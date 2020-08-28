4 отзыва оставили туристы

Казань сквозь века Гуляя по современной Кремлевской набережной, вы увидите шикарный дворец Земледельцев и украшенные разноцветной иллюминацией спортивные объекты. Следом рассмотрите кукольный театр «Сказка» и посетите этнографический комплекс «Родная деревня», где познакомитесь с культурой и традициями местного населения и исконным татарским укладом жизни.
Роскошные панорамы Казани На таинственной набережной озера Кабан вы услышите городские легенды и насладитесь великолепным видом на историческую часть Казани с ее аутентичными домиками. Далее оцените необычное здание центра семьи «Казан» в виде чаши и узнаете, какие мифологические существа его охраняют. Мы заглянем на территорию кремля, где открывается потрясающий вид на город! Отличным завершением экскурсии 🧭 станет шоу поющих фонтанов — а при желании вы также сможете прокатиться на колесе обозрения.
Организационные детали
Я встречу вас в любом удобном месте города и после экскурсии отвезу обратно
Билет на колесо обозрения оплачиваются отдельно: 350 руб. взрослые, 250 руб. дети
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
С самого детства изучаю историю и архитектуру родного края. Вот уже 4 года профессионально занимаюсь экскурсиями по Казани и её окрестностям. В последнее время провожу индивидуальные экскурсии на автомобиле, чтобы гости нашей столицы без спешки и толпы людей осмотрели все достопримечательности. Моя цель — индивидуальный подход, море впечатлений, хорошее настроение и желание вернуться вновь...
Интересная, позновательная экскурсия. Мы были с детьми, детям очень понравилось. Руслан провез по всем интересным и красивым местам, все рассказал и показал и не только про ночной город, но и про историю города и республики в целом. Спасибо за экскурсию.
Наталья
24 августа 2020
Экскурсию «Ночная Казань с разных ракурсов» выбрали неслучайно. Хотелось узнать о городе сразу после приземления. Экскурсию с Русланом забронировала за несколько недель и все это время Руслан был на связи и мог ответить на любые вопросы, так же Руслану было небезразличны наши предпочтения и пожелания. С Русланом договорились встретиться в аэропорту, чтобы не терять время на трансфер до города. Так началась наша экскурсия. Прилетели поздно, но это не помешало Руслану построить маршрут так, чтобы мы успели посмотреть достопримечательности города во всей красе. Он не торопил нас ни на одной площадке, мы слушали рассказ, а потом было достаточно времени сделать фотки на память. Ночная Казань прекрасна! Руслан с любовью рассказывает об обычаях, праздниках, повседневной жизни. Легко ориентируется и подсказывает как можно с ориентироваться на местности днём, что можно посмотреть здесь в другое время суток. Подсказал, где можно попробовать национальную кухню недалеко от нашего отеля. Руслан рассказал нам о дневных культовых местах и как туда добраться. На утро мы взяли машину на прокат и покатили по намеченному маршруту. Посмотрели все, что запланировали. Остались довольны. Счастливые улетели домой! Желаем Руслану больше экскурсий, потому что такой внимательный гид просто обязан радовать гостей города! Жителям Казани желаем оставаться добрыми, милыми и внимательными к гостям!
Татьяна
3 августа 2020
Мы очень довольны экскурсией, гид Руслан просто умница, он полностью посвятил себя нам и это было очень приятно. Он сделал все, чтобы удивить, порадовать нас чем то интересным и новым, и у него это получилось! Мы три дня смотрели Казань с другими гидами и как считали все увидели, но оказалось совсем не так и Руслан нам это доказал! Экскурсия прошла шикарно и очень интересно, не хотелось расставаться и мы не заметили, как 3 ч пролетели быстро! Благодарим Руслана за желание удивить и сделать незабываемый вечер в Казани!
Елеанна
30 июля 2020
Спасибо Руслану! Очень понравилась экскурсия. Руслан интересный собеседник, интересный человек, хорошо знает свой город. Отдельная благодарность с решением наших вопросов с жильем, очень здорово, когда люди отзывчивы и готовы помочь!