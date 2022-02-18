71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Насыщенная автобусная экскурсия по ночной Казани в группе до 42 человек откроет перед вами другую сторону города! Вы полюбуетесь вечерними панорамами, погрузитесь в прошлое татарской столицы и увидите её главные достопримечательности: сказочный дворец «Чаша», театр кукол «Экият» и сумрачные набережные Казани.
Описание экскурсии
Проезжая по городу, освещенному сотнями огней, вы услышите реальные сюжеты и древние предания Казани. Откроете, почему вход в город охраняет белый барс, узнаете, какие любопытные истории связаны с Казанским университетом и Петропавловским собором, чем интересен Татарский национальный театр и многие другие нескучные факты о Казани.
Основные точки маршрута
- Казанский оперный театр и площадь Свободы
- Впечатляющий дворец бракосочетания «Чаша»
- Медиафасад стадиона «Казань—Арена»
- Дворец земледельцев — одно из самых красивых зданий города
- Татарский государственный театр кукол «Экият»
- Озеро Кабан, издавна окруженное легендами
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе до 42 человек
- Начало и конец экскурсии в районе гостиницы «Ногай»
- Поющие фонтаны работают только в летнее время
- Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды
ежедневно в 20:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
|Дети до 14 лет
|1400 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Напротив гостиницы «Ногай»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 42 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 23421 туриста
Наша компания — лидер по организации культурно-познавательного отдыха в Казани. У нас вы найдёте разнообразные экскурсионные программы по Татарстану. Наши преимущества — это комфортабельный транспорт с кондиционером и надёжные водители,
Отзывы и рейтинг
4
Основано на последних 30 из 94 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Приветствую всех путешественников! Были на автобусной экскурсии по вечерней Казани. Очень понравилось. Как предупредила гид Нажия, это была этакая лёгкая сказка на ночь:не было нагромождения исторических дат, имён, событий. Был
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия очень понравилась, вечерняя Казань действительно особенно красива, подсветка домов притягивает внимание. Экскурсовод Альфия очень интересно, живо и с юмором, с большим знанием города рассказывала про Казань. Единственный недочет, экскурсия
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия по вечерней новогодней Казани поддержала наше праздничное настроение! Сразу скажу, что это не историческая экскурсия, а визуально-обзорная, её цель - показать красоту вечерней Казани, которая утопает в иллюминации и новогодних украшениях. Фирма, которая организовывает экскурсию, очень ответственная. До поездки несколько раз звонили, отправляли смс с датой и местом встречи. В общем экскурсией остались очень довольны! Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Были семьёй на экскурсии 29 апреля 2019 года. Экскурсия и Казань нам ОЧЕНЬ понравились. Знакомила с Казанью нас Марина, большое ей спасибо. Довольно много узнали и увидели в этот вечер. Экскурсию рекомендую.
Единственно, что было менее комфортно, так это отсутствие наушника. Приходилось постоянно "вырываться"))) вперед, чтобы ничего не пропустить. Но это не помешало получению отличных впечатлений от всего увиденного и услышанного.
Единственно, что было менее комфортно, так это отсутствие наушника. Приходилось постоянно "вырываться"))) вперед, чтобы ничего не пропустить. Но это не помешало получению отличных впечатлений от всего увиденного и услышанного.
Вам был полезен этот отзыв?
Действительно очень красивая вечерняя Казань, ее стоит увидеть на обзорной экскурсии, не перегруженной историей, датами и тп. Времени на остановках достаточно, чтобы сфотографироваться и замерзнуть (не повезло с погодой, было морозно и ветрено), зато никого не приходилось ждать, все бегом бежали в автобус греться. Очень приятное впечатление о поездке, рекомендуем начинать с нее, если прилетели в город вечером.
Вам был полезен этот отзыв?
в
Рекомендуем посмотреть ночную Казань.
Прилетели утром, разместились в гостинице, а потом почти сразу поехали на обзорную по городу на Красном автобусе. Вернулись усталые, сомневались, хватит ли сил и стоит ли ехать на вечернюю экскурсию. И очень рады, что пересилили лень. Красота!!!!! И очень много новой информации. Спасибо большое гиду за любовь к городу.
Прилетели утром, разместились в гостинице, а потом почти сразу поехали на обзорную по городу на Красном автобусе. Вернулись усталые, сомневались, хватит ли сил и стоит ли ехать на вечернюю экскурсию. И очень рады, что пересилили лень. Красота!!!!! И очень много новой информации. Спасибо большое гиду за любовь к городу.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии на «Обзорная экскурсия по вечерней Казани на автобусе»
Групповая
Вечерняя поездка по сверкающей Казани + колесо обозрения «Ривьера»
Прокатиться по современному центру и увидеть город в новом свете и цвете
Начало: В 5 минутах пешком от станции метро «Кремлёвская»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 20:30
9 авг в 20:30
1900 ₽ за человека
Групповая
Сияние вечерней Казани
Ночная Казань на автобусной экскурсии: Дворец земледельцев, Цирк, "Туган Авылым", "Казан" и другое
Начало: В холле отеля "Азимут" (бывший отель "Ибис")
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Завтра в 21:00
9 авг в 21:00
1500 ₽ за человека
Групповая
Вечерняя Казань: автобусная экскурсия
Насладитесь вечерней Казанью на автобусной экскурсии. Узнайте о достопримечательностях и сделайте яркие фото в свете огней
Начало: В отеле Татарстан
Завтра в 21:00
9 авг в 21:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия вечерней Казани
Увидеть знаковые места татарской столицы и погрузиться в ее волшебную ночную атмосферу
Завтра в 17:00
9 авг в 17:00
от 5700 ₽ за всё до 10 чел.
1500 ₽ за человека