На этой экскурсии у вас есть возможность за один день познакомиться с тремя уникальными местами республики.



Мы посетим город высоких технологий, побываем в центре православия Поволжья и узнаем, как удается всем религиям мирно сосуществовать рядом друг с другом.



Такие разные достопримечательности, но каждая из них точно найдет место в вашем сердце.