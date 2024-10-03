Гуляйте по городу с интересом и пользой — в этом поможет наш квест, который всегда в кармане. А точнее, в вашем мобильном устройстве. Просто скачайте приложение — и в любое удобное время вам будут доступны детективные загадки, объединённые темой искусства, музыки и истории. Вы прокачаете навыки дедукции и познакомитесь с творчеством и судьбой Шаляпина.

Описание квеста

К главному детективу Казани обратился мужчина со странной проблемой: вот уже полгода к нему во сне приходит Фёдор Шаляпин и требует навестить свою дальнюю родственницу в городе. Бедный житель боится сойти с ума от видений и очень надеется, что кто-нибудь поможет ему разобраться в этой истории. О какой женщине идёт речь? В какое время она жила? И почему Шаляпин так хочет её найти?

Такое вот приключение ждёт всех искателей приключений, решивших пройти это уличный квест. Понадобится только мобильный телефон с установленным приложением. Другие источники информации не потребуются — всё необходимое для разгадки тайны вы найдёте на улицах Казани. Для этого вам предстоит осмотреть:

Государственный Большой концертный зал им. Салиха Сайдашева

Казанский национальный исследовательский технический университет

Места, связанные с жизнью и творчеством Фёдора Ивановича Шаляпина

Уютные улицы и дома, хранящие историю пребывания оперного певца в Казани

Главный променад Казани с самобытной атмосферой

«Шаляпин Палас Отель», здание, признанное памятником архитектуры

Богоявленский собор

Организационные детали