  1. Россия
  2. Казань
  3. Экскурсии

Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск (10:00)

4.5
231 отзыв
Экскурсионный-Сервис-Казань
Экскурсионный-Сервис-Казань – Гид из Казани
Поездка в самый густонаселенный соборами район России.

Автобусная экскурсия ⛳ с посещением всех религиозных центров.

Здесь вы увидите, что все религии мира — едины, посетите Раифский монастырь, расположенный в лесу 🌲, и все церкви на острове 🏝️ Свияжск.

После экскурсии 🧭 у вас будет 1 час до отправления — время на отдых и обед.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 173 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск (10:00)
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск (10:00)

Что вы увидите

  • Остров-град Свияжск на «Круглой горе»
  • Архитектурный ансамбль Раифского Богородицкого монастыря
  • Грузинский образ Пресвятой Богородицы (XVII в)
  • святой источник
  • Комплекс «Храм всех религий»
Светская обзорная автобусная экскурсия ⛳ по острову Свияжску и его архитектурным и культурным памятникам.
Остров-град Свияжск на «Круглой горе», которую облюбовал Иван Грозный зимой 1550 года, и весной 1551 г. выстроил здесь город 🏙️, ставший центром православия Поволжья, сохранил уникальные памятники истории 📖 и архитектуры.
В окружении природного ландшафта город являет собой уникальный образец единения природы и общества, сказочно чарующей красоты.
Нет в России уголка, где бы на 1 кв. м. приходилось столько церквей и монастырей.
Обзор Церкви Живоначальной Троицы, Церкви во имя Сергия Радонежского, Собора «Всех Скорбящих Радости» (посещение), Собора Успения Пресвятой Богородицы, Церкви во имя Николы Чудотворца, Церкви во имя святых царей Константина и Елены.
После экскурсии 🧭 предоставляется время на отдых, самостоятельный обед, приобретение сувениров (1 час).
Раифский Богородицкий монастырь основан в 17 веке и расположен в 30 км от Казани, в заповедном лесу 🌲, на берегу прекрасного лесного озера. Его архитектурный ансамбль — один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течении столетий. Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ Пресвятой Богородицы (XVII в). Н
а территории монастыря расположен освещенный патриархом святой источник.
«Храм всех религий». В основе – идея о том, что все религии Мира — едины. Все они ведут к свету и добру. Это – смелая идея соединить в одном архитектурном строении, казалось бы, не сочетаемое. Комплекс объединяет 16 Мировых религий (в том числе и исчезнувших). Важная информация:• На экскурсию не допускаются туристы, у которых не будет маски с перчатками, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;
  • На экскурсию надевайте удобную обувь, одежду по погоде и возьмите головной убор для посещения мечетей и храмов;
  • Обязательная доплата: радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1, 5 метра — 100 руб/чел ( при группе до 10 чел. ).
Что входит
  • проезд на новых автобусах
  • экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
  • входные билеты в музеи и храмы
Что не входит
  • обед
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ул. Баумана, 19
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск (10:00)
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск (10:00)
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск (10:00)
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск (10:00)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Экскурсионный-Сервис-Казань
Экскурсионный-Сервис-Казань
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

231 отзыв оставили туристы

Экскурсионный-Сервис-Казань проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 14:00)
597
4 часа
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 14:00)
401 отзыв
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
1 000
5 часов
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
380 отзывов
Ночная экскурсия «Огни Казани» (20:30/20:00)
533
2 часа
Ночная экскурсия «Огни Казани» (20:30/20:00)
366 отзывов
Болгар — Северная Мекка
1 700
11 часов
Болгар — Северная Мекка
156 отзывов
Экскурсия в Йошкар-Олу (пн, чт, сб 09:00)
1 300
9 часов
Экскурсия в Йошкар-Олу (пн, чт, сб 09:00)
135 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Казани

За что стоит полюбить Казань
4 490
2 часа
За что стоит полюбить Казань
341 отзыв
Экскурсия по нескольким эпохам города с профессиональным историком
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 13:00, 16:30)
550
3 часа
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 13:00, 16:30)
236 отзывов
Групповая экскурсия по Казани с посещением кремля
700
4 часа
Групповая экскурсия по Казани с посещением кремля
158 отзывов
Объехать на автобусе ключевые достопримечательности и посетить кремль
Вечерняя экскурсия "Огни Казани"
533
2 часа
Вечерняя экскурсия "Огни Казани"
113 отзывов
Казанский Кремль сквозь века
2 600
1.5 часа
Казанский Кремль сквозь века
99 отзывов
История единства народов и религий Татарстана на экскурсии по памятнику всемирного наследия ЮНЕСКО
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани
4 490
3 часа
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани
97 отзывов
Обзорная экскурсия по главным памятникам города с посещением Кремля