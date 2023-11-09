Отыскать архитектурные чудеса, в которых «соединяется целый мир»
Собор Петра и Павла — один из символов Казани — таит в себе много неожиданного. Ни на что не похожее здание в центре города заметно выделяется среди других храмов.
Мы расскажем, почему его история началась с неудачи, откуда взялась столь необычная расцветка и кто из известных людей заложил в него крупицу своего труда. Вам откроются секреты его прошлого и тайны православных святынь.
Мы расскажем, почему его история началась с неудачи, откуда взялась столь необычная расцветка и кто из известных людей заложил в него крупицу своего труда. Вам откроются секреты его прошлого и тайны православных святынь.
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Описание
Что вас ожидает
Удивительно, что одни из самых впечатляющих построек Казани — усадьба в дворцовом стиле, уникальные здания в духе барокко, а также Петропавловский собор, известный как «каменные висячие сады» — находятся недалеко друг от друга. На прогулке по старейшей улице города, Кремлёвской, мы поговорим о реформах первого российского императора и их влиянии на город. Узнаем имена казанских соратников Петра и познакомимся с памятниками петровской эпохи, главный из которых — Петропавловский собор. Вы узнаете:
- чем собор привлекал российских императоры и императриц, начиная с Екатерины II, общественных деятелей и писателей, в том числе Александра Пушкина,
- чем примечательно внутреннее убранство собора, в том числе его иконостас,
- как собору удалось пережить трагические события, среди которых многочисленные пожары и грабежи,
- благодаря чему собор восставал из пепла и вновь обретал свою красоту.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов Национального музея Республики Татарстан
- По желанию пешеходную экскурсию можно дополнить посещением Музея истории Петропавловского собора. В этом случае входные билеты в музей оплачиваются дополнительно.
- Проведение экскурсии возможно и для группы свыше 5 человек. В этом случае стоимость экскурсионного билета составит 500 руб. /чел.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в Национальный музей Республики Татарстан
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Национальный музей Татарстана — Организатор в Казани
Мы — команда гидов Национального музея Республики Татарстан, крупнейшего музея Поволжья и сокровищницы местной истории. Профессиональные историки, экскурсоводы и просто любители татарской культуры, мы с радостью познакомим вас с историей города, а также расскажем о многолетних традициях татарского народа и покажем восточный колорит Казани.
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