4 отзыва оставили туристы

Наш авто-пешеходный маршрут по «третьей столице России» начнётся с осмотра спортивных объектов, украшенных разноцветной иллюминацией. Гуляя по современной Кремлёвской набережной, вы увидите шикарный дворец Земледельцев. Затем мы отправимся к театру кукол «Экият», на фасаде которого разглядим жар-птицу, маленького принца и других сказочных персонажей. А следом посетим этнографический комплекс «Родная деревня», где вы познакомитесь с культурой и традициями местного населения и исконным татарским укладом жизни.
Роскошные панорамы Казани
На таинственной набережной озера Кабан вы услышите городские легенды и насладитесь великолепным видом на историческую часть Казани с её аутентичными домиками. Далее оцените необычное здание центра семьи «Казан» в виде чаши и узнаете, какие мифологические существа его охраняют. Перемещаясь по территории Казанской Ривьеры, рассмотрим здание в форме летающей тарелки, вечерняя подсветка которого удивит любого путешественника. А во время променада по Дворцовой площади вам откроется потрясающий ракурс на объекты Казанского кремля: мечеть Кул Шариф, наклонную башню Сююмбикэ, парадную резиденцию президента, Благовещенский собор. Отличным завершением экскурсии станет шоу поющих фонтанов — при желании вы также сможете прокатиться на колесе обозрения «Вокруг света».
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле HAVAL F7
Билет на колесо обозрения оплачивается отдельно: 500 ₽/взрослый, 400 ₽/детский
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2714 туристов
С самого детства люблю историю и архитектуру родного края. С 2018 года я аккредитованный универсальный гид: провожу экскурсии по старой и новой Казани, в кремле, а также специализируюсь на загородных читать дальшеуменьшить
маршрутах (Свияжск, Храм всех религий, Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь, Йошкар-Ола)
Мои экскурсии — это всегда индивидуальный подход. Я стараюсь подстраиваться под темп, интересы и возраст гостей, адаптирую маршрут по желанию и делаю всё, чтобы путешествие было комфортным и запоминающимся. Подаю материал доступно, с фото- и видеоматериалами. Главное для меня — подарить вам впечатления, хорошее настроение и, конечно, любовь к нашему краю.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 88 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
82
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5
3
1
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–
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–
Timofeeva
Прогулка по вечерней Казани, то что нужно для первого экспресс-знакомства с городом. А в компании с Русланом знакомится с городом быстрее, приятнее и познавательней. Казань в вечерних огнях прекрасна.
+1
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Н
Наталия
чудесная очень красивая экскурсия, конечно, в вечернее время с подсветкой город выглядит иначе и более нарядно. Нам показали другой город и ряд новых для нас объектов, которые мы не видели на других экскурсиях. очень рекомендуем
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И
Инна
Все понравилось. Динамичная, познавательная экскурсия. Выделили для себя места для дальнейшего посещения. Гид ответил на все вопросы.
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Пировская
Руслан заряжает любовью к городу! показал и старинные снимки и планы будущего. очень захотелось приехать в Казань ещё!
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Любовь
Вот уже неделю,как мы уехали, но Казань не отпускает!! Мы влюбились в этот красивый, сказочный, старинный и в то же время современный город!! Экскурсовод Руслан возил нас по вечерней Казани 2 читать дальшеуменьшить
часа, с воодушевлением и большой любовью к своему городу рассказывал и показывал достопримечательности. Маршрут продуман, проложен грамотно, большой объем материала подавался Русланом эмоционально, интерактивно. Мы были не просто слушателям и зрителями, а полноценными участниками экскурсии. Мы очень много увидели - и из авто, и в живую. Руслан дал нам время сфотографироваться, где-то даже сам нас фоткал, т. к. уже знает лучшие ракурсы. В авто было комфортно, Руслан очень аккуратный водитель. Очень рекомендую этого гида и эту экскурсию. И сами, когда вернёмся, обратимся к Руслану за новыми впечатлениями!!
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М
Марина
После насыщенного, жаркого дня приятно проехать в машине по вечерней Казани, подсвеченной огоньками. Вечерняя Казань впечатляет не меньше дневной, а то и больше! Руслан показал и те места, в которые читать дальшеуменьшить
мы самостоятельно не добирались, в том числе парк с поющими фонтанами – это очень красиво! Много давал ценной информации, какая была Казань еще лет 30 назад, показывал фото тех лет и нынешних, чтобы был понятен масштаб произошедших изменений в Казани за эти годы. Однозначно рекомендуем данную прогулку!
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