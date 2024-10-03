Гуляйте по городу с интересом и пользой — в этом поможет наш квест, который всегда в кармане. А точнее, в вашем мобильном устройстве.
Просто скачайте приложение — и в любое удобное время вам будут доступны детективные загадки, объединённые темой искусства, музыки и истории. Вы прокачаете навыки дедукции и познакомитесь с творчеством и судьбой Шаляпина.
Просто скачайте приложение — и в любое удобное время вам будут доступны детективные загадки, объединённые темой искусства, музыки и истории. Вы прокачаете навыки дедукции и познакомитесь с творчеством и судьбой Шаляпина.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
К главному детективу Казани обратился мужчина со странной проблемой: вот уже полгода к нему во сне приходит Фёдор Шаляпин и требует навестить свою дальнюю родственницу в городе. Бедный житель боится сойти с ума от видений и очень надеется, что кто-нибудь поможет ему разобраться в этой истории. О какой женщине идёт речь? В какое время она жила? И почему Шаляпин так хочет её найти?
Такое вот приключение ждёт всех искателей приключений, решивших пройти это уличный квест. Понадобится только мобильный телефон с установленным приложением. Другие источники информации не потребуются — всё необходимое для разгадки тайны вы найдёте на улицах Казани. Для этого вам предстоит осмотреть:
- Государственный Большой концертный зал им. Салиха Сайдашева
- Казанский национальный исследовательский технический университет
- Места, связанные с жизнью и творчеством Фёдора Ивановича Шаляпина
- Уютные улицы и дома, хранящие историю пребывания оперного певца в Казани
- Главный променад Казани с самобытной атмосферой
- «Шаляпин Палас Отель», здание, признанное памятником архитектуры
- Богоявленский собор
Организационные детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию интересных заданий в городе
- Для прохождения квеста достаточно одного телефона на группу, но если вы путешествуете компанией, можете приобрести его для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
- Время не ограничено: вы можете пройти задания за 2 часа, а можете уделить этому целый день, внимательно вчитываясь в детали
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Большая Красная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 60 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание заданий квеста — далеко не единственный опыт, который получают наши участники. По мере прохождения они узнают новую информацию, изучают необычные места и весело проводят время!Задать вопрос
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