Чтобы исследовать многообразие существующих сегодня религий, отправимся в уникальное место — Вселенский храм. Вы узнаете об их зарождении и развитии и рассмотрите необычные артефакты. Более подробно поговорим о православии — в одном из самых красивых монастырей Татарстана — Раифском.
Эта комфортная краеведческая поездка будет одинаково увлекательной для взрослых, подростков и детей.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Из Казани направимся в Раифский монастырь.
- На путевой экскурсии вы узнаете о достопримечательностях разных районов Казани
- Услышите краткий экскурс в происхождение и развитие религий
- На прогулке по лесопарковой зоне Волжско-Камского заповедника я расскажу о природных и архитектурных особенностях Раифы
- Осмотрим храмы, включая собор в честь Грузинской иконы Божьей Матери
- Изучим музей истории Раифского монастыря и поднимемся на обзорную площадку с видом на озеро и прилегающую территорию
- Попьём чаю с монастырской выпечкой в трапезной
- Прогуляемся по территории вдоль озера. Зимой здесь можно покататься на коньках, а летом — на лодке
- Вы попробуете воду в местном источнике и при желании окунётесь в купели
Далее поедем в Храм всех религий.
- Пройдём по территории вокруг комплекса
- Исследуем залы, посвящённые основным действующим религиям
- Я расскажу, в чём уникальность Вселенского храма и почему он до сих пор не достроен
- Вы выясните, как связаны между собой Семиозёрский монастырь, Архиерейская дача и Раифа
- И многое другое!
Кому будет интересна экскурсия
Семьям с детьми и подростками, а также всем интересующимся темой истории религий
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Volkswagen Tiguan и состоится в любую погоду
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Храм всех религий — 250 ₽ с человека
- В стоимость не включено угощение в трапезной и катание на лодке или коньках по озеру (по желанию)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Каюма Насыри 28
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альфия — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 275 туристов
Я — аттестованный гид, историк, проводник по Казани и Республике Татарстан. Покажу Голубые озёра, проведу по Волжской тропе, свожу на Свияжск и подскажу новые интересные направления. Организую экскурсии, на которых хотела бы оказаться сама. С комфортом, толком, хорошим настроением и новыми впечатлениями. Добро пожаловать!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Л
Лариса
17 сен 2025
Доброго дня! Нам очень понравилась экскурсия, очень качественно и наглядно. Альфия показала нам много интересных объектов, мы очень ей благодарны за совместное проведенное время.
Л
Лариса
21 июл 2025
Советуем! Экскурсовод рассказывает легко, приятная интонация, доброжелательность!
Входит в следующие категории Казани
