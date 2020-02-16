71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Исторический центр Казани в свете огней

От сияющей площади Тукая мы направимся к татарской Слободе, чтобы посмотреть на колоритные дома, полюбоваться старинными мечетями в свете вечерней иллюминации и поющими фонтанами (в летнее время). Затем на пути вам встретятся известный во всем мире Казанский оперный театр и площадь Свободы, впечатляющий дворец бракосочетания «Чаша», медиафасад стадиона «Казань—Арена» и Дворец земледельцев — одно из самых красивых зданий города неподалеку от Казанского кремля и Кремлевской набережной. Татарский государственный театр кукол «Экият» покажется вам в это время суток сияющим замком, сошедшим со страниц сказки, а городские парки, набережные и другие парадные уголки Казани откроются с новой стороны в огнях вечерней подсветки.

Интересные факты и старинные легенды

На преобразившихся улицах города спрятались неожиданные реальные сюжеты и древние предания, которые откроются вам на экскурсии. Вы узнаете, как освещалась Казань до появления в городе электричества и почему вход в город охраняет белый барс, услышите историю строительства Петропавловского собора, а также любопытные факты о Казанском университете и Татарском национальном театре. А у озера Кабан, в котором отражаются огни вечернего города, мы вспомним интересные легенды, издавна окружающие это место.