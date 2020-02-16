71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Рассмотреть город в блеске иллюминации и прикоснуться к его истории на автобусной прогулке

Tripster
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Насыщенная экскурсия по ночной Казани — блестящей и загадочной — откроет перед вами совершенно другую сторону города! Вы увидите главные достопримечательности в мерцающей подсветке, вдохновитесь вечерними панорамами Казани и, конечно, погрузитесь ее в прошлое.

Сказочные фасады дворца «Чаша» и театра кукол «Экият», дремлющие улочки Татарской слободы, оживленные площади и сумрачные набережные — после захода солнца вы в полной мере прочувствуете все контрасты татарской столицы.
500 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 2 часа
До 42 человек
Можно с детьми
Встреча напротив гостиницы «Ногай»
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У этой экскурсии71 отзыв
4.08
Обзорная экскурсия по вечерней Казани на автобусе
Обзорная экскурсия по вечерней Казани на автобусе

Что вас ожидает

Исторический центр Казани в свете огней
От сияющей площади Тукая мы направимся к татарской Слободе, чтобы посмотреть на колоритные дома, полюбоваться старинными мечетями в свете вечерней иллюминации и поющими фонтанами (в летнее время). Затем на пути вам встретятся известный во всем мире Казанский оперный театр и площадь Свободы, впечатляющий дворец бракосочетания «Чаша», медиафасад стадиона «Казань—Арена» и Дворец земледельцев — одно из самых красивых зданий города неподалеку от Казанского кремля и Кремлевской набережной. Татарский государственный театр кукол «Экият» покажется вам в это время суток сияющим замком, сошедшим со страниц сказки, а городские парки, набережные и другие парадные уголки Казани откроются с новой стороны в огнях вечерней подсветки.

Интересные факты и старинные легенды
На преобразившихся улицах города спрятались неожиданные реальные сюжеты и древние предания, которые откроются вам на экскурсии. Вы узнаете, как освещалась Казань до появления в городе электричества и почему вход в город охраняет белый барс, услышите историю строительства Петропавловского собора, а также любопытные факты о Казанском университете и Татарском национальном театре. А у озера Кабан, в котором отражаются огни вечернего города, мы вспомним интересные легенды, издавна окружающие это место.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Начало и конец экскурсии в районе гостиницы «Ногай»
  • Поющие фонтаны работают только в летнее время
Обзорная экскурсия по вечерней Казани на автобусе
Обзорная экскурсия по вечерней Казани на автобусе
Обзорная экскурсия по вечерней Казани на автобусе
Обзорная экскурсия по вечерней Казани на автобусе
Обзорная экскурсия по вечерней Казани на автобусе
Обзорная экскурсия по вечерней Казани на автобусе
Обзорная экскурсия по вечерней Казани на автобусе

Экскурсия проводится ежедневно в 18:00 и 20:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 42 человек.
  • Местов встречи для начала тура напротив гостиницы «Ногай».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

16 февраля 2020
Хорошая экскурсия для быстрого знакомства с Казанью. Помимо основных достопримечательностей посмотрели на спортивные объекты и проехали по мосту миллениум. Гид посоветовала, где купить национальную еду. Единственный минус - в автобусе пахло рыбой ((
13 февраля 2020
Всё очень понравилось, всем рекомендую.
10 января 2020
Рассказ и комментарии гида были великолепны. Но, к сожалению, сама экскурсия в основном автобусная и тем, кто сидел у прохода, практически ничего не было видно.Это надо учитывать всем, кто собирается на подобную экскурсию.
8 января 2020
прекрасного экскурсия с прекрасным Экскурсоводом. Очень приятная в общении женщина.
7 января 2020
Экскурсия не интересная, всего 2 остановки на маршруте. Основные достопримечательности (Кремль, мечеть) не охвачены. Экскурсия заняла 1 час, вместо заявленых 2, большую часть маршрута катались по спальному району, на противоположном берегу реки. Экскурсовод Альбина рассказывает неинтересно, материал подается кусками, речь не поставлена, много слов паразитов, слушать тяжело.
6 января 2020
Экскурсовод не готова вести экскурсию. Практически не было фактического материала, одни оценочные факты. "Здесь живут богатые, наверное хорошо живут".
С собой у неё не было опозновательных вещей: флажка, фонарика или пр. Очень сложно было угнаться за ней и найти группу в сумраке.
4 января 2020
Отвратительно организованная экскурсия. Заявлено, что она автобусная, но через 10 минут высаживают и дальше ходим пешком. Экскурсовод хамка и грубиянка. Мужчина с женщиной (ещё по дороге к автобусу) случайно подошли к нашей группе, так она оттолкнула их и нагрубила, а потом всю дорогу шла и обсуждала, что они хотели «зайцами» попасть в наш автобус. Во время пешей прогулки(на автобусной экскурсии) мы с мужем отвлеклись и потеряли группу, а когда позвонили ей по телефону, то нам сказали, что они уже сели в автобус и уехали. На вопрос: как Вас найти? Она кинула трубку. Таблички или каких-либо опознавательных знаков у неё не было. Перед посадкой в автобус, очевидно, что людей даже не пересчитали. Экскурсовод - Альфия
4 января 2020
Всё хорошо.
3 января 2020
Отличная обзорная экскурсия для знакомства с городом. Отличный гид (Светлана), прекрасные впечатляющие местаместа. Рекомендую брать в первый же день приезда.
3 января 2020
У центральной ёлочки нужна остановка.
Ещё 61 отзыв

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