«Казанский триптих» - Вселенский Храм + Иннополис + Свияжск

На этой экскурсии у вас есть возможность за один день познакомиться с тремя уникальными местами...

5
3 отзыва
На этой экскурсии у вас есть возможность за один день познакомиться с тремя уникальными местами республики.

Мы посетим город высоких технологий, побываем в центре православия Поволжья и узнаем, как удается всем религиям мирно сосуществовать рядом друг с другом.

Такие разные достопримечательности, но каждая из них точно найдет место в вашем сердце.
«Казанский триптих» - Вселенский Храм + Иннополис + Свияжск
«Казанский триптих» - Вселенский Храм + Иннополис + Свияжск
«Казанский триптих» - Вселенский Храм + Иннополис + Свияжск
«Казанский триптих» - Вселенский Храм + Иннополис + Свияжск
«Казанский триптих» - Вселенский Храм + Иннополис + Свияжск
«Казанский триптих» - Вселенский Храм + Иннополис + Свияжск

Что вы увидите 🤩

  • Свияжск
  • Иннополис и Вселенский Храм

Что вас ждет:

  • Мы с вами посетим три уникальных места.
  • Иннополис — первый российский город, построенный так, как мечтают ИТ-специалисты. Здесь расположены Университет Иннополис и особая экономическая зона
  • Остров град Свияжск. Иван Грозный выстроил здесь город, ставший центром православия Поволжья. Свияжск и по сей день сохранил уникальные памятники истории и архитектуры.
  • Вселенского храма — уникальный храм в поселке Старое Аракчино, который соединил основные религии мира. В его ансамбль включены православная церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога и буддистская пагода.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Стандартное предложение
7 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер и работа гида
Что не входит
  • Входные билеты:
  • в Свияжск 100 рублей с человека
  • в Вселенский Храм 100 рублей с человека.
Где начинаем и завершаем
Начало: Казань, место проживания туристов
Завершение: По желанию туристов, Казань
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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каждый день

Николай И.
Николай И.
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