Светская обзорная автобусная экскурсия ⛳ по острову Свияжску и его архитектурным и культурным памятникам.

Остров-град Свияжск на «Круглой горе», которую облюбовал Иван Грозный зимой 1550 года, и весной 1551 г. выстроил здесь город 🏙️, ставший центром православия Поволжья, сохранил уникальные памятники истории 📖 и архитектуры.

В окружении природного ландшафта город являет собой уникальный образец единения природы и общества, сказочно чарующей красоты.

Нет в России уголка, где бы на 1 кв. м. приходилось столько церквей и монастырей.

Обзор Церкви Живоначальной Троицы, Церкви во имя Сергия Радонежского, Собора «Всех Скорбящих Радости» (посещение), Собора Успения Пресвятой Богородицы, Церкви во имя Николы Чудотворца, Церкви во имя святых царей Константина и Елены.

После экскурсии 🧭 предоставляется время на отдых, самостоятельный обед, приобретение сувениров (1 час).

Раифский Богородицкий монастырь основан в 17 веке и расположен в 30 км от Казани, в заповедном лесу 🌲, на берегу прекрасного лесного озера. Его архитектурный ансамбль — один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течении столетий. Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ Пресвятой Богородицы (XVII в). Н

а территории монастыря расположен освещенный патриархом святой источник.

«Храм всех религий». В основе – идея о том, что все религии Мира — едины. Все они ведут к свету и добру. Это – смелая идея соединить в одном архитектурном строении, казалось бы, не сочетаемое. Комплекс объединяет 16 Мировых религий (в том числе и исчезнувших). Важная информация:• На экскурсию не допускаются туристы, у которых не будет маски с перчатками, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;