Храм всех религий — одна из самых уникальных достопримечательностей России. При этом святым местом в привычном понимании храм не является. Это международный культурный центр, призванный объединить последователей самых разных вероисповеданий.
Зилантов монастырь. По древнему поверью, на вершине горы когда-то жил крылатый дракон по имени Зилант. Памятники этому зверю можно часто встретить на улицах современной Казани. Да и на гербе города красуется это крылатое существо. Монастырь восхищает посетителей не только уникальной самобытной красотой, но и своей многогранной вековой историей.
Раифский Богородицкий монастырь — это один из первых православных монастырей, построенных в Казанском крае после его присоединения к России. Свое название Раифа-монастырь получил в связи с преданием об одноименной монашеской общине неподалеку от священной горы Синай, существовавшей в IV в.
Цены на экскурсию
Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
6 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер и работа гида
Что не входит
Входные билеты в Вселенский Храм 100 рублей с человека.
Где начинаем и завершаем
Начало: Казань, место проживания туристов
Завершение: По желанию туристов, Казань
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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