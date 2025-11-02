4 отзыва оставили туристы

Вы побываете на лучших смотровых площадках города и рассмотрите с высоты кремль, мост Миллениум, речку Казанка и футуристические жилые комплексы, подсвеченные в виде флагов России и Татарстана. А также погуляете по живописным набережным, научитесь определять погоду по ночной иллюминации, посетите озеро Кабан и услышите о местной жизни.

Описание экскурсии

Казань сквозь века

Наш авто-пешеходный маршрут по «третьей столице России» начнётся с осмотра спортивных объектов, украшенных разноцветной иллюминацией. Гуляя по современной Кремлёвской набережной, вы увидите шикарный дворец Земледельцев. Затем мы отправимся к театру кукол «Экият», на фасаде которого разглядим жар-птицу, маленького принца и других сказочных персонажей. А следом посетим этнографический комплекс «Родная деревня», где вы познакомитесь с культурой и традициями местного населения и исконным татарским укладом жизни.

Роскошные панорамы Казани

На таинственной набережной озера Кабан вы услышите городские легенды и насладитесь великолепным видом на историческую часть Казани с её аутентичными домиками. Далее оцените необычное здание центра семьи «Казан» в виде чаши и узнаете, какие мифологические существа его охраняют. Перемещаясь по территории Казанской Ривьеры, рассмотрим здание в форме летающей тарелки, вечерняя подсветка которого удивит любого путешественника. А во время променада по Дворцовой площади вам откроется потрясающий ракурс на объекты Казанского кремля: мечеть Кул Шариф, наклонную башню Сююмбикэ, парадную резиденцию президента, Благовещенский собор. Отличным завершением экскурсии станет шоу поющих фонтанов — при желании вы также сможете прокатиться на колесе обозрения «Вокруг света».

Организационные детали