Собор Петра и Павла в Казани, один из символов города, поражает своей уникальной архитектурой и историей. Это место привлекало внимание императоров и писателей, таких как Александр Пушкин.
Прогулка по Кремлёвской улице
Прогулка по Кремлёвской улице
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура собора
- 📜 История петровской эпохи
- 🔥 Пережитые собором трагедии
- 👑 Влияние на императоров и писателей
- 🌿 Атмосфера старинной Казани
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода в Казани наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться архитектурой и атмосферой города в полной мере. Октябрь и апрель также подходят для экскурсий, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия возможна, но прохладная погода может ограничить комфорт прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Петропавловский собор
- Кремлёвская улица
Описание экскурсии
Удивительно, что одни из самых впечатляющих построек Казани — усадьба в дворцовом стиле, уникальные здания в духе барокко, а также Петропавловский собор, известный как «каменные висячие сады» — находятся недалеко друг от друга. На прогулке по старейшей улице города, Кремлёвской, мы поговорим о реформах первого российского императора и их влиянии на город. Узнаем имена казанских соратников Петра и познакомимся с памятниками петровской эпохи, главный из которых — Петропавловский собор. Вы узнаете:
- чем собор привлекал российских императоров и императриц, начиная с Екатерины II, общественных деятелей и писателей, в том числе Александра Пушкина,
- чем примечательно убранство собора, в том числе его иконостас,
- как собору удалось пережить трагические события, среди которых многочисленные пожары и грабежи,
- благодаря чему собор восставал из пепла и вновь обретал свою красоту.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов Национального музея Республики Татарстан
- По желанию пешеходную экскурсию можно дополнить посещением Музея истории Петропавловского собора. В этом случае входные билеты в музей оплачиваются дополнительно.
- Проведение экскурсии возможно и для группы свыше 5 человек. В этом случае стоимость экскурсионного билета составит 500 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Национальный музей Республики Татарстан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Национальный музей Татарстана — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 11 часов 10 минут
Провела экскурсии для 42 туристов
Мы — команда гидов Национального музея Республики Татарстан, крупнейшего музея Поволжья и сокровищницы местной истории. Профессиональные историки, экскурсоводы и просто любители татарской культуры, мы с радостью познакомим вас с историей города, а также расскажем о многолетних традициях татарского народа и покажем восточный колорит Казани.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия. Спасибо Гульназ за интересный рассказ. Приятно, что люди любят свой город и готовы рассказывать о нем так увлеченно, что хочется приехать еще раз. Спасибо.
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Ирина Николаевна - наш экскурсовод - большая молодец. Её рассказ нам понравился. Из минусов, пожалуй, - постоянная "ненавязчивая" реклама музея во время рассказа)
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