выросла в Казани. Работаю гидом-экскурсоводом, имею аккредитации в Казанском кремле, на острове-граде Свияжск, в Национальном музее Республики Татарстан. Прошла Всероссийскую аттестацию экскурсоводов, состою в Гильдии экскурсоводов Республики Татарстан. Покажу город с любовью и теплом. Жду наших встреч!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Гизятова
11 окт 2025
Мы приехали в Казань на 1 день и провели незабываемое время на экскурсии с Ларисой! Познавательно, интересно, красиво! Мы влюбились в Казань. За такое короткое время ее не узнать, конечно, но яркие впечатления и желание приехать ещё в нас укоренилось! Спасибо большое Ларисе, Татарстану, Казани! Обнимаем
Елена
16 сен 2025
Лариса-прекрасный гид,великолепно знающий свое дело! Было безумно интересно,весело и энергично! Мы получили массу знаний и информации об этом прекрасном городе! Однозначно могу поставить оценку 10 по пятибалльной шкале и порекомендовать всем,кому интересна история Казани!
С
Сергей
30 авг 2025
Отличный экскурсовод, хороший рассказ про Казань. Рекомендую.
