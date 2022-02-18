71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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А Алла читать дальше уменьшить интересный, приятный, лёгкий экскурс по Казани с посещением знаковых мест."Вишенкой на торте" была пропета колыбельная из мультика "Умка". Под ночным небом, под звездами, возле прекрасного кукольного театра стояла группа взрослых людей и мурлыкали колыбельную!! Возможно, кому то и не понравилось, а мне понравилось и впечатлило. Спасибо, Нажия!!! Приветствую всех путешественников! Были на автобусной экскурсии по вечерней Казани. Очень понравилось. Как предупредила гид Нажия, это была этакая лёгкая сказка на ночь:не было нагромождения исторических дат, имён, событий. Был Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена читать дальше уменьшить началась в 20:30, это рановато, так как подсветка домов еще не зажглась к тому времени. Пришлось ждать 21:00, хотя экскурсовод умело компенсировала это время рассказами. В общем остались очень довольны, рекомендуем!!! Экскурсия очень понравилась, вечерняя Казань действительно особенно красива, подсветка домов притягивает внимание. Экскурсовод Альфия очень интересно, живо и с юмором, с большим знанием города рассказывала про Казань. Единственный недочет, экскурсия Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ольга Экскурсия по вечерней новогодней Казани поддержала наше праздничное настроение! Сразу скажу, что это не историческая экскурсия, а визуально-обзорная, её цель - показать красоту вечерней Казани, которая утопает в иллюминации и новогодних украшениях. Фирма, которая организовывает экскурсию, очень ответственная. До поездки несколько раз звонили, отправляли смс с датой и местом встречи. В общем экскурсией остались очень довольны! Спасибо. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Олег Были семьёй на экскурсии 29 апреля 2019 года. Экскурсия и Казань нам ОЧЕНЬ понравились. Знакомила с Казанью нас Марина, большое ей спасибо. Довольно много узнали и увидели в этот вечер. Экскурсию рекомендую.

Единственно, что было менее комфортно, так это отсутствие наушника. Приходилось постоянно "вырываться"))) вперед, чтобы ничего не пропустить. Но это не помешало получению отличных впечатлений от всего увиденного и услышанного. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Светлана Действительно очень красивая вечерняя Казань, ее стоит увидеть на обзорной экскурсии, не перегруженной историей, датами и тп. Времени на остановках достаточно, чтобы сфотографироваться и замерзнуть (не повезло с погодой, было морозно и ветрено), зато никого не приходилось ждать, все бегом бежали в автобус греться. Очень приятное впечатление о поездке, рекомендуем начинать с нее, если прилетели в город вечером. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет