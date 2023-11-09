Собор Петра и Павла — один из символов Казани — таит в себе много неожиданного. Ни на что не похожее здание в центре города заметно выделяется среди других храмов.



Мы расскажем, почему его история началась с неудачи, откуда взялась столь необычная расцветка и кто из известных людей заложил в него крупицу своего труда. Вам откроются секреты его прошлого и тайны православных святынь.