Иннополис — первый российский город, построенный так, как мечтают ИТ-специалисты. Здесь расположены Университет Иннополис и особая экономическая зона
Остров град Свияжск. Иван Грозный выстроил здесь город, ставший центром православия Поволжья. Свияжск и по сей день сохранил уникальные памятники истории и архитектуры.
Вселенского храма — уникальный храм в поселке Старое Аракчино, который соединил основные религии мира. В его ансамбль включены православная церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога и буддистская пагода.
Цены на экскурсию
Для группы 1-3 человек
Стандартное предложение
7 500 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
трансфер и работа гида
Что не входит
Входные билеты:
в Свияжск 100 рублей с человека
в Вселенский Храм 100 рублей с человека.
Где начинаем и завершаем
Начало: Казань, место проживания туристов
Завершение: По желанию туристов, Казань
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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