На этой экскурсии вы познакомитесь с тремя уникальными храмами республики.



Мы посетим Вселенский храм, успешно объединивший вместе постройки разных религий.



Побываем в древнейшим из сохранившихся мужских монастырей Поволжья, ныне являющийся женским.



И насладимся красотой архитектурно-религиозного памятника, притягивающего посетителей со всей страны, — Раифского Богородицкого монастыря.