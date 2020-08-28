4 отзыва оставили туристы

Экскурсию «Ночная Казань с разных ракурсов» выбрали неслучайно. Хотелось узнать о городе сразу после приземления. Экскурсию с Русланом забронировала за несколько недель и все это время Руслан был на связи и мог ответить на любые вопросы, так же Руслану было небезразличны наши предпочтения и пожелания. С Русланом договорились встретиться в аэропорту, чтобы не терять время на трансфер до города. Так началась наша экскурсия. Прилетели поздно, но это не помешало Руслану построить маршрут так, чтобы мы успели посмотреть достопримечательности города во всей красе. Он не торопил нас ни на одной площадке, мы слушали рассказ, а потом было достаточно времени сделать фотки на память. Ночная Казань прекрасна! Руслан с любовью рассказывает об обычаях, праздниках, повседневной жизни. Легко ориентируется и подсказывает как можно с ориентироваться на местности днём, что можно посмотреть здесь в другое время суток. Подсказал, где можно попробовать национальную кухню недалеко от нашего отеля. Руслан рассказал нам о дневных культовых местах и как туда добраться. На утро мы взяли машину на прокат и покатили по намеченному маршруту. Посмотрели все, что запланировали. Остались довольны. Счастливые улетели домой! Желаем Руслану больше экскурсий, потому что такой внимательный гид просто обязан радовать гостей города! Жителям Казани желаем оставаться добрыми, милыми и внимательными к гостям!